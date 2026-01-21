関係人口創出の新たな一歩。和歌山県内で地域づくりに取り組む魅力的な方々を“見える化”。WEBプラットフォーム「わかやまFUNBASE」始動

株式会社仕事旅行社

和歌山県は、株式会社仕事旅行社（所在地：東京都港区、代表取締役：田中 翼）に事業を委託し、県内で地域づくりに取り組む方の情報を発信し、地域と関わりたい人とつながるWEBプラットフォーム「わかやまFUNBASE」を、2026年1月20日にオープンしました。

本サイトでは、県内で地域づくりに取り組む方の活動を「見える化」するため、プロフィール概要や活動レポートを掲載するほか、一緒に活動に取り組みたい人を募集することもできます。

地域に関わりたい人（サポーター）は、地域や分野など自身の関心に応じて掲載情報が検索でき、募集中のプロジェクトに応募できます。

オープン時点では、県内各地で地域づくりに取り組む約３０の地域づくり団体等を掲載。一次産業のお手伝いやイベントスタッフの募集など、多様な地域活動への参加機会を提供しています。

https://wakayamafunbase.com/

■背景

和歌山県が「関係人口の創出拡大」に取り組む背景は、地域づくりの担い手不足があります。

和歌山県では全国に先駆けて、１９８５年に人口減少の局面を迎えました。特に１５歳から６４歳の生産年齢人口の減少が著しく、地域づくりの担い手が十分に確保できない状況となっています。

一方で、テレワーク普及による働き方や価値観の多様化が進んでおり、生活拠点を複数持ち、行き来する二地域等居住者や「第２のふるさと」として継続的に地域と関わりを持ちたいと考えている方が近年増えてきています。

このような背景を踏まえ、県内の地域活動の情報を伝え、地域内外の人がつながり、継続的な関係を築く仕組みとして、「わかやまFUNBASE」は企画されました。

■ 主な機能と特徴

・多面的な検索機能

市町村やエリア、活動分野など、複数の切り口から地域づくりに取り組む方やプロジェクトを検索でき、自身の関心に応じた情報を見つけられます。

・募集中のプロジェクトへの参加

収穫のお手伝いやイベントスタッフの募集などを「プロジェクト」として掲載しています。「週末だけお手伝いしたい」「地域の人と交流したい」といった自分の関わりたいスタイルで、参加いただけます。

・最新情報の通知

会員登録の際に設定することで、関心のある地域や活動分野の情報の新着通知が届きます。

■ＦＵＮバッジの獲得 ― 地域との関わりを可視化する機能

本サイトでは、地域づくり団体等およびサポーターそれぞれの活動の頻度や継続性を「見える化」するため、「ＦＵＮバッジ」という表示方法を導入しています。

サポーターは、プロジェクト参加後のレビュー投稿数に応じて「FUNバッジ」が付与され、レビュー投稿2回で「ブロンズ」、3回で「シルバー」、4回以上で「ゴールド」となります。獲得したバッジはマイページ上に表示されます。

また、地域づくり団体等についても、プロジェクトへの受入人数や活動レポート投稿数に応じてバッジが変化し、活動の広がりや継続性が可視化されます。

この機能により、継続的な関係づくりを後押しし、関係人口の定着につなげていくことを目指します。

■ 最後に

「わかやまFUNBASE」は、県内で地域づくりに取り組む方とその取組に関心のある方をつなぐきっかけの場になります。

県が運営することにより、各地で行っていた地域活動を網羅的に掲載でき、また公的なサイトとして、掲載情報の信頼性が高いので、安心してご利用いただけます。

ぜひ、「わかやまＦＵＮＢＡＳＥ」を一度ご覧いただき、「和歌山を一緒に盛り上げたい」という皆さまの登録をお待ちしています。

