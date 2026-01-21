Biz∫（ビズインテグラル）の採用社数が2,000社を突破

株式会社NTTデータ・ビズインテグラル

株式会社ＮＴＴデータ・ビズインテグラルは、ERPパッケージ「Biz∫(R) (ビズインテグラル)」の採用社数が2025年12月に2,000社を突破したことをお知らせします。

Biz∫は、2011年の本格展開後、採用社数を着実に積み重ねており、「大手企業向けERPパッケージ出荷本数」部門において、2024年度の年間採用数第1位となりました（注1）。多業種事業を展開するグループ企業向けの会計システム導入や、商社、IT、建設、金融など業界特有の要件を満たすための業界特化型テンプレートの拡充、最新のデジタルソリューションとの連携強化に取り組んだことが多くのお客様に評価され、採用社数を増やしています。

ＮＴＴデータ・ビズインテグラルでは、お客様のビジネスに貢献できる製品を目指し継続した製品強化を実施し、60社を超えるパートナー企業とともにお客様のビジネス革新を多方面にわたって支援し、2030年に年間400億円のビジネス規模を目指します。

【Biz∫とは】

「Biz∫」は、ＮＴＴデータグループのＮＴＴデータ・ビズインテグラルが提供する大規模企業向け国産 ERPパッケージです。

会計・販売・購買・人事などの基幹業務アプリケーションはもちろん、ワークフロー、マスタデータ管理、他システム連携、統合運用管理といった共通系ラインナップも豊富に擁し、加えて、業務モジュール別・利用ユーザー数別のライセンス購入が可能なことから、2011年の本格展開以来、様々な業種のお客様に採用されています。

近年は、アナログプロセスの効率化・自動化および、デジタルソリューションとの連携を推進することで、基幹業務をはじめとするバックオフィス領域のデジタル化サポートを進めています。

【今後の方向性】

ＮＴＴデータ・ビズインテグラルは、製品開発とともに他社のクラウド及びデジタルソリューションとの連携強化も積極的に推進することで、バックオフィス全体の最適化を推進します。

サブスクリプション型サービス「Biz∫Optima(R)」のさらなる拡大とともに、AIや海外展開などの新領域への着手を進め、お客様のビジネス成長に貢献できるよう、サービスの向上に努めていきます。

(注1）出典：デロイト トーマツ ミック経済研究所『基幹業務パッケージソフト(ERP)の市場展望2025年度版( https://mic-r.co.jp/mr/03550/ )』の「大手企業向けＥＲＰパッケージ出荷本数」部門2024年度実績

＊「Biz∫」は、株式会社NTTデータ及び株式会社NTTデータ・ビズインテグラルの登録商標です。

＊その他の商品名、会社名、団体名は、各社の商標または登録商標です。

＊本リリースに記載されている内容は予告無く変更することがあります。