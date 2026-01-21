シーネット、物流ニュース主催「物流維新2026」に登壇

株式会社シーネット

クラウド型倉庫管理システム（WMS）の開発・提供を手掛ける株式会社シーネット（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：小野崎伸彦、以下シーネット）は、2026年1月28日（水）に開催される物流ニュース（LNEWS）主催のオンラインセミナー『物流維新2026 経営的視点で考える物流』に登壇することをお知らせいたします。

■登壇の背景

サプライチェーンの強靭化や高度化が求められる現在、物流は経営戦略の中核に位置づけられるべき存在となっています。2024年の改正物流関連二法の成立により、特定事業者に対する物流統括管理者（CLO）の選任が義務付けられるなど、物流を「コスト」ではなく「経営資源」と捉える視点が不可欠です。

本セミナーでは、「経営的視点で考える物流」をテーマに、花王様、NEC様、本田技研工業様、日立製作所様といった業界をリードする企業と共に、シーネットも登壇いたします。 シーネットからは、執行役員の鈴木喬が登壇し、14年連続クラウド型WMS売上シェアNo.1（※）の実績に基づく知見から、現場力と経営の意思決定をつなぐ基盤としてのWMSの重要性について解説いたします。

■シーネット登壇セッション概要

日時： 2026年1月28日（水） 13:55～14:20

テーマ： 「CLO時代のWMS戦略～現場と経営をつなぐ基盤とは」

登壇者： 株式会社シーネット 執行役員 営業管掌・営業支援部 部長 兼 シーネットグループ 執行役員・海外推進部 部長 鈴木 喬

講演内容： CLO時代に求められるのは、勘や根性論ではなく、WMSや周辺システムから得られるデータを基に、在庫・リードタイム・人件費を一体でマネジメントする力です。本講演では、経営判断の中核を担うWMSの役割を明確にし、経営層が押さえるべきポイントに加え、AI活用や配車システム連携による効果をご紹介します。

■開催概要

名称： 物流維新2026 経営的視点で考える物流

日時： 2026年1月28日（水） 13:30～15:40（予定）

形式： オンラインセミナー

参加費： 無料（要事前申込）

定員： 200名

主催： 物流ニュース（LNEWS）

詳細・お申込み： https://www.lnews.jp/2026/01/s0115801.html

■プログラム（予定）

13:30～13:55…花王

13:55～14:20…シーネット

14:20～14:45…日本電気（NEC）

14:45～14:50…休憩

14:50～15:15…本田技研工業

15:15～15:40…日立製作所

※時間は講演により大きく前後する可能性有

■当社登壇者プロフィール

鈴木 喬（すずき たかし）

株式会社シーネット 執行役員 営業管掌・営業支援部 部長 兼 シーネットグループ 執行役員 海外推進部 部長

物流システム業界において長年の経験を有し、多くの企業の倉庫管理システム（WMS）導入プロジェクトに参画。現場の課題に即した実践的な提案には定評がある。現在はシーネットグループの執行役員として、国内の営業部門を統括するとともに、海外推進部部長としてグローバルな視点での物流DX推進もリードしている。

【株式会社シーネットについて】

シーネットは、1992年の創業以来、物流一筋にシステム化による業務効率化と品質向上に取り組んできた、倉庫管理システムのパイオニアです。「現場をＩＴで気持ち良くする」を企業理念に掲げ、営業・開発・サポートまで、プロジェクトに携わる関係者全員が、それぞれの視点で物流の現場を熟知し、物流現場が抱える課題に最適解を提示しています。

2011年から13年連続クラウド型WMS売上シェアNo.1*を達成。現在は、物流システムサービスインテグレーションを通じ、多様な企業の物流戦略をサポートしています。

*デロイト トーマツ ミック経済研究所株式会社『スマートロジスティクス・ソリューション市場の実態と展望 2024年度版 https://mic-r.co.jp/mr/03240/



実績詳細ページ：https://www.cross-docking.com/philosophy/

会社名： 株式会社シーネット 設立： 1992年1月10日

代表者： 代表取締役社長 小野崎 伸彦 URL： https://www.cross-docking.com/

所在地： 〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 1 丁目 3 幕張テクノガーデン B 棟 11 階

事業内容： ・物流システム研究開発・販売業務

・物流システムクラウドサービス業務

・音声・画像認識システム研究開発・販売業務

・モバイル端末販売業務

・電気通信工事業（建設業許可番号:千葉県知事(般-28)第50701号）