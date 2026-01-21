タロット指導者・ゆうこ学長、2冊目の著書『自信も売上も10倍になったお金ブロック解除: ～真面目で努力家な占い師ほど陥る罠～』を発売。Amazon「売れ筋ランキング」１位を獲得！

株式会社アンリッシュ

累計450名以上のプロ占い師を育成してきた占い師兼タロット指導者ゆうこ学長は2026年1月2日（金）、２冊目の著書『自信も売上も10倍になったお金ブロック解除: ～真面目で努力家な占い師ほど陥る罠～』を発売いたしました。本書はAmazon売れ筋ランキングのタロット部門など３部門で1位を獲得いたしました。（2026年1月3日時点）。

◆ 書籍概要

『自信も売上も10倍になったお金ブロック解除: ～真面目で努力家な占い師ほど陥る罠～』

著者：ゆうこ学長

発売日：2026年1月2日

仕様：Kindle版／118ページ

定価：1,870円（税込）

Amazonの購入ページはこちら(https://www.amazon.co.jp/%E8%87%AA%E4%BF%A1%E3%82%82%E5%A3%B2%E4%B8%8A%E3%82%8210%E5%80%8D%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%8A%E9%87%91%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E8%A7%A3%E9%99%A4-%E3%80%9C%E7%9C%9F%E9%9D%A2%E7%9B%AE%E3%81%A7%E5%8A%AA%E5%8A%9B%E5%AE%B6%E3%81%AA%E5%8D%A0%E3%81%84%E5%B8%AB%E3%81%BB%E3%81%A9%E9%99%A5%E3%82%8B%E7%BD%A0%E3%80%9C-%E3%82%86%E3%81%86%E3%81%93%E5%AD%A6%E9%95%B7-ebook/dp/B0GCYCG28K/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=3VBA3UORUL2MH&dib=eyJ2IjoiMSJ9.JOI79YAr3iLItZssspn3KlsjK4go5Uptv6d6kMegKxDGjHj071QN20LucGBJIEps.zmSQSmCbMbo5R1uXZhyRd-taEQuWdVJP3cU7rd_jaZ8&dib_tag=se&keywords=%E3%82%86%E3%81%86%E3%81%93%E5%AD%A6%E9%95%B7&qid=1767850177&sprefix=%E3%82%86%E3%81%86%E3%81%93%E3%81%8C%E3%81%8F%E3%81%A1%E3%82%87%E3%81%86%2Caps%2C232&sr=8-1)

◆ 「占いが好き」で終わらないための本

著者のゆうこ学長は、タロットスクール「UNLEASH（アンリッシュ）」の主宰としてこれまでに450名以上の占い師を指導。その中で、真面目で努力家な占い師ほど、お金のマインドブロックがかかっていることを感じてきました。

鑑定では自信を持って相談者とコミュニケーションをとれているのに、単価の設定やスキルへの投資など、お金の話になると一歩踏みとどまってしまう。そのような心理状態から、いつまでも低単価で仕事を受けたり、実績の伸び悩みを感じたりしている占い師が少なくありません。

そこで本書では、疲弊する占い師に共通する3つのマインドブロックや理想の未来を選ぶための考え方を解説しております。「お金を受け取ることへの恐怖」や「使うことへの恐怖」の裏側にある心理を詳しく解説し、次のステージに向けて一歩踏み出すための方法をお伝えしております。

さらに、購入者特典として全50問の診断シートや書き込み式ワークブックも無料配布。本を読みながらワークに取り組むことで、一般論ではなく自分自身のマインドブロックを深く理解できるような構成になっております。

本書はAmazonカスタマーレビューにおいて、5段階中平均4.8の高評価を獲得しております（2026年1月11日現在）。「自分のために書いてあると感じた」「自信を持てない原因がわかった」などのコメントをいただき、多くの読者の考え方が変わる書籍となっております。

