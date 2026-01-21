「主役は、私ひとり。」最高の自分で撮る、究極のセルフラブ・ウェディング。1月より本格始動。

有限会社三景スタジオ詳細を見る :https://www.studio-palette.com/bridal/solo_wedding/

「いつか」ではなく「今」撮りたい。自分を愛するための新しい選択肢

結婚式の形が多様化する今、20代女性の間で密かなブームとなっているのが「ソロウェディング」です。密かに盛り上がる需要に応えるべく、2026年1月より本格始動。

「誰かのため」ではなく、今の自分の美しさを、自分の好きなスタイルで残したい。

そんな願いを叶える、自由で贅沢なフォト体験が注目を集めています。

トレンドを捉えた、ソロウェディングが選ばれる理由

現在、メディアやSNSを中心に「セルフラブ（自己愛）」や「自分へのご褒美」という価値観が定着しています。こうした市場ニーズに応え、私たちは単なる写真撮影を超えた、一日の「特別な体験」を提供しています。

憧れのブランドドレスを自由にセレクト

JILL STUARTやKIYOKO HATA、ISAMU MORITAといった、花嫁が一度は着てみたいと願う最旬のブランド衣装を多数取り揃えています。

プロの技術による「劇的」な変身

専属のヘアメイクアーティストが、一人ひとりの個性を引き出し、トレンドの「抜け感」や「大人可愛い」スタイルをプロデュースします。

SNS映えする圧倒的なスタジオ空間

ナチュラル、シンプル、ロマンチックなど、20代女性の感性に響く多彩なセットで、映画のワンシーンのような撮影が可能です。

一人ひとりの「好き」に寄り添う、多彩なスタイル

私たちは、北海道内（札幌・旭川・帯広）に展開する各店舗で、地域の特性を活かした撮影をご提案しています。

スタジオでこだわり抜く贅沢

天候を気にせず、洗練された空間でポージングや表情に集中できます。衣装を2着選べるプランなら、洋装と和装の両方を楽しむ欲張りな体験も可能です。

データまるごと、思い出を形に

撮影した全てのデータはダウンロードが可能。

SNSへのアップはもちろん、自分だけの特別なアルバムを作る楽しみも広がります。

未来の自分へ贈る、最高のストーリー

私たちの使命は、ただ写真を撮ることではありません。

その時、その瞬間にしか存在しない「自分自身の輝き」を肯定し、

自信へと繋げるきっかけを作ることです。

一生に一度の思い出は、必ずしも二人である必要はありません。

「私」が主役の物語を、ここから始めてみませんか？

会社概要と店舗情報

有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。

＜会社概要＞

会社名：有限会社三景スタジオ

代表取締役：大西康弘

事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業

＜店舗情報＞

写真工房ぱれっと サッポロファクトリー店

住所: 北海道札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリーえんとつ広場1F

電話番号: 011-207-4466

写真工房ぱれっと 札幌中央店

住所: 北海道札幌市中央区南2条西3丁目11-1k-23ビル B1F

電話番号: 011-596-8155

写真工房ぱれっと 旭川店

住所: 北海道旭川市永山3条5丁目1-4

電話番号: 0166-73-8485

写真工房ぱれっと 帯広店

住所: 北海道帯広市西17条南3丁目43-15

電話番号: 0155-67-8008

写真工房ぱれっと 函館北斗店

住所: 北海道北斗市七重浜４丁目４４－１ イオン上磯店内

電話番号: 0138-49-5116

営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。

【アライアンスパートナー募集】

「写真工房ぱれっと」は、共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。

担当者 : デザイン部 森田

連絡先 : design@sankeistudio.co.jp