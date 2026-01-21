ベルギー王室御用達チョコレートブランド「ヴィタメール」2026年 バレンタイン期間限定ケーキを販売いたします

株式会社 エーデルワイス

ベルギー王室御用達チョコレートブランド「ヴィタメール(https://www.wittamer.jp)」は、2月7日(土)よりバレンタインシーズンにぴったりなチョコレートのケーキを期間限定で販売いたします。店頭にてご予約も受け付けておりますので、この機会にぜひご来店ください。

ショコラや焼き菓子だけでなく、ケーキでもヴィタメールのバレンタインをご堪能ください。

定番のケーキをチョコレートでアレンジ

ヴィタメールで人気の「フレーズ・ド・ヴィタメール」をチョコレートづくしのケーキにアレンジ。ベルギー産クーベルチュールチョコレートを使用したチョコレートクリームとショコラスポンジで甘酸っぱい苺をサンドしました。クリームのなめらかさはそのままに、まろやかなチョコレートの甘さが苺の爽やかな酸味をより引き立てます。

ショコラ・フレーズ・ド・ヴィタメール

■商品名：ショコラ・フレーズ・ド・ヴィタメール

■価格：

約10cm \3,456(本体価格\3,200)

約14.5cm(画像) \4,968(本体価格\4,600)

■販売期間：2月7日(土)～2月14日(土)

濃厚なチョコレートを堪能できるハートのケーキ

コクのある甘みのミルクチョコレートムースを、カカオの深い味わいを感じるチョコレートムースで包みました。濃厚なチョコレートを存分にお楽しみいただける、この期間にピッタリのケーキです。

艶やかなショコラのグラサージュに真っ赤なハートのチョコが映える見た目も味も上品なチョコレートケーキとともに、大切な人との特別なひとときをお過ごしください。

クール・ショコラ

■商品名：クール・ショコラ

■価格：各\886(本体価格\820)

■販売期間：2月7日(土)～2月14日(土)

アーモンドをまとったしっとりショコラケーキ

ベルギー産チョコレートを使用したショコラ生地をアーモンドが入ったチョコレートでコーティング。しっとりとしたショコラ生地にアーモンドの食感がアクセント。天面にはなめらかなガナッシュを絞った濃厚なチョコレートケーキです。期間限定で真っ赤なハートのチョコレートを飾りました。

お日持ちするケーキですので、お手土産にもご利用いただけます。

ガナッシュ・ショコラ

■商品名：ガナッシュ・ショコラ

■価格：\1,944(本体価格\1,800)

■販売期間：2月7日(土)～2月14日(土)／3月7日(土)～3月14日(土)

※1月14日(水)～2月6日(金)は通常デザインで販売しております

※店舗により発売日やお取り扱い状況が異なる場合がございます。

■「ヴィタメール」とは、1910年ベルギーの首都ブリュッセルで創業した、ベルギー王室御用達の老舗チョコレートブランドです。1990年日本出店。関東・関西の百貨店を中心に22店舗を展開し、ショコラ、ケーキ、贈答用の焼菓子など、ベルギー伝統の味を販売しています。

（HP）https://www.wittamer.jp

（Instagram）＠wittamer_japan (https://www.instagram.com/wittamer_japan/)