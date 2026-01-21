【リリース1ヶ月で自己PR動画150本突破】25歳以下の若手求職者が集まる、動画採用アプリ「V+ing」

株式会社Ving

動画採用マッチングプラットフォーム「V+ing（ヴィング）」を運営する株式会社Vingは、

サービスリリースから約1ヶ月で、東京・大阪勤務を希望する求職者による自己PR動画の投稿数が150本を突破したことをお知らせいたします。

V+ingは、企業・求職者双方が60秒以内のショート動画を通じて出会う、動画採用に特化したマッチングプラットフォームです。

履歴書や職務経歴書だけでは伝わりにくい「人柄・熱量・価値観・雰囲気」といった情報を、採用の初期段階から共有できる点を特徴としています。

■25歳以下の若手を中心に、動画で自分を伝える動きが加速

現在V+ingに登録している求職者は、25歳以下の若手層が中心。

就職・転職活動において、

・自分の言葉で想いを伝えたい

・書類だけで判断されたくない

・雰囲気や相性を見てほしい

といった意識を持つ、意欲的で前向きなユーザーが多く登録しています。

こうした背景から、東京・大阪勤務を希望する求職者による自己PR動画の投稿が増加し、

リリースから約1ヶ月で150本を突破しました。

■動画投稿が進んだ理由：話すテーマと構成を“選べる”設計

V+ingでは、求職者が動画を撮影する際に、

「何を話すか」をテーマとして選択できる仕組みを採用しています。

テーマは、

・自己紹介

・自己PR

・本気で取り組んだこと

・会社選びの軸

・将来実現したいこと

・困難を乗り越えた経験

・輝いている瞬間・特技

・フリートーク

など、企業が知りたい観点をもとに設計されています。

さらに各テーマには、

話す内容の順番やポイントを示した“構成のヒント”が表示され、

求職者はそのヒントを参考にしながら撮影することが可能です。

これにより、

・何を話せばよいか分からない不安が減る

・上手に話すことよりも、自分らしさに集中できる

・動画撮影の心理的ハードルが下がる

といった効果が生まれ、動画投稿への一歩を後押ししています。

V+ingは、動画を増やすことそのものではなく、

「話しやすく設計された動画体験」を通じて行動を生み出すことを重視しています。

■「コミュニケーションの相性」を重視したい企業様へ

V+ingでは、スキルや経歴だけでなく、

・話し方

・表情

・テンポ

・熱量

・一緒に働くイメージ

といった、動画だからこそ受け取れる情報を起点にした採用が可能です。

「能力だけでなく、チームとの相性や雰囲気を大切にしたい」

「若手のポテンシャルや意欲を、書類以外の形で見たい」

そうした採用スタンスを持つ企業に向けて、

V+ingは新しい選択肢を提供しています。

■各種ニュースメディアでも紹介。動画採用への関心が拡大

V+ingの取り組みは、

動画を起点とした新しい採用の形として、以下のニュースメディアでも紹介されています。

・auニュースパス

・exciteニュース

・グノシー

・ニコニコニュース

・@niftyニュース

・Rakuten Infoseek

若手世代を中心に、

「会う前に相性を知りたい」「動画で伝えたい」という価値観が、徐々に広がり始めています。

■AI時代だからこそ、人と人の“相性”を大切に

AIによるスクリーニングや自動選考が進む一方で、

最終的な採用判断においては、人柄や価値観、コミュニケーションの相性がより重要になっています。

V+ingは、大阪市中央区を拠点に、

求人広告・人材紹介に続く「第3の採用手段」として、動画採用の可能性を広げていきます。

「会ってみたい」から始まる採用へ。

動画を起点にした、新しい出会い方をこれからも提案していきます。

◆「V+ing（ヴィング）」サービス概要

V+ingは、企業と求職者が60秒以内のショート動画を通じて出会う、動画採用マッチングプラットフォームです。

履歴書や職務経歴書では伝わらない「人柄・熱量・価値観」を可視化し、

企業と求職者の本質的なマッチングを目指しています。

株式会社Ving

所在地：大阪府大阪市中央区道修町４丁目１－１ 武田御堂筋ビル 2F

代表取締役：西宮裕記

事業内容：

動画を活用した採用マッチングサービス「V+ing」の企画・開発・運営

公式サイト：https://ving.co.jp/

◆V+ingの無料求人掲載はこちら【企業様入り口】

https://ving.co.jp/for-company/