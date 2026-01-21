「2026年始動！関西IT交流会」をインゲージ大阪オフィスにて開催！

株式会社インゲージ

コミュニケーションプラットフォーム「Re:lation（リレーション）」を提供し、6,000社以上（※1）の導入実績を誇る株式会社インゲージ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：和田 哲也）は、2026年1月23日（金）に開催される技術コミュニティイベント「2026年始動！関西IT交流会～今年の抱負をブチまけろッ～」の会場として、大阪本社オフィスを提供することをお知らせいたします。

当社は本取り組みを通じて、関西におけるエンジニアコミュニティの発展と、技術・知見の流動化を支援してまいります。

https://connpass.com/event/380379/

（※1）トライアル利用を含みます。

◆開催概要

当イベントは、特定の技術スタックに縛られず、エンジニアが直面する悩みや経験を共有することを目的とし、関西のエンジニアたちが集まり、新年の抱負を共有しながら技術・アイデアを語り合うイベントです。インゲージは、大阪・梅田の拠点（梅田北プレイス）をオープンな交流の場として開放します。当日は、参加者が自らテーマを出し合い対話する「OST（オープン・スペース・テクノロジー）」や「Lean Coffee」形式のセッションが予定されております。

＜概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/29485/table/258_1_e7bd940c3b531066af511f2a4d95761d.jpg?v=202601211021 ]

■株式会社インゲージについて

所在地：大阪府大阪市北区芝田一丁目14番8号

代表者：代表取締役社長 和田 哲也

事業内容：クラウドサービスの開発・提供、コミュニケーションプラットフォーム『Re:lation』の開発・提供

コーポレートサイト： https://ingage.co.jp

