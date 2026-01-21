五感を研ぎ澄ます「わたしに贈る、茶葉のご褒美」。茶舗の技術を結集した、お茶そのものの色と風味をまっすぐ生かした「本格的なお茶ショコラ」1/22発売

株式会社福寿園

株式会社福寿園（本社：京都府木津川市）は、2026年1月22日（木）より、茶舗の技術を結集した「お茶が主役のバレンタインチョコレート」を、公式オンラインショップ、全国の店舗および主要百貨店の催事場等にて順次発売いたします。※一部店舗にて先行販売中。

■ 開発の背景： 「自分へのご褒美」ニーズに応える、圧倒的な茶の純度

近年のバレンタイン市場では、ギフトだけでなく「自分へのご褒美（セルフユース）」として、本物志向のスイーツを求める傾向が強まっています。創業以来、茶の真髄を追求してきた福寿園は、この期待に応えるべく、「着色料・香料に頼ることなく、お茶本来の力強い色と香り」を最大限に引き出したチョコレートを完成させました。

■ 商品特徴： 茶のエキスパート達による「こだわりのブレンド」

磨き上げた「濃さ」と「香り」 茶葉の配合を極限まで高め、口に入れた瞬間に広がる鮮烈な香りと、後味に続く深いお茶感を追求しました。 お茶本来の繊細な風味を生かすため、丁寧に仕上げています。視覚に訴える光沢ある緑や茶色は、良質な茶葉そのものの色です。

職人の技術が集結 茶のエキスパートである茶匠に加え、スイーツの専門家である弊社パティシエたちがお茶の魅力とお菓子としての完成度を両立。ひとつひとつ、ほぼ手作業で丁寧にお作りしています。

■商品ラインナップ

宇治抹茶ボンボン ―茶葉の特別な余韻を楽しむ―

宇治抹茶ボンボン 濃茶トリュフ

～まぶす抹茶、重なる余韻～

抹茶を前年より増量してリニューアル。上質な宇治抹茶トリュフに、石臼挽き宇治抹茶を一粒ずつ丁寧にまぶしました。2種類の異なる風味の抹茶を使うことで、まるで一服の抹茶を含んだような、奥行きのある余韻が続きます。濃緑の抹茶

が見た目にも鮮やか。茶のエキスパート達によるブレンドで、お茶の魅力を最大限に引き出した一粒です。

4個入 2,700円

宇治抹茶ボンボン 抹茶みつ

～金箔きらめく、抹茶のしずく～

抹茶を前年より増量してリニューアル。緑鮮やかな光沢を放つ宇治抹茶チョコレートで石臼挽き宇治抹茶みつを包み、金箔を丁寧にあしらいました。抹茶みつがトロッととろけると、2種類の抹茶の味と食感が組み合わさり、まろやかな中に

ほろ苦い余韻が続きます。茶のエキスパート達によるブレンドで、お茶の魅力を最大限に引き出した一粒です。

4個入 2,592円

宇治抹茶ボンボン アソート

～茶葉が導く、ひと粒の余韻～

濃茶トリュフと抹茶みつの詰合せ。宇治抹茶をこれ以上ないほど練り込み、抹茶本来の色と香りを生かして仕上げた本格抹茶ショコラを、木箱と風呂敷で包みました。茶葉のもたらす特別な余韻をお楽しみください。茶のエキスパートが結集し、想いを込めた選りすぐりの茶葉をかけあわせ、魅力を最大限に引き出した贅沢な一品です。

8個入

(濃茶トリュフ・抹茶みつ 各4個） 5,508円

カレ・ド・茶コラ ―茶葉の風味を楽しむ―

カレ・ド・茶コラ 抹茶

～お茶を味わう、新しいかたち～

石臼挽き宇治抹茶の奥深い風味に、煎茶葉のサクサクとした食感。

着色や香料に頼らず仕上げ、茶葉本来の風味と煎茶葉の食感をそのまま閉じ込めました。

お茶を“噛んで味わう”宇治抹茶ショコラです。

8個入 1,620円

カレ・ド・茶コラ ほうじ茶

～焙煎の余韻、食感で味わう～

焙煎香豊かなほうじ茶葉と、煎茶葉の食感をそのまま閉じ込めました。着色や香料に頼らず仕上げ、ほうじ茶と煎茶のハーモニーが広がる、お茶を“噛んで味わう”本格的なほうじ茶ショコラです。

8個入 1,620円

カレ・ド・茶コラ 和紅茶

～和紅茶の香りを重ねた、やさしいひと欠片～

京都府産和紅茶の茶葉の柔らかな渋味と香り、和紅茶葉のサクサクした食感が楽しめます。

着色や香料に頼らず仕上げ、お茶を“噛んで味わう”本格和紅茶ショコラです。

8個入 1,620円

クランチショコラ ―茶葉の食感を楽しむ―

碾茶入り抹茶クランチショコラ

～サクサク、ほろ苦、碾茶の食感～

抹茶の原料となる碾茶（てんちゃ）と抹茶をたっぷり練り込み、フィアンティーヌと合わせた、サクッと香ばしいクランチショコラ。サクサクの食感と茶葉の香りを存分に楽しめるチョコレートです。

5個入 1,080円

15個入 3,132円

ほうじ茶クランチショコラ

～サクッと香ばしい、ほうじ茶の食感～

焙煎香豊かなほうじ茶とサクサクのフィアンティーヌを合わせた、香ばしさ際立つクランチショコラ。サクサクの食感と茶葉の香りを存分に楽しめるチョコレートです。

5個入 1,080円

15個入 3,132円

■ 展開概要

発売日： 2026年1月22日（木） ※一部店舗にて先行販売中

販売場所： 福寿園オンラインショップ ※1月16日（金）より予約販売受付中。

https://www.fukujuen.com/shop/c/c10/

全国の福寿園直営店舗、主要百貨店 バレンタイン催事場等

【会社概要】

株式会社福寿園は、寛政二年(1790年)の創業以来、茶一筋に歩み続けている京都の茶舗です。代々が築いた茶づくりの伝統の技を生かしながら、常に新しい技術を取り入れ、これからの時代のふさわしいティーライフをご提案してまいります。



会社名 ： 株式会社 福寿園

所在地 ： 京都府木津川市山城町上狛東作り道11

代表者 ： 取締役社長 福井 正興

創 業 ：寛政2年(1790年)

事業内容： 日本茶の製造・販売

URL ： https://www.fukujuen.com(https://www.fukujuen.com)