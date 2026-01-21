ニューヨークの名門ステーキハウス「ベンジャミンステーキハウス」京都店にて大切な人との至福のひとときを届ける、バレンタインコースを期間限定で提供

株式会社オーイズミフーズ

ニューヨークの名門ステーキハウス「ベンジャミンステーキハウス」（日本運営：株式会社 オーイズミフーズ、本社：神奈川県厚木市、代表：大泉 賢治）は、京都店にてバレンタイン限定コースを2026年2月7日（土）から2月15日（日）の期間限定で提供します。

京都らしく最中に芳醇なフォアグラを入れ込んだアミューズとして「フォアグラの最中／ビーツサンド／海老のカダイフ巻き」や、USDA認定の最高位プライムグレードのフィレミニョンの旨みを凝縮させた「熟成フィレミニョンステーキ 赤ワインソース」、上品なカカオの風味と甘みを感じる「シェフ特性自家製バレンタインチョコレートケーキ」などが登場します。

https://benjaminsteakhouse.jp/location/kyoto/

ベンジャミンステーキハウス 京都店のバレンタイン限定コースは、「大切な人とすごす至福のひととき」をコンセプトに、大切な人と過ごす特別で情熱的なひと時を京都店が誇る空間とお料理で演出する特別コースです。

まずはアミューズとして、芳醇なフォアグラムースを京都らしく最中に入れた濃厚でとろけるフォアグラの最中と、ジューシーなベーコンを爽やかさなビーツで挟んだ大地を感じられるビーツサンド、プリプリとしたエビをサクッとしたカダイフで仕上げスパイスをまとわせた食感も楽しめる海老のカダイフが食欲を呼び覚ますようなアミューズからスタート。

そして、甘みと酸味のコントラストを演出したホタテのサラダ、まるでスイーツと思わせるような濃厚でスイートなさつまいもスープ、シンプルだが洗練された奥行きを感じさせる真鯛のスチームといった華やかなお料理でテーブルを飾ります。

メイン料理には、ベンジャミンステーキハウスが誇るUSDAプライムビーフのフィレミニョンをさらに熟成させることでより旨みを凝縮させた至福のフィレミニョンステーキが登場。

締めくくりには、バレンタインに相応しい、芳醇で濃厚な自家製バレンタインチョコレートケーキで甘味な余韻をお楽しみいただけます。

フィレミニョンステーキは、USDA（アメリカ合衆国農務省）格付けの最高位プライムグレードのビーフを最低4週間以上熟成したのち、アメリカより直輸入したブロイラーでお皿ごと高温で調理し熱々のままテーブルへ提供する、ベンジャミンステーキハウスを象徴する一皿です。

ニューヨークの活気と和が融合した、京都店らしい唯一無二のモダンクラシックな空間で、大切な人と至福のひとときをお過ごいただきたいと考えています。

■バレンタインコース概要

店舗： ベンジャミンステーキハウス 京都店

所在地： 京都市中京区東洞院通錦小路下ル阪東屋町660-1

提供期間： 2026年2月7日（土）～2月15日（日）

価格（税サ込）：

ディナー 16,000円 ※120分フリーフロー付

ランチ 9,000円

お問合せ先： TEL 075-253-4466／MAIL bsh-kyoto@benjaminsteakhouse.jp

URL： https://benjaminsteakhouse.jp/location/kioi/

■ディナーコース

・アミューズ

フォアグラの最中／ビーツサンド／海老のカダイフ巻き

一口サイズで構成し、フォアグラのコク、ビーツのやさしい甘み、海老の香ばしい食感を組み合わせました。

・アペタイザー

フレッシュホタテのマリネ

鮮度の高いホタテを軽やかにマリネし、素材本来の甘みと滑らかな口当たりを引き出しています。

・スープ

サツマイモのスープ

サツマイモの自然な甘みを活かし、寒い季節にも心地よくお楽しみいただける一皿です。

・シーフード

真鯛のスチーム 白ワインソース

丁寧に火入れした真鯛に、香り高い白ワインソースを合わせ、しっとりとした食感に仕上げました。

・アントレ

熟成フィレミニョンステーキ 赤ワインソース

熟成による旨味と柔らかさを両立したフィレミニョンステーキ。赤ワインソースが旨味を引き立てます。

・デザート

シェフ特製バレンタイン限定チョコレートケーキ

上質なカカオの風味と甘味のバランスを重視した、バレンタインコースの締めくくりにふさわしい一皿です。

・ドリンク

フリーフロー120分（L.O.90分）

カクテル、ビール、ワイン、カクテル、ノンアルコールドリンクなど18種類のお飲み物をお楽しみいただけます。

■ランチコース

・アペリティフ

ワインor ノンアルコールドリンク

・アペタイザー

フレッシュ帆立のマリネ

・スープ

サツマイモのスープ

・メイン

熟成フィレミニョンステーキ 赤ワインソース

・デザート

シェフ特製バレンタイン限定チョコレートケーキ

京町屋をリノベーションした一軒家レストラン店内テーブル席

ベンジャミンステーキハウスとは、「ベンジャミン ステーキハウス」はニューヨーク・ブルックリンにある老舗のステーキハウスで経験を積んだ、ベンジャミン・プロブカイとベンジャミン・シナナージが、同店で約20年に渡りステーキマスターとして腕をふるったシェフ、アーテュロ・マクレッドと共に、2006年マンハッタンに創業しました。

京都店は、町家を改装し、NYの華やかさに和が融合したモダンクラシックな雰囲気を兼ね備えた設え。木の温もりを感じる心地の良い、落ち着いた空間で、こだわりのステーキをご堪能いただけます。

所在地： 京都市中京区東洞院通錦小路下ル阪東屋町660-1

アクセス： 阪急「烏丸駅」より徒歩約3分・地下鉄烏丸線「四条駅」より徒歩約4分

営業時間：

Lunch 11:30-15:00 (LAST ORDER 14:00)

Dinner 17:00-23:00 (LAST ORDER Food 21:30, Drink 22:00)

日曜日、祝日、連休の最終日 17:00‐22:00 (LAST ORDER Food 21:00, Drink 21:30)

お客様からのお問合せ先： 075-253-4466