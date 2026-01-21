Webマーケティング支援の株式会社STORY、AI活用プロジェクト「Aieda」を発足

株式会社STORY

Webマーケティング支援を手がける株式会社STORY（本社：大阪府大阪市北区天神橋3-10-17、代表取締役：杉山 文康）は、AI技術を活用した社内業務効率化プロジェクト「Aieda（アイエダ）」を発足いたしました。プロジェクト名には「AIでDATAとのあいだを枝（エダ）で繋ぐ」という想いを込めており、発足と同時に社内向けAIツール17種の開発・運用を開始しております。

■ 背景と目的

デジタルマーケティング業界では、広告運用の高度化やデータ分析の複雑化が進み、業務効率化と品質向上の両立が求められています。当社では、AI技術を積極的に活用することで社員の生産性を高め、その時間をクライアントへの価値提供に充てることを目指し、本プロジェクトを立ち上げました。

■ 開発ツール一覧（全17種）

【広告分析・運用支援】

・統合分析ツール：BigQuery経由で広告データとGA4データを横断分析

・Google広告アナライザー：CPA高騰・CV不足の原因を深堀り分析

・ABテスト知見蓄積ツール：テスト結果を体系的に記録・分析し、ナレッジを蓄積

・キーワードプランニングツール：関連キーワード抽出から広告収支シミュレーションまで一括対応

・未登録ワードチェックツール：CVを獲得した未登録キーワードと除外候補クエリを抽出

・オークション分析視覚化ツール：広告のオークション分析結果をグラフで可視化

・LP比較分析ツール：2つのLPを比較・ベイズ統計検証

【クリエイティブ制作支援】

・バナークリエイター：AIによる高品質バナーの自動生成

・バナーリサイズ：複数サイズへの最適変換を自動化

・レスポンシブ検索広告生成：URL解析からRSA広告文を自動作成

・バナー摩耗チェックツール：Meta広告のバナー摩耗状態を可視化・予測

【戦略立案支援】

・ペルソナ＆ジャーニーマップ自動生成：WebサイトURLから顧客体験を可視化

・GA4経路分析ツール：ユーザー遷移経路をサンキーダイアグラムで可視化

・GA4アトリビューション分析：コンバージョン経路を視覚化・AI分析

【動画制作支援】

・SORA Video Concatenator：複数動画の生成・自動連結

【業務管理】

・STORY工数管理：作業時間の記録・管理を効率化

・売上管理ツール：複雑な広告運用の売上・仕入れ・粗利を一元管理

■ 今後の展開

当社では全社員にClaude、Geminiなど生成AIの有料プランを提供し、日常業務におけるAI活用を推進してまいります。社内で培ったAI活用ノウハウをもとに、クライアントの広告成果最大化に貢献するとともに、新たなツール開発にも継続的に取り組んでまいります。

■ 株式会社STORYについて

会社名：株式会社STORY

所在地：【大阪本社】大阪府大阪市北区天神橋3-10-17 5F

【東京オフィス】東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟28階

代表者：代表取締役 杉山 文康

設立：2015年4月

事業内容：Webマーケティング支援、広告運用代行、データ分析支援

URL：https://story-corp.jp