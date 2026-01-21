繊細な花々が咲く、春を纏う28mm。オリビア・バートン新作腕時計「アブストラクトフローラル」

株式会社ビヨンクール

株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）は、英国・ロンドン発のウォッチブランド「OLIVIA BURTON（オリビア・バートン）」の日本総輸入代理店として、新作腕時計「アブストラクトフローラル」コレクションを、2026年1月23日（金）より発売いたします。

やわらかな光が差し込み、花々が静かに目を覚ます春。そんな季節の空気をそのまま閉じ込めたような、繊細で詩的な新作が登場しました。

春の気配を抽象的なフローラルモチーフで描いた本コレクションは、シグネチャーライン初となる28mmケースを採用。手元にすっとなじむコンパクトなサイズ感と、無駄を削ぎ落とした薄型ケースが、まるでアクセサリーのような軽やかさを叶えます。袖口から覗くたび、気分までふわりと軽くなるような着用感が魅力です。

柔らかなアイボリーカラーの文字盤には、繊細なゴールドラインで描かれた抽象的な花々をあしらい、可憐でありながらも凛とした印象に。上質なメタリックの輝きが春の光を受けて、まるで花びらが風に揺れるように、手元に優雅なニュアンスを添えます。カラーは、それぞれ異なる表情を楽しめる3色展開。

日常のコーディネートにさりげなく華を添えたい日も、少し特別なシーンで気分を高めたい日も、自然体で寄り添ってくれる一本です。春の装いに、時計という名の花を。この季節だけのときめきを、ぜひ手元で感じてください。

NEW COLLECTION - SIGNATURE

ABSTRACT FLORAL

Primrose

\23,100 (in tax)

Taupe

\23,100 (in tax)

Cream

\23,100 (in tax)

ケースサイズ：28mm ケース厚み：5.6mm ケース素材：ステンレススチール バンド素材：レザーカーフスキン 風防素材：ミネラルガラス ムーブメント：日本製クオーツ 防水性能：3気圧防水

▼商品に関するお客様お問い合わせ先

H°M’S” Watch Store 横浜ジョイナス店

神奈川県横浜市西区南幸1-5-1 ジョイナス3F

045-620-7525