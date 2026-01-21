【北新地 アントレーズ】1日8組限定　バレンタイン　いちごアフタヌーンティー「Chocolate × Strawberry」が登場

信和建設株式会社

信和グループ・信和ホテルズ株式会社が運営する、ライズホテル大阪北新地1F

「Cafe&Bar KARIN × un treize（カリン × アントレーズ）」では、

バレンタインをイメージしたアフタヌーンティー「Chocolate × Strawberry」をご提供いたします。

■ Cafe&Bar KARIN × un treize（カリン × アントレーズ）

「un treize（アントレーズ）」は、ライズホテル大阪北新地1Fのフレンチレストランです。

昼の時間帯は「Cafe&Bar KARIN × un treize（カリン × アントレーズ）」として、

カジュアルに楽しめるカフェスタイルで営業しています。

夜はフレンチだけでなくバーとしても利用でき、

落ち着いた空間で食後の一杯や、ゆったりとした時間をお過ごしいただけます。

アントレーズ併設のケーキショップKARIN

■ “いちごアフタヌーンティー”シリーズ 第二弾「Chocolate × Strawberry」

濃厚なチョコレートといちごを主役にしたアフタヌーンティー「Chocolate × Strawberry」。

カカオの芳醇な香りやほろ苦さに、いちごの甘酸っぱさを重ね、奥行きのある味わいに仕上げました。

本企画は、1日8組限定で展開する“いちごアフタヌーンティー”シリーズの第二弾。

バレンタインシーズンに寄り添う、華やかで落ち着きのある大人のティータイムをお楽しみください。

〈 Menu 〉

Sweets

・ストロベリーをのせたカカオニブのムース

・ヴェリーヌ ショコラベリー

ほか 全9品

Savory

・季節のアミューズ

・スモークサーモンロール

・季節のクロワッサンサンド



Tea

紅茶

・アールグレー

・アッサム

フレーバーティー

・ブルーティー

・カラメル

ハーブティー

・フリュイルージュ

■開催概要

本アフタヌーンティーは、第一弾「White × Strawberry」を始まりに、

全3回で展開する“いちごアフタヌーンティー”シリーズのひとつです。

バレンタインシーズンの「Chocolate × Strawberry」の次は、

春先に第三弾のテーマを予定しています。

Valentine's Day Afternoon Tea “Chocolate × Strawberry”

- 【 1日８組 限定 】- 開催期間：2026年1月15日（木）～3月1日（日）- 料金：お一人様 5,800円（税込）

詳細を見る ▶ https://un-treize.com/valentine-day-afternoon-tea/

ご予約はこちら ▶ https://x.gd/hRgDH

※ご予約は ご来店の3日前まで にお願いいたします。

※お一人様からご予約可能です。

店名：Cafe&Bar KARIN×un treize（カリン×アントレーズ）

■公式サイト：https://un-treize.com/

■住所：〒530-0003 大阪市北区堂島1丁目1番13号 ライズホテル大阪北新地1F・2F

■TEL：06-6147-7915

■定休日：月・火曜日 ※祝日は除く

■営業時間：ランチ 11:30～14:30（LO.14:00）／ディナー 17:30～22:00（LO.21:00）

■アクセス：JR東西線 北新地駅 11～43番出口 徒歩約5分・

大阪メトロ御堂筋線 淀屋橋駅 7番出口 徒歩約6分



お客様のご予約・お問い合わせ先：06-6147-7915

本件に関する報道関係者からのお問合せ先：078-846-5405（信和ホテルズ株式会社 広報）