ノーコードツール「クロワッサン」、Webhook機能を提供開始。ガチャ・診断で取得したデータをCRMへ連携

株式会社on the bakery

株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市）は、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツール「クロワッサン」において、Webhook機能の提供を開始したことをお知らせします。

本機能により、オンラインガチャや診断コンテンツで取得した顧客情報や回答データ（ゼロパーティデータ／ファーストパーティデータ）を、企業が保有する顧客データベースやCRMへ紐づけて連携しやすくなります。Make等の自動化ツールやAIプロダクトと組み合わせることで、データ登録・更新などの運用を自動化し、施策実施後のフォローをよりスムーズにします。

背景：反応が高い“接点”を、成果につながる“データ”へ

オンラインガチャや診断、アンケートは、ユーザーが楽しみながら参加できるため、反応率を高めやすく、回答データを集めやすくなっています。一方で、成果を最大化するには「取得した情報を既存の顧客基盤（顧客DB／CRM）に統合し、次のアクションにつなげること」が重要です。

しかし現場では、CSVのダウンロードや転記、手動登録、タグ付けなどがボトルネックになり、“せっかく集めたデータが活用されない”状態に陥ることも少なくありません。クロワッサンはWebhook機能により、取得データを外部システムへ連携しやすくし、運用負荷を減らしながら、施策からデータ活用までを一気通貫で支援します。

Webhook機能で実現できること

Webhook機能の提供により、オンラインガチャ／診断／アンケートを“反応が集まる接点”に留めず、以下の流れをつなぎやすくします。

「反応が集まる接点（ガチャ／診断） → データ統合（顧客DB／CRM） → 次の施策（フォロー／パーソナライズ）」

活用イメージ

- ガチャ／診断／アンケートで取得した顧客情報・回答データを、外部システムへ連携- 取得した情報を、既存の顧客データと紐づけて統合しやすく- タイムラグを抑え、可能な限りリアルタイムに近い運用で“次のアクション”へつなげる- Make等の自動化ツールやAIプロダクトと組み合わせ、運用フロー全体の自動化を支援- ガチャ／診断／アンケートで取得したリード情報をCRMへ自動登録- 回答内容に応じて、顧客DBの属性・タグを自動更新- 条件に応じたフォロー施策（通知・リマインド等）の起点として活用- Make等の自動化ツールやAIプロダクトと組み合わせ、運用フロー全体の自動化を支援

提供形態（オプション）と追加支援について

Webhook機能はオプション機能として提供します。

また、顧客DB・CRMの仕様や運用要件に応じて、連携の“つなぎ目”となる開発（例：データ項目の整形、独自要件に合わせた接続、AI活用を含む追加開発等）が必要な場合は、追加オプションとして個別にご支援します。

一方で、お客様側で連携設定・運用が可能な場合は、スムーズに連携を開始いただけます。

※オプション価格・条件の詳細は、要件により異なるためお問い合わせください。

お問い合わせはこちら :https://lp.croissant.buzz/contact/

「クロワッサン」について

「クロワッサン」は、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツールです。企業・自治体・アイドル運営会社・クリエイターの施策づくりを支援します。

公式サイト :https://www.lp.croissant.buzz/

「クロワッサン」の効果と特徴

「クロワッサン」は、企業向けにオンラインガチャ・診断コンテンツを作成できるツールです。

ガチャやアンケートをオンライン上で行うことでユーザーの本音を獲得し、Webマーケティングの「率と量」を向上します。

「クロワッサン」の特徴を4つご紹介

1.3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能！

「クロワッサン」では、質問に答えて楽しめる「オリジナル診断」、確率や演出を自由に設定できる「オリジナルガチャ」、自社仕様にカスタマイズ可能な「アンケートコンテンツ」の3タイプのコンテンツを1つのアカウントで作成可能です。

必要に応じて月ごとにコンテンツを変更したり、公開枠を増やして複数のコンテンツを同時展開したりするなど、効果的に運用できます。

2.マーケティング施策と連動したリード獲得を実現

「クロワッサン」を公式LINEと連携したり、X・Instagramのフォローを促す導線を設定したりすることで、SNS上の接点を拡大できます。さらに、診断・ガチャの利用前に独自設定のフォームを用意して、ユーザー情報を取得することもできます。

マーケティング施策と連動したリード獲得を、自然な導線で実現できるのが「クロワッサン」の強みです。

3.ユーザーの利用状況がひと目でわかるレポート機能

ガチャや診断コンテンツの利用者など、ユーザーデータをレポートで閲覧できます。

「診断・ガチャの利用者」「公式LINEの友達追加数」「SNSフォローページへの遷移数」「各結果・設問の分布数」などさまざまなデータを抽出できます。CSVはリアルタイム、ほか利用データも5分ごとに自動更新され、コンテンツ効果の見える化が加速します。

4.最短1日で公開可能。スピーディに施策を実行

「クロワッサン」の各種コンテンツは、わずか3ステップで作成・公開が可能です。

- アプリの種類を選択- デザインテンプレートを選択- コンテンツを設定して公開

最短1日でリリースできるため、タイムリーなキャンペーンやプロモーションにも柔軟に対応。スピード感を持ったマーケティング施策の実行を支援します。

「クロワッサン」の年間費用は約47万円ほど。

月額にすると4万円弱からというリーズナブルな価格設定です。

コスト面でもご安心いただけます。

株式会社on the bakeryについて

当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。

オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社on the bakery（株式会社オンザベーカリー）

代表者 ：代表取締役 井戸 裕哉（イド ヒロヤ）

所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F

事業内容：独自のマーケティングツール開発・提供、SNSマーケティング支援

URL ：https://www.onthebakery.co.jp/