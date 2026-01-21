「サロンワークの効率化を美しくアップデート」　トエルカラーに、最新トレンド色を手軽に、安定した仕上がりで実現する「混色ライン」が新登場。2026年2月18日(水)新発売。

インターコスメ株式会社

インターコスメ株式会社（本社：東京都台東区・代表取締役オウセイカ）は、美容室専売メーカーとして長年培った開発技術を生かし、ヘアカラーブランド『toeL（トエル）』から新色となる混色ライン4色を新発売。2026年2月18日より、全国の美容室で取り扱いを開始致します。

サロンワークの効率化を美しくアップデートする「混色ライン」

トエルカラー混色ラインの特徴

●MIX無しで安定した仕上がり

今までは複雑なミックスが必要となり、アンダーによって補色が必須だったところ、

単色でも美しく、安定の仕上がりに。

●アンダーによる色ムラ、色ズレなし

アンダーに左右されず、安定感のある染まりで、驚くほど綺麗な発色。

●キレイ長持ち

純色カラーと異なり、様々な染料をミックスしているため、単色でもきれいなカラーが長持ち。

こんなサロンにおすすめ

◆繊細な色味にこだわりつつ利便性も求めたいサロン

お客様が求める理想の色を表現するため、複雑なミックスを行っていたところを

これ一本で完結させることができ、サロンワークを圧倒的に効率化させます。

◆スタッフ間の再現性の違いに悩んでいるサロン

スタッフ同士の経験値のばらつきが気になっているサロンでも

混色ラインであれば、「これ一本で複雑なミックスを完成させることができる」ので、

経験値の違いによるリスクを減らすことができます。

◆経験や属人性に依存することで起こる業務効率の低下と、時短の限界を感じているサロン

業務の効率化によりお客様だけでなく、スタッフへの負担を軽減できます。

◆お客様に合わせたカラー提案の幅を広げたいサロン

純色カラーをMIXすることも可能なので、単色だけでなく色味を調整、より簡単にお客様に合わせたオンリーワンのカラー提案が可能です。

ラインナップ

ＣｉＬ／シナモンリーフ

青紫ベースでアンダーの赤味や黄味を打ち消し、透明感のある灰褐色を表現。

ブリーチ無しでも柔らかなくすみを与えることができます。

Ｔｅ／テラコッタ

オレンジと赤にピンクを潜ませた、濃く鮮やかなコーラルオレンジ。

デザインカラーや高彩度の暖色系カラーに最適。

Ｏｗ／オフホワイト

淡く調整されたピンクパープルの色味。

ブリーチで明るくした髪を透明感抜群の白に近づけるためには必要不可欠な色味。

Ｓｉ／シルバー

赤味や黄味だけでなく、ブラウンさえもかき消す寒色系のダークシルバー。

暗髪や白髪ぼかし、メンズカラーにも。

トエルカラー F

CiL(シナモンリーフ) 3・6・8・10・12Lv

Te(テラコッタ) 6・8・10・12Lv

Ow(オフホワイト)

Si(シルバー)

NET.100g

※チャート表はイメージです。

商品は美容室専用の業務用ヘアカラー剤です。毛髪知識、薬剤知識、美容知識や技術を持った美容師のみが使用できる商品のため、一般の方への販売は行っておりません。

HP http://www.inter-cosme.com/

インターコスメ株式会社 東京都台東区台東2-29-8