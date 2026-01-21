福岡　麻生建築＆デザイン専門学校の学生作品が「学生ディスプレイデザインコンテスト2025 in博多エキナカ″マイング″」にて最優秀賞とマイングお客さま投票賞をダブル受賞！

学校法人麻生塾

福岡 麻生建築＆デザイン専門学校 クリエイティブデザイン学科 ビジュアルデザイン専攻の学生が手掛けた作品が「学生ディスプレイデザインコンテスト2025 in博多エキナカ"マイング"」にて最優秀賞とマイングお客さま投票賞をダブル受賞しました。

本コンテストは、地域でデザインを学ぶ学生の発想力や感性を社会へ発信することを目的として開催され、県内のデザイン系の学校全5校が参加しました。「未来への贈り物」というテーマで製作された作品は、2025年11月22日～12月19日に博多エキナカ"マイング"に展示され、多くの方々に見ていただくことができました。

「最優秀賞」と「マイングお客さま投票賞」をダブル受賞した作品「未来への贈り物」と製作を担当した学生たち。

作品タイトル：未来への贈り物

サブテーマ：母が紡ぐ想い

製作者：桝谷 陽莉、 伊藤 璃湖、 池田 咲、 清水 明奈、 藤丸 こゆき、 黒野 ほのか/ 麻生建築＆デザイン専門学校 クリエイティブデザイン学科 ビジュアルデザイン専攻

作品説明：母親のエイリアンが子供のエイリアンの為に編み物をしている様子を作成し、これから長い未来を生きていく子供への贈り物を手作りしている姿を表現しています。そして、編み物ではピンク色の毛糸を使うことで母親の愛情を表現し、エイリアンと装飾の配色で宇宙を意識したディスプレイにする事で神秘的な印象を与えられるようにしています。

【製作者コメント】

桝谷 陽莉さん (福岡/上智福岡中学高校出身)

今回チームの代表者として製作に携わる中で、一番身についたと感じるのは計画性です。授業やアルバイトなど各メンバーが別々の予定を抱えており、皆で集まって作業することが難しかったのですが、毎日To do listを作り計画的に製作を進めました。私たちは製作の初めに「最優秀賞」と「マイングお客さま投票賞」を獲れる作品にしたいと明確なゴールを話し合いました。そのために、プロの審査員の方に評価していただけるよう細かい部分までこだわり、お客様にも印象が残るようディスプレイのインパクトに力を注ぎました。製作では、実際にディスプレイに製作物を入れるまでサイズ感や光の入り方などを確認できなかった点が大変でしたが、工夫を重ねた結果、目標としていた2つの賞を獲得することができて嬉しかったです。

将来はホームページ等の制作に携わりたいと考えており、授業以外でもホームページの制作に励んでいます。就職したら個人の作業だけでなく、グループとして動くことも多いと思うので、今後も多くのコンテストに参加して経験を積んでいきたいです。

麻生建築＆デザイン専門学校では、今回のような地域のデザインコンテストへの出場など、社会とつながる実践的な学びを大切にしています。学生たちは授業で培った知識や技術をアウトプットする場を通し、自ら考えて形にする力を磨きました。コンテストへの挑戦は、努力が評価される成功体験となり、学生一人ひとりの自信へとつながっています。また、制作過程ではチームで目標を設定し、意見を出し合いながら課題に向き合うことで、コミュニケーション力や協働力が身につきます。本校は、これからも様々な経験の機会を設け、社会で活躍できる人材育成を実践していきます。

麻生建築＆デザイン専門学校（ https://asojuku.ac.jp/aadc/ ）

建築のプロとデザインのプロを目指す2つの分野で「専門的知識・技術の修得」を目指せる専門学校。

「知性を兼ね備え、責任あるモノづくりを通して業界の第一線で社会に貢献し、感動を与えられるプロフェッショナルを育成する」という教育理念のもと、急速な社会の変化に柔軟に対応できる、良識と高い専門技術・知識を備え、常に挑戦する意欲に満ちたプロフェッショナルを育成しています。

学校法人麻生塾／麻生専門学校グループについて （ https://asojuku.ac.jp/ )

1939 年設立。福岡県内にて 12校の専門学校と高等部を運営する西日本最大級の専門学校グループ。福岡県のみならず、九州全域・山口・沖縄から多くの学生が進学しており、卒業生は72,000人を超える。IT、ゲーム、デザイン、建築、 医療福祉、観光・サービス、自動車など幅広い分野で実践的な教育を提供。学生一人ひとりの能力や目標に合わせた教育を重視し、実践力を身につけながら夢や目標に向かって成長するための支援を行っている。