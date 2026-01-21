ヴェレダ「エーデルワイス UVプロテクトミルク」《限定90mL》発売記念SNS投稿レポーター募集！

株式会社　ヴェレダ・ジャパン

赤ちゃんから大人まで使える全身用日焼け止め「エーデルワイスUVプロテクトミルク」から、たっぷ り使える〈90mL〉サイズが数量限定で新登場！3月3日(火)よりヴェレダ直営・公式オンラインショップより先行発売、3月17日(火）より全国発売いたします。



この商品の魅力をInstagramで投稿してくださるSNSレポーター様を《合計30名》募集します。


SNSレポーター様には「エーデルワイスUVプロテクトミルク50ｍL」をお試しいただきます。


ぜひこの機会にご参加くださいませ。






・エーデルワイス UVプロテクトミルク




365日、赤ちゃんから大人まで使えるジェントル処方のUVプロテクトミルク。


ヴェレダ「エーデルワイス UV プロテクトミルク」


デリケートなベビーの肌は、大人よりも皮膚が薄く、紫外線から肌を守る力もまだ未熟。少しの日差しでも影響を受けやすく、乾燥や肌荒れにつながることもあります。
外出時は帽子や日よけグッズに加えて、肌に直接触れる日焼け止めは “低刺激のもの” を選びたい。そこでおすすめなのが、ヴェレダの植物のちからを凝縮した「エーデルワイス UVプロテクトミルク」赤ちゃんにも、ママ・パパにも。家族みんなで使えるオーガニックUVです。







■製品詳細


・SPF38 PA++


・生後1ヶ月の赤ちゃんから使える*1


・紫外線・ブルーライト・近赤外線をカット*2


・伸びがよく、しっとりとした低刺激の使い心地


・植物の力で全身うるおい、肌荒れ予防


・ボディに使いやすい透明タイプ


・フレッシュシトラスの香り


・石けん＆洗顔料で落とせる安心タイプ




*1 幼児使用テスト済み・敏感肌テスト済み。すべての方に皮膚刺激が起こらないということではありません。


*2 第三者機関実施結果より



■こんな方におすすめです


・赤ちゃんと一緒に使えるUVを探している


・低刺激処方の保湿できるUVがほしい


・石鹸や洗顔料でも落としやすい日焼け止めがほしい


・家族みんなで安心して使える日焼け止めを取り入れたい


・SNS投稿レポーター企画詳細



■参加方法


1.ヴェレダ公式（@weleda_japan）をフォロー。


2.ヴェレダ公式（@weleda_japan）の募集投稿に”いいね”。


3.プロフィールリンク、またはハイライトのフォームよりご応募ください。


4.当選された方にはヴェレダ・ジャパンよりInstagramのDMにてご連絡します。


内容：参加可否、送付先（郵便番号、住所、電話番号、宛名）


確認後に、製品を発送いたします。


5. 製品を受取後、実際にご試用いただき、感想を指定のハッシュタグをつけてInstagramフィードに投稿してください。（※ストーリーズのみは不可）



■レポート対象商品


エーデルワイスUVプロテクトミルク50ｍL


※送付商品は50mLになります。



■応募締切


2026年2月15日(日)23:59まで



■賞品と当選人数


期間中に応募された方の中から、抽選で合計30名様に「エーデルワイスUVプロテクトミルク50ｍL 」1点をプレゼントいたします。




【ご注意】


※今回の応募の対象投稿SNSは、Instagramのみとなります。


※製品送付後、規定の期日までに投稿のない方は、今後キャンペーンへのご参加をお断りさせて頂く場合があります。


※当選者様には、InstagramのDMでご連絡します。偽アカウントからのDMとお間違えないようご注意ください。


※ユーザーネームは、「weleda_japan」のみです。スペルを必ずご確認下さい。


※ヴェレダ・ジャパンのダイレクトメールでは、クレジットカード番号を入力させるフォームを送ることはございません。このような行為は、偽アカウントになります。ご注意下さい。