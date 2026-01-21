KBF DENIM COLLECTION 2026
前回大好評いただいたKBFオリジナルデニムコレクション。
2026年春夏は「着飾らなくても様になる」をテーマに、シンプルさの中にディテールが光るKBFらしいコレクションを展開します。
【販売開始日 / 販売店舗】
▼2026年1月22日(木)～
URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/pages/c-special-kbf-251219-demim.aspx?_ga=2.198741612.2103826251.1768874098-604587.1723687207) 通常販売開始
以下のKBF 店舗にて先行販売開始
ルミネエスト新宿店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store6/4_11/) / ラフォーレ原宿店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store6/4_13/) / 天王寺MIO店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store6/4_7/) / ピオレ姫路店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store6/4_29/)
※ 先行販売では10%OFFでご購入いただけます。
▼2026年2月12日(木)～
KBF 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store6/)、URBAN RESEARCH Store 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store8/)にて販売開始
LINE UP
パッチワークBIGデニムシャツ(https://www.urban-research.jp/shop/g/gKB26130-2035070/?_ga=2.266430029.2103826251.1768874098-604587.1723687207) \8,800 (tax incl.)
color：BLUE / GRAY
ハイネックデニムブルゾン(https://www.urban-research.jp/shop/g/gKB26130-2075060/?_ga=2.198455276.2103826251.1768874098-604587.1723687207) \13,200 (tax incl.)
color：BLUE / BLACK / BROWN
フロントパネルデザインデニム(https://www.urban-research.jp/shop/g/gKB26130-2045080/?_ga=2.198455276.2103826251.1768874098-604587.1723687207) \9,350 (tax incl.)
color：BLUE / BLACK / BROWN size：36 / 38
メッシュレイヤードキャミワンピース(https://www.urban-research.jp/shop/g/gKB26130-2065050/?_ga=2.68431698.2103826251.1768874098-604587.1723687207) \8,800 (tax incl.)
color：BLUE / BLACK
タックボタンアップデニム(https://www.urban-research.jp/shop/g/gKB26130-2045070/?_ga=2.68431698.2103826251.1768874098-604587.1723687207) \9,350 (tax incl.)
color：L.BLUE / BLUE size：34 / 36 / 38
アシメフリンジデニムスカート(https://www.urban-research.jp/shop/g/gKB26130-2055040/?_ga=2.261292622.2103826251.1768874098-604587.1723687207) \8,800 (tax incl.)
color：L.BLUE / BLACK
スリムハーフデニム(https://www.urban-research.jp/shop/g/gKB26130-2045060/?_ga=2.261292622.2103826251.1768874098-604587.1723687207) \8,250 (tax incl.)
color：L.BLUE / BLUE size：36 / 38
KBF
エイジレス・シーンレス・タイムレス。
「自分らしくいられること」を大切に、ファッションを楽しんでいる人に、ひとさじのスパイスを提案。
ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/label/kbf?_ga=2.1847026.2103826251.1768874098-604587.1723687207)
Instagram @ kbfofficial(https://www.instagram.com/kbfofficial)