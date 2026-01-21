【1/23】NIJIN高等学院・開志創造高等学校 合同説明会開催

株式会社NIJIN

2026年4月に開校予定の通信制サポート校「NIJIN高等学院」は、連携校である広域通信制高校「開志創造高等学校」と合同で、オンライン説明会を開催いたします。

通信制高校を選ぶ生徒が増える一方で、通信制の学びの現場では「孤立」「将来への不安」「退屈な学び」といった課題も顕在化しています。本説明会では、通信制高校・通信制サポート校それぞれの学びの特徴に加え、通信制の課題として挙げられる【孤立・不安・退屈】を、【青春・希望・わくわく】へと転換する新しい学びの形を紹介します。

全国どこからでも参加可能なYouTube LIVEで実施し、進路に悩む中学生・高校生と保護者に向けて、周りに合わせない進路選択の機会を提供します。

開催背景｜通信制を選ぶ生徒が増える今、見え始めた課題

いま、高校生の10人に1人が通信制高校を選ぶ時代になりました。多様な学び方が広がることは前向きな変化である一方、本人の努力だけでは乗り越えにくい課題も指摘されています。

仲間と出会いづらく、孤独を抱えやすい

社会との接点が少なく、将来像が描きにくい

学びが一方通行になり、意欲が続きにくい

NIJIN高等学院は、これらを「通信制だから仕方がない」とせず、オンラインとリアルの強みを掛け合わせ、学びとつながりを再設計することで、通信制の学びを次の形へアップデートしていきます。

NIJIN高等学院が目指すこと｜孤立・不安・退屈を「青春・希望・わくわく」へ

NIJIN高等学院は、通信制の【孤立・不安・退屈】をなくし、通信制を【青春・希望・わくわく】に変えることを掲げています。

オンラインだからこそ、つながれる。

NIJIN高等学院のメイン校舎はメタバース空間にあり、いつでも仲間の気配がある環境を整えています。無理に話さなくても安心でき、必要なときに自然と対話が生まれる学びの場を目指します。

また、ただ講義を受けてレポートを提出するだけではなく、生徒の「面白そう」「やってみたい」という興味を起点に、学びをプロジェクトとして育て、社会とつながる経験へとつなげていきます。

校長コメント NIJIN高等学院 校長 星野 達郎

私は小中高時代、学校が崩壊していて公教育をまともに受けられませんでした。高校時代もクラスの友達がゼロで、大学は3週間で通えなくなりました。当時は自分に自信が持てず、家庭の中でも苦しく、劣等感ばかり抱えていました。

でも今は、その経験があったからこそ心から思えることがあります。

それは「苦しんでいる人を、全力で応援したい」ということです。自分と同じように悩んでいる生徒の力になりたい。そう思って、NIJIN高等学院をつくっています。

もし今、学校や進路のことで少しでも苦しい気持ちがあるなら、まずは説明会に来てください。今のあなたのままで大丈夫だと感じられる時間を、必ず届けます。

合同説明会について｜通信制高校とサポート校の違いも含めて紹介

本説明会では、通信制サポート校「NIJIN高等学院」と、広域通信制高校「開志創造高等学校」が、それぞれの学びのスタイルや学校の特徴を紹介します。

通信制高校と通信制サポート校の違い、進路の選び方、入学後の学びのイメージを含めて理解できる内容を予定しています。

「どうして周りと同じ進路じゃなきゃいけないの？」

そんな疑問を持つ中学生・高校生に向けて、今の自分のままで未来につながれる選択肢を届けます。

開催概要

日程：2026年1月23日（金）19:00～20:00

形式：YouTube LIVE

対象：全国の中学3年生・高校1年生の生徒・保護者

（中学1・2年生／高校2年生の参加も歓迎します）

参加費：無料

視聴URL：https://www.youtube.com/@nijinhighschool

タイムテーブル（予定）

19:00～19:10｜オープニング・趣旨説明

19:10～19:30｜学校プレゼンテーション（NIJIN高等学院）

19:30～19:50｜学校プレゼンテーション（開志創造高等学校）

19:50～20:00｜質疑応答・クロージング

参加校紹介

■ NIJIN高等学院（通信制サポート校／2026年4月開校予定）

NIJIN高等学院は、2026年4月に開校予定の通信制サポート校です。

「通信制を希望に変える」を掲げ、一人ひとりの問いや好奇心から学びをつくり、専門性と独自性を深めていきます。カリキュラムは自分でカスタマイズし、社会とリアルにつながる新しい高校のカタチを実現します。

公式HP：https://nijin.jp/highschool/

■ 開志創造高等学校（広域通信制高校／2025年4月開校）

開志創造高等学校は、全国から生徒を受け入れる広域通信制高校です。

普段の学習はオンライン中心で、年2回の「レインボースクーリング」や「ナイトスクーリング」、メタバースキャンパスによる交流など柔軟な学びを提供します。NSGグループと連携した体験型教育により、専門分野に触れながら高卒資格の取得と将来の進路形成を同時に目指せます。

公式HP：https://kaishi-souzou.ed.jp/

■株式会社NIJIN

「教育から国を照らす」を理念に、教育課題を仕組みから解決する「JAPAN EDUCATION COMPANY」。今の学校には自分を出せない子どもが多過ぎることに国の危機を感じ、誰もが教育に"希望"を持てる国にするために元小学校教師の星野達郎が2022年4月に創業。不登校・教員不足・教師の働き方・学校の在り方など、様々な教育問題を解決する13の仕組み（事業）を展開。

会社名：株式会社NIJIN

所在地：東京都江東区常盤2-5-5

設立 ：2022年4月1日

代表者：星野達郎

事業内容：教育課題を仕組みから解決する教育事業（教師研修、不登校支援、起業支援、教育イベント、アフタースクール）

URL ：https://www.nijin.co.jp/

■報道関係お問い合わせ先

〒135-0006 東京都江東区常盤二丁目5番5号

株式会社NIJIN NIJIN高等学院

広報担当：田中亜衣

Mail: nijinacademy.aitanaka@gmail.com