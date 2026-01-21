食でつながる、食で感じる地域の魅力「食からひもとく三条のくらし」開催！

シビレ株式会社

「OFF TOKYO」というビジョンを掲げ、東京にこだわらない生き方を発信しているシビレ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：鈴木翠）は、三条市産コシヒカリと地元ならではの食材を楽しみながら、地域の魅力をひもとくイベントを開催！

イベント詳細：https://offtokyo.jp/ownevent/sanjo0206/

■食からその土地の歴史や文化、暮らしをひもとく

地域の食は、その土地の歴史や文化、暮らしの特徴が詰まっていて、地域性をあらわすものの一つです。新潟県三条市は背脂ラーメンを始め、豊かな食文化が息づくまち。

「食」を通じて、三条の食文化と暮らしを体験してみませんか？

三条移住コンシェルジュが三条の暮らしや魅力もご紹介！

■ご飯に合う、背脂ラーメン風味のタレ!?

新潟５大ラーメンのひとつでもある「背脂ラーメン」。

煮干しと醤油の香りに、たっぷりの背脂が加わった重厚な味わいの「背脂ラーメン風味のタレ」を三条市産コシヒカリと一緒に楽しみます。

ものづくりのまち三条で作られたホーロー鍋でお米を炊くので、さらに美味しさUP！

■こんな方におすすめ

・地域の食文化に興味のある方

・地域と関わりたい、移住を検討している方

・新潟県、三条市とゆかりのある方

■プログラム

19:00 受付開始

19:30 オープニング

19:40 三条移住コンシェルジュから三条の暮らしについて紹介

20:10 「三条の食」を楽しみながら交流

21:00 終了

■イベント概要

日時：2026年2月6日（金）19:30-21:00（19:00受付開始）

参加費：1,000円

※当日会場でお支払いください。クレジットカード、QR決済、交通系ICカードをご利用いただけます。現金でのお支払いはできませんのでご注意ください。

会場：ローカルハブスペース OFF TOKYO（東京都中央区日本橋小伝馬町21-1 The Portal Nihombashi East 2F）

詳細・お申し込み：https://offtokyo.jp/ownevent/sanjo0206/

■OFF TOKYOについて

シビレ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：鈴木翠）が運営する「OFF TOKYO(https://offtokyo.jp/)」では東京にこだわらない多様な生き方、働き方をともに探索するための機会を提供しています。東京にいながらまだみぬ地域と出会い、「人を起点に、地域と東京をつなぐ」という想いをカタチにしています。

シビレ株式会社本社：東京都中央区日本橋小伝馬町 21-1THE PORTAL Nihombashi East 2F

設立：2016年1月

代表取締役：鈴木 翠

資本金：11, 000, 000円

HP：https://sibire.co.jp/

事業内容：地域活性事業、プロモーション支援事業、動画配信事業、システム開発事業、クリエイティブ制作事業



お問い合わせ

担当：稲垣

メールアドレス：event@sibire.co.jp

営業時間：9時30分～17時（お問い合わせはメールでお願いいたします）