【無料MeetUp・2/6(金)開催】現役データサイエンティスト直伝！データ分析の「守破離」

株式会社WorkX

株式会社WorkX（東京都渋谷区、代表取締役：東野智晴、以下「WorkX」）は、2025/2/6(金)に無料MeetUp 兼 勉強会を開催いたします。AI・データに特化したコンサルティング部門であるLeanDataXの現役データサイエンティストが、データ分析の「守破離」について解説します。




お申込みはこちら :
https://ldx-meetup-260206.peatix.com/






■セミナー概要

AIやデータ活用が企業競争力を左右する時代。


私たち株式会社WorkXは、上場企業から急成長スタートアップまで、数百件以上のデータ活用プロジェクトを支援してきました。


今回のイベントでは、現役データサイエンティストが実際の案件を進めていく中で注意するべき点や、データサイエンティストとして必ず知っておかなければならないデータサイエンスプロジェクトの進め方についてを解説します。


生成AIの普及により少しずつ失われつつある、正しいデータサイエンスの考え方についてを一緒に学びましょう！




■イベント内容

・データ分析実践ワークショップ（60分）


- データサイエンティストとは？ -仕事内容、役割、企業価値への貢献
- データ分析の「守破離」- データ分析の進め方
- ノーコードツールを用いた機械学習デモ- 不動産データを使ったデータ分析デモ


・交流＆ネットワーキングタイム(任意)


食事とドリンクを楽しみながら、フリートークタイムです。


分析に関する悩みやキャリアについて、講師や参加者同士でざっくばらんに語り合いましょう。


参加者からの個別質問にもお答えします！


※プログラムは変更となる可能性がございます。



■参加すると得られること

・データサイエンティストに対して社会が求めていることの再確認


・データ分析の全体像と、仕事での具体的な動き方の理解


・未来のキャリアに活かせる分析スキルの第一歩


・現役プロとのネットワーク形成



■こんな方におすすめ

・自分が「データサイエンティスト」「エンジニア」「コンサル」のどこに属しているかがわからない方


・データサイエンティストになったばかりで自分のスキルに自信がない方


・LLMやRAGの案件ばかりでもっと基本の考え方を復習したい方


・キャリアにデータ分析スキルを加えたい方


・データ分析に興味はあるけど、何から始めていいかわからない方



■MeetUp詳細
[表: https://prtimes.jp/data/corp/42825/table/53_1_fe5b95da0e82be092494554cad22d257.jpg?v=202601211021 ]



■株式会社WorkXについて

WorkXは、『プロフェッショナル・エコノミーへの変革』をビジョンに掲げ、企業課題を解決するための新しい形のプロフェッショナル人材調達を実現するサービスを提供しています。



フリーランスコンサルタントと企業のマッチングプラットフォームである「ProConnect」と、自社のコンサルタントとフリーランスの専門性を掛け合わせた新たなDX/AIコンサルティングサービス「LeanX」の2つのサービスシリーズを展開しています。



ありとあらゆるプロフェッショナル人材を集め、企業の課題解決を促進することで、イノベーションを加速させ、日本の労働市場の生産性向上を目指します。





【会社概要】


会社名：株式会社WorkX


代表者：東野智晴


設立　：2018年10月


所在地：東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー20階


事業　：案件紹介サービス「ProConnectシリーズ」の開発・運用、コンサルティングサービス「LeanX」シリーズの提供


URL　：https://work-x.com



＜ProConnectシリーズ＞


「ハイクラスフリーランスと企業のマッチングプラットフォーム」


ProConnect：https://pro-connect.jp


ProConnect Engineer：https://engineer.pro-connect.jp


ProConnect Ticket：https://pro-connect.jp/ticket



＜LeanXシリーズ＞


「DX/AIコンサルティング」


LeanX：https://work-x.com/services/lean-x


LeanDataX：https://work-x.com/services/lean-data-x



【本件に関するお問い合わせ先】


株式会社WorkX 広報担当


E-mail： marketing@work-x.com