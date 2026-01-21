TVアニメ『【推しの子】』より『アイ -Happy New Year- 着物Ver. 1/7スケールフィギュア』2026年1月21日（10：00）より予約受付開始！予約締切は3月27日！

株式会社A・DIMENSION

株式会社A・DIMENSION（Aディメンション）（本社：東京都台東区、代表取締役社長：上村篤）は、『【推しの子】アイ -Happy New Year- 着物Ver. 1/7スケールフィギュア』の発売を決定し、予約受付を2026年1月21日（水）10:00より開始いたします。予約締切は、2026年3月27日（金）23:59となります。

本商品は、A・DIMENSIONが同日に公開する公式ECサイト『A・DIMENSION』（https://a-dim.com/）の他、各ホビー系ショップ、ホビー系 EC ショップにてご予約が可能となります。

また、予約開始を記念して、X（旧Twitter）のフォロー＆リポストキャンペーンを実施いたします。

A・DIMENSIONの公式Xアカウント（https://x.com/adimension_toy）のフォローと、指定の投稿をリポストする事で、抽選で1名様に、同フィギュアをプレゼントいたします。

着物姿も可愛いアイをぜひお手元に。

【商品説明】

TVアニメ『【推しの子】』より、不動のセンター アイが、新年を記念した描き下ろしイラストを元に着物姿で1/7スケールフィギュア化。



いちご飴を手に、微笑む姿はとびきりの可愛さです。



着物は可憐な花柄も丁寧に表現し、うさ耳の髪飾りに、腰のうさぎのしっぽも可愛く表現されています。

＜商品概要＞

[商品名] 【推しの子】アイ -Happy New Year- 着物Ver. 1/7スケールフィギュア

[予約場所] ECサイト『A・DIMENSION』 https://a-dim.com/

[予約期間] 2026年1月21日（水）10:00 ～ 2026年3月27日（金）23:59

[発売日] 2027年1月（予定）

[価格] 16,800円（税別）／18,480円（税込）

[サイズ] 全高：約252mm （台座含む）

[原型・彩色制作] デザインココ

[発売元・販売元] 株式会社A・DIMENSION

[コピーライト表記] (C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会

＜X（旧 Twitter）フォロー＆リポストキャンペーンについて＞

フィギュア化を記念して、抽選で1名様に、本製品をプレゼントする、X（旧Twitter）フォロー＆リポストキャンペーンを実施いたします。

・応募方法

１. A・DIMENSIONの公式X（https://x.com/adimension_toy）をフォロー

２. 指定の投稿をリポストして応募完了！

※ 当選者へのご連絡をもって当選連絡とさせていただきます。

※ 商品のお届けは、2027年1月頃を予定しております。

＜株式会社 A・DIMENSION について＞

2024 年に生まれた新鋭のホビーメーカーです。 数多くの話題になったフィギュアを手掛けた企画開発メンバーと、数多くの高品質フィギュアやホ ビー商品を生産してきた工場がタッグを組み、設立されました。

ブランド「A・DIMENSION」に込められた思いは“異次元”。

皆様が驚くような異次元の企画と、異次元の品質で、キャラクターのファンの皆様に良質なアイテムをお届けいたします。

＜公式 EC サイト『A・DIMENSION』 概要＞

A・DIMENSION の自社ホビー商品を受注生産で販売する EC サイトです。

良質な企画と、高品質 な生産を両立させたアイテムを企画開発し、皆様へお届けいたします。

[URL] https://a-dim.com/

[公式 X（Twitter）] https://x.com/adimension_toy

◆注意事項

※写真と実際の EC サイト・商品とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。

報道関係者の方からのお問い合わせ

株式会社A・DIMENSION 上村（かみむら）

TEL：03-5835-5581／FAX：03-5835-5582／E-mail：kamimura@a-dim.co.jp