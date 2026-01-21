日本オーガニックライフ協会、新資格 【ベストドリンク健康アドバイザー資格認定講座】を2月14日より開講

株式会社オンリーワン

株式会社オンリーワン（所在地：東京中央区 代表取締役：田中清人）が運営する、オーガニック料理教室G-veggie（ジィ・ベジー／所在地：東京大田区）は、2026年2月14日より飲料の基礎知識と健康的な飲料の選び方が学べる、資格認定講座を開講します。

■「ベストドリンク健康アドバイザー資格認定講座」とは

https://www.g-veggie.com/aa-bestdrink

食事に関する健康講座は数多く存在する一方で、「どんな飲み物を、どのように、どれくらい、どのタイミングで摂れば健康につながるのか」を体系的に学べる場は、これまでほとんどありませんでした。

その空白を埋めるのが、今回新たに開講する〈ベストドリンク健康アドバイザー資格認定講座〉です。

私たちが日々口にする飲み物は、体調管理はもちろん、睡眠の質や代謝、メンタルバランスにまで影響を与える重要なファクターです。本講座では、自分の体質に合った飲み物の選び方、水分ケアの基礎、生活習慣との最適な組み合わせ方を、わずか3時間で体系的に習得できます。

こんな方におすすめ

・健康・美容の知識を深めたい方

・セラピスト、ヨガインストラクター、エステティシャン

・食や自然療法に興味がある方

・家族や自身の体調管理に役立てたい方

・短時間で資格を取得したい方

■「ベストドリンク健康アドバイザー資格認定講座」講座概要

● 第1講座：ドリンクと健康の基礎知識

・水分が身体で果たす役割（体温調整・代謝・血液循環など）

・脱水のメカニズムと症状 ・水分吸収の仕組み（胃・腸での吸収スピードの違い）

・1日の適正水分量の考え方 ・飲むタイミングの重要性

・飲み物の温度が身体に与える影響

● 第2講座：種類別ドリンクの健康効果

・ミネラルウォーター、カフェイン飲料、ハーブティー、フルーツジュース ・清涼飲料水、牛乳、植物性飲料、アルコール飲料の特徴と注意点

・おすすめの飲料の選び方

・水分代謝を助けるオーガニック食材

・季節ごとの水分ケア

・運動・睡眠・入浴と水分代謝の関係

● 第3講座：アドバイザー実務

・ヒアリングの基礎（体質・生活習慣・食事の分析）

・注意すべきサインと対応範囲

・体質別の水分タイプ分類（冷え／乾燥／むくみ／ストレス過多）

・タイプ別のアドバイス方法

開催概要

開催日程：

2026年2月14日（土）10:00-13:00

2026年3月10日（火）10:00-13:00

2026年3月29日（日）10:00-13:00

※以降毎月開催予定

受講料：

11,000円（税・認定料込）

開催方法：

●リアル・蒲田校受講：

オーガニック料理教室G-veggie

東京都大田区東蒲田2-5-11



●オンライン・ZOOM受講:

ZOOMにて受講の方には追って参加URL、ID、パスワードを別途メールにてお知らせいたします。

【申込み方法】ホームページからお申込ください。

https://www.g-veggie.com/aa-bestdrink

講師：

日本オーガニックライフ協会 代表理事

はりまや佳子（はりまや・よしこ）

オーガニック料理教室G-veggie 代表

オーガニック料理教室G-veggie 代表

1963年東京生まれ。大田区在住。武蔵野女子大学（現武蔵野大学）短期大学部家政科卒。船井総合研究所勤務をへて、1993年より出版社に勤務。書店営業ののち単行本編集者となる。

2005年に退職後、米国クシ・インスティテュートにてキャリアトレーニングプログラム・レベルIIIを卒業し、インストラクターの資格を取得。2006年3月に大田区東蒲田にてG-veggie（ジィ・ベジー）を立ち上げ、現在20年目を迎える。オンラインでは海外、北は北海道、南は九州から毎月蒲田校まで通っている生徒さんも多数。



【メディア実績】

●TV・ラジオ・新聞・英国フィナンシャルタイムズなど多数掲載

●都内各所・大阪・名古屋・静岡・長野・富山での出張料理教室開催



●2015年2月 日本オーガニックライフ協会設立

●2020年11月～現在 山口大学医学部外部講師



【著書】 幸せわんこの健康ごはん（WAVE出版）

美人になるグリーン・ベジクッキング（主婦と生活社刊）

お申込み・詳細はこちら

https://www.g-veggie.com/aa-bestdrink

今後の展開

オーガニック料理教室G-veggieは、2006年の開校以来20年間にわたり、食べ物について「何を選ぶべきか」「それが健康にどう影響するのか」を、オーガニック料理基礎コースや多彩な資格講座を通じて発信してきました。 そして2026年2月14日、20周年という大きな節目を迎えるにあたり、これからは"飲み物"にも視野を広げていきます。飲み物の選び方や健康への影響を体系的に伝えることで、食と飲の両面からバランスよく整える「病気にならないライフスタイル」を、より多くの方へ広めていきます。

本講座についての問い合わせ先

オーガニック料理教室G-veggie

〒144-0031 東京都大田区東蒲田2-5-11

Tel : 03-6715-8772

fax: 03-6733-8760

Mail：info@g-veggie.com

担当：南澤 晶（みなみさわ・あきら）

■G-veggie Facebook：https://www.facebook.com/macro.g.veggie

■G-veggie Instagram ：organiclife2015