◆ 本の内容（目次より）

◆Amazon「売れ筋ランキング」の「タロット」をはじめとする3部門で1位を獲得（2026年1月3日時点）

◆ 著者コメント

- 第1章：なぜ、占い師は価格を決める時だけ不安になるのか- 第2章：なぜ、占い師は「私はまだこのレベルじゃない」と言ってしまうのか- 第3章：なぜ、収入があっても不安が消えないのか- 第4章：なぜ、「今は使わない」という判断を繰り返してしまうのか- 第5章：なぜ、「絶対に稼ぐ」と言いながら自己投資を避けてしまうのか- 第6章：なぜ、自分にお金を使うことだけが、こんなにも怖いのか- 第7章：自己投資を避け続けた先に、何が待っているのか- 第8章：なぜ、挑戦しようとすると足が止まってしまうのか- 第9章：占い師として「自立する」とは、どういう状態なのか- 第10章：お金と向き合える占い師になるために- おわりに：占いが好きで終わらせないために購入者特典（一部）- お金のマインドブロック診断シート 50問- 自分にOKを出すためのワークブック（書き込み式PDF）「自己改革電子書籍」カテゴリー 【販売価格】 1/2 - 1/3：500円 1/4～：1,870円「自己改革」カテゴリー 【販売価格】 1/2 - 1/3：500円 1/4～：1,870円「タロットによるニューエイジ占い電子書籍」カテゴリー 【販売価格】 1/2 - 1/3：500円 1/4～：1,870円

いつも応援してくださっている皆さま、ありがとうございます。昨年の『3万円でも予約が止まらない！売れる占い師の話し方・聞き方10のルール(https://www.amazon.co.jp/3%E4%B8%87%E5%86%86%E3%81%A7%E3%82%82%E4%BA%88%E7%B4%84%E3%81%8C%E6%AD%A2%E3%81%BE%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84%EF%BC%81%E5%A3%B2%E3%82%8C%E3%82%8B%E5%8D%A0%E3%81%84%E5%B8%AB%E3%81%AE%E8%A9%B1%E3%81%97%E6%96%B9%E3%83%BB%E8%81%9E%E3%81%8D%E6%96%B910%E3%81%AE%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AB-%E3%82%86%E3%81%86%E3%81%93%E5%AD%A6%E9%95%B7-ebook/dp/B0FQ2JCZ6D)』に続き、2冊目の書籍がAmazonの売れ筋ランキングで1位を獲得しました！

占いスクールでたくさんの生徒さんと関わってきて、一生懸命な占い師さんほど「私なんかがこの価格で占っていいのかな……」と自信を持てず、安い鑑定料で疲弊してしまう様子を見てきました。

熱心な占い師の皆さまが元気に仕事を続け、理想の未来を手に入れられるように。そんな願いを込めて書いたのがこの本です。

ぜひ多くの方に手に取っていただけると嬉しいです！

ゆうこ学長

北海道函館市生まれ。会社員時代、恋人に振られたことをきっかけに四柱推命、タロット占いを受け占いの世界へ。会社員の傍ら、渋谷の占い師に師事し2018年にタロット占いを始める。すぐに高い評判を呼び、予約が殺到。これまで個人での鑑定数は1,400名以上。現在は鑑定料3万円の人気占い師として活動する。2024年8月より自身のノウハウを教示するために「占い師育成スクール」を立ち上げる。タロットカードを中心に初心者にもわかりやすい指導を行い、多くの受講生を未経験からプロの占い師へ育てている。これまでの指導実績は450名以上、年商は1億円を達成。

SNSアカウント- LINE公式アカウント（特典資料配布）：https://step.lme.jp/landing-qr/2005281828-y8eRj0pj?uLand=b9GcLW- YouTube：https://www.youtube.com/@yukogakucho_tarot- Instagram：https://www.instagram.com/yukogakuchou_tarot/- note：https://note.com/unleash1144

