雪景色満喫ツアー「歩くスキー体験ツアー」参加者募集

国営アルプスあづみの公園【大町・松川地区】では、2月7日（土）に「歩くスキー体験ツアー」を開催します。滑走ではなく歩行を中心に、静かな森の雪景色を楽しむ冬のアクティビティで、初めての方でも安心のガイド付き。装着方法や基本動作から丁寧にレクチャーします。どなたでも無理なく楽しめる内容で、冬の森の魅力を安全に体験いただけます。

◆初心者安心の入門編

歩くスキー体験ツアー（2024/2/10撮影）

自然環境学習グループの公園サポーターによるレクチャーで、上り坂を登れるうえ身軽に動ける「歩くスキー」を満喫。スキー板を雪面から離さず滑らせる「すり足（滑走歩行）」、ストックを使ってリズム良く「押して進む」動作、さらにスキー板をV字に開いて斜面を上る「V字登行」等を体験します。

■開催日／令和8年2月7日（土） １.10:00～12:00 ２.13:00～15:00

■集 合／インフォメーションセンター

■対 象／小学生以上（靴サイズ22cm以上）

■定 員／15名（事前申込） ※定員に満たない場合、当日受付あり

■参加費／無料（別途入園料必要）

※荒天中止、十分な積雪がない場合は中止

◆歩くスキーとは

歩くスキー（2025/2/11撮影）

「歩く」ことを中心とした冬のアクティビティ。専用の細長いスキー板とブーツを使用し、森の中をゆっくり進むため、体力に自信がない方や小学生からご高齢の方まで、幅広く楽しめます。全身を使う有酸素運動で、心身のリフレッシュにも効果的。冬の森を身近に感じられる、どなたにも開かれた体験です。

◆休日限定、無料レンタル

当公園では、土日祝日限定で歩くスキーのレンタルを実施しています。貸出場所はレンタル棟で、スタッフが用具のセットアップとサイズ合わせを行います。貸出時間は閉園の30分前まで、料金は無料（別途、入園料が必要）です。なお、十分な積雪がある場合に限り、貸出を行います。

サポーターによるガイド（2024/2/10撮影）国営アルプスあづみの公園【大町・松川地区】について

国営アルプスあづみの公園【大町・松川地区】は、北アルプス山麓の長野県大町市と松川村にまたがる自然豊かな国営公園です。四季を通じて新緑、川遊び、紅葉、雪景色など多彩な自然が楽しめるのが魅力です。園内には、鳥の目線で森を観察できる「空中回廊」、季節の料理や自然素材のクラフト体験ができる「森の体験舎」、建物全体がネットジャングルジムになっている「大草原の家」、親子で本格的なオフロード走行が体験できる「マウンテンバイクパーク」など、家族で楽しめる施設が充実しています。さらに、手ぶらで本格BBQが楽しめる「デイキャンプ場」や芝生広場、遊歩道、「林間アスレチック」など多様な設備も整っています。自然の中でリフレッシュしたい方や、家族や友人とアクティブに過ごしたい方におすすめのスポットです。

そりゲレンデ（アルプス広場）

