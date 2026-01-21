シリーズ累計30,000個を販売する人気のケアまくらシリーズより“ふくらはぎを支えるまくら”が新登場！自宅でできる“ひとつ上のリラックス”。大切な方への贈り物としてもおすすめです。

株式会社エムールふくらはぎを支えるまくら

健康家具ブランドEMOORを展開する株式会社エムール（東京都立川市：代表取締役 高橋 幸司/以下エムール）は、2026年1月19日より、膝下からふくらはぎ全体をやさしく持ち上げ、自然な角度で支えることで、脚が軽くなるような感覚をサポートする『ふくらはぎを支えるまくら』の販売を開始しました。

商品詳細はこちら :https://emoor.jp/products/cy-tokyobs-calfp

シリーズ累計30,000個を販売する人気のケアまくらシリーズ「東京家具」

一日の疲れを、そっと受けとめる ふくらはぎを支えるまくら

ふくらはぎを支えるまくらとは？

一般的なまくらのように、一晩中使用するのではなく、寝る前やリラックスタイムの10～15分に使う「セルフケアのためのまくら」です。短い時間でも心地よさを感じやすい点が特徴です。

しっかりとふくらはぎをリフトアップする形状

こんな方におすすめです！

長時間の立ち仕事・デスクワーク・在宅勤務の方、特に30～60代に特におすすめです！

脚全体をしっかり支える

ふくらはぎを支えるまくら

約1.5kgのボリューム感。長時間の立ち仕事やデスクワークでたまりやすい ふくらはぎのだるさ・重さをやさしくケアするために生まれた「ふくらはぎを支える枕」です。

ふくらはぎは第二の心臓？？

脚全体を包む三次元立体構造

※本品は医療機器ではございません。本品の身体への効果効能を示すものではございません。ふわっと脚全体をもちあげます

従来の足用まくらでは難しかったリフトアップ機能を強化。膝下からふくらはぎ全体をやさしく持ち上げ、自然な角度で支えることで、脚が軽くなるような感覚をサポートします。

極上のフィット感の秘密は？

こだわりの2つの側生地

身体に心地よくフィットする伸縮性の高い生地と、形をしっかりキープする伸びにくい生地を組み合わせました。ビーズの過度な移動を防ぎ、長時間でも安定した快適さをお楽しみいただけます。

さらにフィットする秘密は？

カーブに沿う設計

ふくらはぎのカーブに沿う設計で負担を軽減。付属の調節シートで自分に合う高さに微調節でき、心地よい角度をつくれます。

高さ調節機能でお好みの高さに

付属のウレタンシートで高さを調節できるため、お好みの姿勢に合わせて快適にフィット。

利用シーンいろいろ

リビングで座椅子としてくつろいだり、寝室でおやすみ前のリラックスタイムに。贈り物としても、おすすめです。

カラーバリエーション

ギフトにも選びやすい4色展開

インテリアにも馴染む“ケアアイテム”

自分用はもちろん、ギフトにも大変おすすめです！

置くだけ・乗せるだけでケアできる続けやすさ。『ふくらはぎを支えるまくら』は毎日のくつろぎ時間に、心地よく寄り添います。

詳細を見る :https://emoor.jp/products/cy-tokyobs-calfp

健康家具ブランドEMOORについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51129/table/192_1_7cf276146c7e71a0caf476359bf35795.jpg?v=202601211021 ]健康的な「寝る、座る、たたむ」を実現する

EMOOR(エムール)は『眠りで世界の人を元気にする』というビジョンのもと、2006年より「寝る・座る・たたむ」に専門性をもった商品・サービス開発、ECサイトの運営を行っています。人生100年時代において、健康であることは人生の中心と言えます。

EMOOR(エムール)は、睡眠学や人間工学を背景とした基礎研究と常時2,000種類を超える商品開発力、そしてECでの販売に特化することで、従来の「目で楽しむインテリア」ではなく「健康的な生活を支える道具」をお求めになりやすい価格でご提供しています。

株式会社エムール

会社名：株式会社エムール

本社：東京都立川市曙町1-25-12オリンピック曙町ビル9F

代表取締役：高橋 幸司

設立：2006年7月

資本金：4,500万円

事業内容：

・快適な「寝る、座る、たたむ」を実現する製品の企画開発

・国内および海外向けECサイトの運営

・睡眠教育サービスの企画開発

関連サイト：

・ホームページ

https://emoor.co.jp

・公式オンラインショップ

https://emoor.jp/

・ブランドサイト

https://emoor.world/jp/

体験ショールーム立川・青山：

https://emoor.world/jp/showroom/