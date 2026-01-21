成田発のグローバル発信拠点「SUPER X」本格始動！武井ドンゲバビー・及川奈央出演の人気チャンネル『SUPER FISHING』復活プロジェクトに伴い、スポンサー企業を募集

「SUPER FISHING」復活プロジェクト

株式会社プランエー[動画: https://www.youtube.com/watch?v=w2nlXxRt4vM ]

成田空港での駐車場事業（SUPER PARKING）およびプロモーション事業（SUPER X）を展開する株式会社プランエーは、先日発表した成田空港「第二の開港」プロジェクトに合わせた未来構想「SUPER 2.0計画」の具体的アクションとして、成田駅前にてグローバル発信拠点『SUPER X』を本格始動いたしました。これに伴い、地域を巻き込んだ複数の新メディア（YouTubeチャンネル）の配信を開始するとともに、過去に人気を博した釣りYouTubeチャンネル「SUPER FISHING」の復活プロジェクトを立ち上げ、共創パートナーおよびスポンサー企業の募集を開始いたします。

1. グローバル発信拠点「SUPER X」と復活プロジェクトの背景

当社はこれまで、成田空港周辺での駐車場事業と地域プロモーションを行ってまいりました。この度、成田空港の機能強化に呼応し、ブランドと地域を世界へつなぐ拠点『SUPER X』を成田駅前に開設しました。

そのエンターテインメント部門の目玉となるのが、「SUPER FISHING」です。 笑い芸人・武井ドンゲバビーと、女優・及川奈央をメインMCに迎え、過去には豪華ゲストとのコラボで話題を呼んだ本番組。『SUPER X』の体制構築に伴い配信を一時休止しておりましたが、視聴者や関係者の皆様より多くの再開のご要望をいただき、この度正式に「復活プロジェクト」として動き出しました。 これまでの輝かしい実績と人脈を活かし、世界へフィールドを広げ、以前にも増してインパクトのある企画をお届けします。

2. メインMC プロフィールと直近の活動

■武井 ドンゲバビー（お笑い芸人）(https://www.instagram.com/takeidongebabee?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==) 「ドンゲバビー！」の決め台詞と、ハイテンションなキャラクターで知られるムードメーカー。どんな状況でも現場を盛り上げる全力のリアクションが持ち味。番組では釣りへの情熱と共に、笑いとエネルギーを視聴者に届ける。

YouTube： 「ドンゲバビーチャンネル(https://www.youtube.com/@%E6%AD%A6%E4%BA%95%E3%83%89%E3%83%B3%E3%82%B2%E3%83%90%E3%83%93%E3%83%BC%E3%81%AE%E3%83%89%E3%83%B3%E3%82%B2%E3%83%90%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3/videos)」

アパレル： ブランド「DGBB(https://dgbb.buyshop.jp)」展開中

最新情報： キッチンカー「DGBB HUNGRY(https://www.instagram.com/dgbb.hungry?igsh=MTh1a2l3ZWk5eGhucw%3D%3D&utm_source=qr)」出店決定！

日時： 1月31日（土）、2月1日（日） の２日間（12:00～17:00）営業中

場所： Kアリーナ横浜（SUPER BEAVER Kアリーナ２DAYS）

■及川 奈央（タレント・女優）(https://www.instagram.com/naooikawa?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==) テレビ、映画、舞台など多方面で幅広く活躍。その飾らない明るい人柄と美貌で、男女問わず多くのファンから支持を得ている。「SUPER FISHING」ではメインMCを務め、持ち前の好奇心と笑顔で本格的な釣りにも体当たりで挑戦。番組に華やかさと親近感をもたらす。

YouTube： 「なおチャンネル(https://www.youtube.com/@naooikawa5720/videos)」

X：及川 奈央 ＊ Nao Oikawa(https://x.com/naooikawa_0421)

3. 「SUPER FISHING」の実績

本番組の最大の特徴は、釣りファンなら誰もが知るレジェンドやトップクリエイターが登場する「豪華すぎるコラボ」にあります。

村田 基 氏（日本を代表するプロアングラー／デモンストレーター）

釣りよかでしょう。（大人気釣り系YouTuberグループ）

今江 克隆 氏（バスフィッシング界のトッププロ） 他多数

4. 復活後に挑戦したい！新企画構想

再始動後は、以下のような企画を通じて、エンターテインメントと企業PRの融合を目指します。

「成田から世界へ！幻の巨大魚遠征」：成田空港を拠点に国内外の怪魚に挑む旅企画。

「釣るまで帰れません！サバイバルキッチン」：釣果をその場で調理。食品・アウトドア企業様とのタイアップに最適です。

「SUPER FISHING号で行く車中泊の旅」：移動と釣りを楽しむロードムービー的企画。

※上記は一例であり、スポンサー企業様のご要望に合わせて企画をカスタマイズいたします。

5. スポンサー企業募集について

復活プロジェクトの始動に伴い、共に番組を作り上げ、ブランド価値を高め合えるパートナー企業様を募集いたします。

募集対象：

釣具メーカー、アウトドアブランド様

アパレル、自動車、飲料・食品メーカー様

その他、動画メディアを活用したPRをお考えの企業様

スポンサーメリット：

高い注目度： 武井ドンゲバビー・及川奈央出演動画内での製品紹介

ブランド向上： 過去の豪華ゲスト実績に裏打ちされた番組ブランドとの連動

柔軟な企画： タイアップ動画制作、ロゴ掲出、イベント共催など

【本件に関するお問い合わせ・スポンサー申し込み先】

株式会社プランエー 『SUPER PARKING』

運営事務局 担当：田中

E-mail：info@super-parking.net

TEL：0476-37-4141