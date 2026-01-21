【登壇レポート】「アジア・フィランソロピー会議2025」に登壇

一般財団法人日本民間公益活動連携機構

休眠預金等活用法に基づく指定活用団体である一般財団法人日本民間公益活動連携機構（所在地：東京都千代田区、理事長：二宮 雅也、英文名： Japan Network for Public Interest Activities、略称：JANPIA）は、2025年12月4日（木）、インターコンチネンタル東京ベイにて開催された 「アジア・フィランソロピー会議2025」 において、「休眠預金活用事業のプラットフォームが繋ぐ、 企業とソーシャルセクター ～ 届ける、支えるこころ…寄贈・寄付からの広がり～」というセッションを企画・登壇しました。

「アジア・フィランソロピー会議」は、アジア地域において社会課題解決に取り組む財団などフィランソロピー（社会貢献活動）分野の組織のトップを招き、課題解決に向けた協力と連携を促す日本財団が主催のイベントです。

セッションの冒頭では、JANPIA事務局長大川昌晴より、休眠預金活用事業の概要と企業との連携の事例紹介がありました。

続いて、株式会社フェリシモが実施する「ハッピートイズプロジェクト」に関し、JANPIA、NPO法人ETIC.、株式会社フェリシモが連携した取組事例について紹介がありました。

本連携は、ETIC.主催の「Beyondカンファレンス2024」での出会いを機に始まりました。

「ハッピートイズプロジェクト」は、1997年の阪神・淡路大震災で被災した神戸の街に、手作りのクマのぬいぐるみを飾ったクリスマスツリーを設置し、笑顔と灯りを届けようと始まりました。顧客に参加を呼びかけたところ、1,000名以上が賛同し、1,100体ものクマのぬいぐるみが集まり、以来継続的な取り組みとして実施されています。顧客がぬいぐるみの図案を購入し、お気に入りの布や思い出の服などを使って製作したぬいぐるみをフェリシモへ送付する仕組みとなっており、集まったぬいぐるみは、毎年クリスマスシーズンに各地で展示された後、日本を含む60の国と地域へ寄贈されています。

本連携では、2024年から2025年にかけて、休眠預金活用事業で子ども支援を行う22の実行団体を通じ、国内の子どもたちへ約4,000体のぬいぐるみが寄贈されました。

本セッションでは、休眠預金活用事業を通じて、活動の担い手であるNPOなど現場の団体のニーズをくみ取り、企業が自社サービスや寄贈品を活用して支援を展開する事例として、本取り組みをご紹介しました。こうした取り組みは、資金支援と非資金的支援の両面を組み合わせた休眠預金活用事業というフレームワークを介して、効果的に実現されています。

■登壇概要

イベント名：アジア・フィランソロピー会議2025

日時：2025年12月4日（木）

会場：インターコンチネンタル東京ベイ

主催：公益財団法人 日本財団

登壇テーマ：「休眠預金活用事業のプラットフォームが繋ぐ、 企業とソーシャルセクター

～ 届ける、支えるこころ…寄贈・寄付からの広がり～」

登壇者：大川 昌晴 (JANPIA 事務局長)

湯本 京子 氏（株式会社フェリシモ 経営企画室 フェリシモ基金事務局長)

小泉 愛子 氏（NPO法人ETIC. シニアコーディネーター）

【モデレーター】

石田 美奈子（JANPIA プログラムオフィサー）

JANPIAは、休眠預金活用事業を通じ様々なセクターの連携がより一層拡がるようよう、今後も継続して取り組んでまいります。

■休眠預金等活用制度について

2009年1月1日以降の取引から10年以上、その後の取引のない預金等（休眠預金等）を社会課題の解決や民間活動の促進のために活用する制度です。

2016年12月に休眠預金等活用法が議員立法で成立し、2019年度から助成事業が開始。2023年6月に同法が改正されたことにより、2024年より活動支援団体や出資事業など新たな支援制度が開始しました。

【実績】

2025年12月23日現在、選定された助成・出資事業は254（累計）※助成・出資の規模は約396億円（累計）となっています。

※助成・出資事業の内訳 助成事業239事業、活動支援団体（助成）11事業、出資4事業

・休眠預金等活用制度 https://www.kyuplat.com/kyumin/details/

■ 一般財団法人日本民間公益活動連携機構（JANPIA）について

2018年7月に経団連が主導して設立されました。経済界をはじめ、民間公益セクター、労働界、アカデミアなどオールジャパンで休眠預金等活用制度を支え、発展させ、SDGsの理念である「だれひとり取り残さない持続可能な社会作り」に貢献することを目指しています。

・JANPIA概要 https://www.janpia.or.jp/about/outline.html

・団体の活動を伝える「休眠預金活用プラットフォーム」 https://www.kyuplat.com/

