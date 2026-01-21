＜本日より予約開始＞阪神タイガース2025年リーグ優勝記念！世界限定2025本の腕時計や天然ダイヤ10石の「黄金グッズ」5種が登場

株式会社秀建コーポレーション

株式会社 秀建コーポレーションが展開する「ディレクトアートギャラリー」は、阪神タイガースの2025年JERA セ・リーグ優勝を記念した公式承認グッズ計5アイテムの予約受付を、本日2026年1月21日(水)より開始いたしました。商品は2026年2月2日(月)より順次発送を予定しております。

■予約・販売ページ(公式オンラインショップ(https://dag.thebase.in/p/00014))

【商品開発の背景】

2025年、藤川新監督のもと圧倒的な強さでペナントレースを制し、JERA セ・リーグ優勝を果たした阪神タイガース。この歴史的偉業とファンの歓喜を永遠に残すため、「黄金(ゴールド)」と「天然ダイヤモンド」を贅沢に使用した、かつてない高級仕様の記念グッズを企画・開発いたしました。

【商品ラインナップ】

1. 【世界限定2025本】JERA セ・リーグ優勝記念 電波ソーラークロノ

2025年のJERA セ・リーグ優勝にちなみ、世界で2025本のみの限定生産。裏蓋にはシリアルナンバーと、記念ロゴが刻印されます。 電池交換・時刻合わせ不要のソーラー電波機能を搭載した信頼の日本製。重厚なステンレスベルトに加え、虎カラーのステッチが入った本牛革ベルトも付属する2WAY仕様です。

価格 ： 49,500円(税込) ※送料無料

販売ページ：電波ソーラークロノ(https://dag.thebase.in/items/132098980)

世界限定2025本の特別仕様!!電波ソーラークロノ

2. 天然ダイヤ10石入り アクセサリーシリーズ

勝利の輝きを象徴する「天然ダイヤモンド」を、各アイテムに計10石使用しました。

●天然ダイヤネックレス(医療機器認証取得)：首・肩の血行を改善する本格仕様。

価格 ： 29,700円(税込) ※送料無料

販売ページ：天然ダイヤネックレス(https://dag.thebase.in/items/114034773)

天然ダイヤ10石入り アクセサリーシリーズ【ネックレス】

●天然ダイヤブレス：喜平チェーンに虎ロゴ＆90周年ロゴをW刻印。

価格 ： 19,800円(税込) ※送料無料

販売ページ：天然ダイヤブレス(https://dag.thebase.in/items/132099140)

天然ダイヤ10石入り アクセサリーシリーズ【ブレスレット】

●天然ダイヤペンダントトップ：鏡面とマットのコントラストが美しいプルーフ加工。

価格 ： 16,500円(税込) ※送料無料

販売ページ：天然ダイヤペンダントトップ(https://dag.thebase.in/items/132099278)

天然ダイヤ10石入り アクセサリーシリーズ【ブレスレット】※ネックレスは別売りです。

3. 大阪タイガースキャップ(JERA セ・リーグ優勝記念ピンバッチ付き)

球団創設時の「大阪タイガース」時代の「O」ロゴを、高級立体刺繍で復刻。機能性素材「COOLMAX(R)」を使用し、季節を問わず快適に着用可能です。ここでしか手に入らないJERA セ・リーグ優勝記念ロゴピンバッチが付属します。

価格 ： 4,950円(税込)※送料無料

販売ページ：大阪タイガースキャップ(https://dag.thebase.in/items/132099082)

※JERA セ・リーグ優勝記念ロゴピンバッチ付き

■お届けについて

予約受付開始：2026年1月21日(水)より

商品発送時期：2026年2月2日(月)より順次発送予定

配送方法 ：全商品【全国送料無料】でお届けいたします。



【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社 秀建コーポレーション

ディレクトアートギャラリー

担当： 今任(イマトウ)

TEL ： 03-5809-2946

FAX ： 03-5800-2954

Mail： info@syuken-corp.jp