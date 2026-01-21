ヴェレダ「エーデルワイス UVプロテクトミルク」《限定90mL》発売記念SNS投稿レポーター募集！

株式会社 ヴェレダ・ジャパン

赤ちゃんから大人まで使える全身用日焼け止め「エーデルワイスUVプロテクトミルク」から、たっぷ り使える〈90mL〉サイズが数量限定で新登場！3月3日(火)よりヴェレダ直営・公式オンラインショップより先行発売、3月17日(火）より全国発売いたします。

この商品の魅力をInstagramで投稿してくださるSNSレポーター様を《合計30名》募集します。

SNSレポーター様には「エーデルワイスUVプロテクトミルク50ｍL」をお試しいただきます。

ぜひこの機会にご参加くださいませ。

・エーデルワイス UVプロテクトミルク

365日、赤ちゃんから大人まで使えるジェントル処方のUVプロテクトミルク。

ヴェレダ「エーデルワイス UV プロテクトミルク」

デリケートなベビーの肌は、大人よりも皮膚が薄く、紫外線から肌を守る力もまだ未熟。少しの日差しでも影響を受けやすく、乾燥や肌荒れにつながることもあります。

外出時は帽子や日よけグッズに加えて、肌に直接触れる日焼け止めは “低刺激のもの” を選びたい。そこでおすすめなのが、ヴェレダの植物のちからを凝縮した「エーデルワイス UVプロテクトミルク」赤ちゃんにも、ママ・パパにも。家族みんなで使えるオーガニックUVです。



■製品詳細

・SPF38 PA++

・生後1ヶ月の赤ちゃんから使える*1

・紫外線・ブルーライト・近赤外線をカット*2

・伸びがよく、しっとりとした低刺激の使い心地

・植物の力で全身うるおい、肌荒れ予防

・ボディに使いやすい透明タイプ

・フレッシュシトラスの香り

・石けん＆洗顔料で落とせる安心タイプ

*1 幼児使用テスト済み・敏感肌テスト済み。すべての方に皮膚刺激が起こらないということではありません。

*2 第三者機関実施結果より



■こんな方におすすめです

・赤ちゃんと一緒に使えるUVを探している

・低刺激処方の保湿できるUVがほしい

・石鹸や洗顔料でも落としやすい日焼け止めがほしい

・家族みんなで安心して使える日焼け止めを取り入れたい

・SNS投稿レポーター企画詳細

■参加方法

1.ヴェレダ公式（@weleda_japan）をフォロー。

2.ヴェレダ公式（@weleda_japan）の募集投稿に”いいね”。

3.プロフィールリンク、またはハイライトのフォームよりご応募ください。

4.当選された方にはヴェレダ・ジャパンよりInstagramのDMにてご連絡します。

内容：参加可否、送付先（郵便番号、住所、電話番号、宛名）

確認後に、製品を発送いたします。

5. 製品を受取後、実際にご試用いただき、感想を指定のハッシュタグをつけてInstagramフィードに投稿してください。（※ストーリーズのみは不可）

■レポート対象商品

エーデルワイスUVプロテクトミルク50ｍL

※送付商品は50mLになります。

■応募締切

2026年2月15日(日)23:59まで

■賞品と当選人数

期間中に応募された方の中から、抽選で合計30名様に「エーデルワイスUVプロテクトミルク50ｍL 」1点をプレゼントいたします。

【ご注意】

※今回の応募の対象投稿SNSは、Instagramのみとなります。

※製品送付後、規定の期日までに投稿のない方は、今後キャンペーンへのご参加をお断りさせて頂く場合があります。

※当選者様には、InstagramのDMでご連絡します。偽アカウントからのDMとお間違えないようご注意ください。

※ユーザーネームは、「weleda_japan」のみです。スペルを必ずご確認下さい。

※ヴェレダ・ジャパンのダイレクトメールでは、クレジットカード番号を入力させるフォームを送ることはございません。このような行為は、偽アカウントになります。ご注意下さい。