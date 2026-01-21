【リリース1ヶ月で自己PR動画150本突破】25歳以下の若手求職者が集まる、動画採用アプリ「V+ing」
動画採用マッチングプラットフォーム「V+ing（ヴィング）」を運営する株式会社Vingは、
サービスリリースから約1ヶ月で、東京・大阪勤務を希望する求職者による自己PR動画の投稿数が150本を突破したことをお知らせいたします。
V+ingは、企業・求職者双方が60秒以内のショート動画を通じて出会う、動画採用に特化したマッチングプラットフォームです。
履歴書や職務経歴書だけでは伝わりにくい「人柄・熱量・価値観・雰囲気」といった情報を、採用の初期段階から共有できる点を特徴としています。
■25歳以下の若手を中心に、動画で自分を伝える動きが加速
現在V+ingに登録している求職者は、25歳以下の若手層が中心。
就職・転職活動において、
・自分の言葉で想いを伝えたい
・書類だけで判断されたくない
・雰囲気や相性を見てほしい
といった意識を持つ、意欲的で前向きなユーザーが多く登録しています。
こうした背景から、東京・大阪勤務を希望する求職者による自己PR動画の投稿が増加し、
リリースから約1ヶ月で150本を突破しました。
■動画投稿が進んだ理由：話すテーマと構成を“選べる”設計
V+ingでは、求職者が動画を撮影する際に、
「何を話すか」をテーマとして選択できる仕組みを採用しています。
テーマは、
・自己紹介
・自己PR
・本気で取り組んだこと
・会社選びの軸
・将来実現したいこと
・困難を乗り越えた経験
・輝いている瞬間・特技
・フリートーク
など、企業が知りたい観点をもとに設計されています。
さらに各テーマには、
話す内容の順番やポイントを示した“構成のヒント”が表示され、
求職者はそのヒントを参考にしながら撮影することが可能です。
これにより、
・何を話せばよいか分からない不安が減る
・上手に話すことよりも、自分らしさに集中できる
・動画撮影の心理的ハードルが下がる
といった効果が生まれ、動画投稿への一歩を後押ししています。
V+ingは、動画を増やすことそのものではなく、
「話しやすく設計された動画体験」を通じて行動を生み出すことを重視しています。
■「コミュニケーションの相性」を重視したい企業様へ
V+ingでは、スキルや経歴だけでなく、
・話し方
・表情
・テンポ
・熱量
・一緒に働くイメージ
といった、動画だからこそ受け取れる情報を起点にした採用が可能です。
「能力だけでなく、チームとの相性や雰囲気を大切にしたい」
「若手のポテンシャルや意欲を、書類以外の形で見たい」
そうした採用スタンスを持つ企業に向けて、
V+ingは新しい選択肢を提供しています。
■各種ニュースメディアでも紹介。動画採用への関心が拡大
V+ingの取り組みは、
動画を起点とした新しい採用の形として、以下のニュースメディアでも紹介されています。
・auニュースパス
・exciteニュース
・グノシー
・ニコニコニュース
・@niftyニュース
・Rakuten Infoseek
若手世代を中心に、
「会う前に相性を知りたい」「動画で伝えたい」という価値観が、徐々に広がり始めています。
■AI時代だからこそ、人と人の“相性”を大切に
AIによるスクリーニングや自動選考が進む一方で、
最終的な採用判断においては、人柄や価値観、コミュニケーションの相性がより重要になっています。
V+ingは、大阪市中央区を拠点に、
求人広告・人材紹介に続く「第3の採用手段」として、動画採用の可能性を広げていきます。
「会ってみたい」から始まる採用へ。
動画を起点にした、新しい出会い方をこれからも提案していきます。
◆「V+ing（ヴィング）」サービス概要
V+ingは、企業と求職者が60秒以内のショート動画を通じて出会う、動画採用マッチングプラットフォームです。
履歴書や職務経歴書では伝わらない「人柄・熱量・価値観」を可視化し、
企業と求職者の本質的なマッチングを目指しています。
株式会社Ving
所在地：大阪府大阪市中央区道修町４丁目１－１ 武田御堂筋ビル 2F
代表取締役：西宮裕記
事業内容：
動画を活用した採用マッチングサービス「V+ing」の企画・開発・運営
公式サイト：https://ving.co.jp/
◆V+ingの無料求人掲載はこちら【企業様入り口】
https://ving.co.jp/for-company/