【北新地 アントレーズ】1日8組限定 バレンタイン いちごアフタヌーンティー「Chocolate × Strawberry」が登場
信和グループ・信和ホテルズ株式会社が運営する、ライズホテル大阪北新地1F
「Cafe&Bar KARIN × un treize（カリン × アントレーズ）」では、
バレンタインをイメージしたアフタヌーンティー「Chocolate × Strawberry」をご提供いたします。
■ Cafe&Bar KARIN × un treize（カリン × アントレーズ）
「un treize（アントレーズ）」は、ライズホテル大阪北新地1Fのフレンチレストランです。
昼の時間帯は「Cafe&Bar KARIN × un treize（カリン × アントレーズ）」として、
カジュアルに楽しめるカフェスタイルで営業しています。
夜はフレンチだけでなくバーとしても利用でき、
落ち着いた空間で食後の一杯や、ゆったりとした時間をお過ごしいただけます。
アントレーズ
併設のケーキショップKARIN
■ “いちごアフタヌーンティー”シリーズ 第二弾「Chocolate × Strawberry」
濃厚なチョコレートといちごを主役にしたアフタヌーンティー「Chocolate × Strawberry」。
カカオの芳醇な香りやほろ苦さに、いちごの甘酸っぱさを重ね、奥行きのある味わいに仕上げました。
本企画は、1日8組限定で展開する“いちごアフタヌーンティー”シリーズの第二弾。
バレンタインシーズンに寄り添う、華やかで落ち着きのある大人のティータイムをお楽しみください。
〈 Menu 〉
Sweets
・ストロベリーをのせたカカオニブのムース
・ヴェリーヌ ショコラベリー
ほか 全9品
Savory
・季節のアミューズ
・スモークサーモンロール
・季節のクロワッサンサンド
Tea
紅茶
・アールグレー
・アッサム
フレーバーティー
・ブルーティー
・カラメル
ハーブティー
・フリュイルージュ
※写真はイメージです。
※気候や食材の仕入れ状況により、メニュー内容が変更となる場合がございます。
■開催概要
本アフタヌーンティーは、第一弾「White × Strawberry」を始まりに、
全3回で展開する“いちごアフタヌーンティー”シリーズのひとつです。
バレンタインシーズンの「Chocolate × Strawberry」の次は、
春先に第三弾のテーマを予定しています。
Valentine's Day Afternoon Tea “Chocolate × Strawberry”
- 【 1日８組 限定 】
- 開催期間：2026年1月15日（木）～3月1日（日）
- 料金：お一人様 5,800円（税込）
詳細を見る ▶ https://un-treize.com/valentine-day-afternoon-tea/
ご予約はこちら ▶ https://x.gd/hRgDH
※ご予約は ご来店の3日前まで にお願いいたします。
※お一人様からご予約可能です。
※会場の貸切や営業状況により、営業日が変更となる可能性がございます。
店名：Cafe&Bar KARIN×un treize（カリン×アントレーズ）
■公式サイト：https://un-treize.com/
■住所：〒530-0003 大阪市北区堂島1丁目1番13号 ライズホテル大阪北新地1F・2F
■TEL：06-6147-7915
■定休日：月・火曜日 ※祝日は除く
■営業時間：ランチ 11:30～14:30（LO.14:00）／ディナー 17:30～22:00（LO.21:00）
■アクセス：JR東西線 北新地駅 11～43番出口 徒歩約5分・
大阪メトロ御堂筋線 淀屋橋駅 7番出口 徒歩約6分
※ディナータイムのみ前日22：00までにご予約ください。
お客様のご予約・お問い合わせ先：06-6147-7915
本件に関する報道関係者からのお問合せ先：078-846-5405（信和ホテルズ株式会社 広報）