アメリカ発のジュエリーブランド「PASCAL（パスカル）」から、八角形ケースを採用した「Octagonal Collection（オクタゴナル コレクション）」が登場。プリンチペプリヴェにて販売を開始いたしました。

Octagonal Clou de Paris Diamond Watch - Golden Spring\60,500(税込)Octagonal Enamel Diamond Watch - Woodland Evening\51,700(税込)

Octagonal Collectionは、ヴィンテージウォッチに見られる八角形ケースの形状をベースにしたコレクションとなっています。ケースにはステンレススチールを使用し、文字盤にはクル・ド・パリ調のパターン加工や、木目・マーブル調のエナメル仕上げを採用しています。

Octagonal Clou de Paris Diamond Watchパターン加工を施したクル・ド・パリ調文字盤

文字盤には、細かな凹凸を規則的に配置したクル・ド・パリ調のパターン加工を施しています。八角形ベゼルにも同様のテクスチャーを用い、ケースから文字盤まで統一感のある仕上がりとしています。

ケースとブレスレットはいずれもステンレススチール製。ブレスレットにはポリッシュ仕上げとブラッシュ仕上げを組み合わせ、仕上げの違いが分かる構成です。

文字盤の3時・6時・9時位置にはラボグロウンダイヤモンドを配置。インデックスとして機能し、視認性を確保しています。

Octagonal Enamel Diamond Watch - Woodland Evening\51,700(税込)エナメルベゼルと柄文字盤の組み合わせ

ベゼルにはエナメル仕上げを施し、ローマ数字インデックスを配置しています。八角形ケースの輪郭に沿って数字を並べることで、ケース形状が視覚的に分かりやすい構成となっています。

Octagonal Enamel Diamond Watch - Willow Whisper\51,700(税込)Octagonal Enamel Diamond Watch - Galactic Quest\51,700(税込)

文字盤には、木目を思わせる柄やマーブル調、ラズライト柄など、モデルごとに異なるパターンを採用しています。模様や色味の違いによって、同じコレクション内でもそれぞれ異なる表情を楽しめます。

エナメル仕上げのベゼルと柄のある文字盤を組み合わせることで、装飾性を持たせながらも、全体のバランスが取りやすいデザインにまとめられています。

ラボグロウンダイヤモンド

本コレクションに使用されているラボグロウンダイヤモンドは、PASCALが採用する基準に基づいた高品質なものです。天然ダイヤモンドと同等の結晶構造と輝きを持ちながら、環境への負荷にも配慮した素材で、時計全体に上質なアクセントを添えています。

コレクション：Octagonal Collection

販売価格：\51,700 ～ \60,500（税込み）

製品スペック

ムーブメント：クオーツムーブメント

防水性能：3気圧防水

ケース素材：ステンレススチール

ケースサイズ：縦29mm × 横27mm

ケース厚：7mm

重量：約75g

風防：サファイアクリスタル

ストラップ素材：ステンレススチール

ストラップ長さ：約13cm～20cm（調節可能）

バックル：プッシュボタン式フォールディングクラスプ

ダイヤモンド

使用石：ホワイトラボグロウンダイヤモンド

カラー：D～F

クラリティ：VVS～VS

カラット：0.03ct

取扱店舗

PRINCIPE prive表参道店

東京都港区北青山3-5-19 3F

03-6427-4367

PRINCIPE prive 公式オンラインストア

https://principe-prive.com/collections/pascal

PRINCIPE prive（プリンチペプリヴェ）について

PRINCIPE prive (プリンチペプリヴェ) 2015年 設立（本社：東京 港区）海外ブランドの輸入総代理店を務める傍ら、独自のカスタマイズ製品を数多く発表、多くのセレブリティーを魅了する企業ブランド。 スウェーデン発の高級アップルウォッチケース GOLDEN CONCEPT を初めとしたブランドを、日本、韓国、米国にて展開しています。

公式HP：https://principe-prive.com

インスタグラム：https://www.instagram.com/principeprive/

PASCAL(パスカル)について

PASCAL（パスカル）は、カリフォルニア発のカラーダイヤモンドブランドです。ブランド名は、17世紀フランスの科学者であり哲学者でもあるブレーズ・パスカルに由来しています。彼の圧力に関する研究は、ダイヤモンドが高い圧力を受けて結晶化する仕組みにもつながっています。

「輝く瞬間のためのダイヤモンド」をコンセプトに、PASCALは人生の特別な瞬間を彩るジュエリーを提案しています。挑戦や成功、愛の物語、そして心が動かされる日々の出来事──それぞれの瞬間が輝きとなるように。ダイヤモンドが強い圧力を乗り越えて美しさを生み出すように、PASCALもまた、80～90年代のカルチャーや美学を取り入れ、個性を大切にしたデザインで、新たなラグジュアリースタイルを提案しています。

公式HP：https://pascaldesign.com/

インスタグラム：https://www.instagram.com/pascaldesignofficial/