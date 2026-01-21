【西表島ホテル】生産地だからこそ食べられる農家こだわりの完熟ピーチパインをとことん楽しむ「春のピーチパイン祭り」今年も開催

星野リゾート春のピーチパイン祭り

世界自然遺産に登録された西表島（いりおもてじま）で、日本初の「エコツーリズムリゾート」を目指す「西表島ホテル by 星野リゾート」では、2026年4月20日～6月15日の期間、生産地だからこそ食べられる農家こだわりの完熟ピーチパインをとことん楽しむ「春のピーチパイン祭り」を今年も開催します。イベント期間中、ホテルでは、ほんのり桃の香りがする「ピーチパイン」を味わえます。特設ステージでは、パイン農家さんが鎌を使ってピーチパインを捌き、特徴や歴史を話す「ピーチパインSHOW」を実施。さらに今年は、農家さんからのミッションを達成すると、ピーチパインのオーナーになることができます。美味しさの秘密を知り、味わい、ピーチパインをとことん満喫することができるイベントです。

背景

ピーチパインを栽培するには、“酸性”土壌が適していると言われ、産地が限られています。収穫シーズンは非常に短く、わずか2か月ほどです。そのため生産量が少なく、市場に出回ることも珍しい希少なパインです。また果物は一般的に輸送の期間を考慮して早い段階で収穫されます。しかし、パインは収穫後に追熟（＊1）しないため、完熟の状態の一番美味しいピーチパインを食べることができるのは、生産地だからこそです。生産地である西表島でピーチパインを味わい、その奥深い魅力を知ってほしいという思いから、西表島のパイン農家さん協力のもと、2021年より本イベントを開催しています。

＊1 追熟 未熟なときに収穫された果実が、収穫後に果肉が柔らかくなったり甘さが増したりする現象

特徴１ 市場に出回ることが珍しい「ピーチパイン」を味わう

ピーチパインの振る舞い振る舞いを楽しむ様子

ピーチパインは、小ぶりな果実に果汁がたっぷりで、果肉は白っぽく、香りは桃のようなさわやかさが特徴です。また、パイン特有の繊維感も少なく、芯の部分まで食べられます。収穫後に追熟しないピーチパインを、完熟の一番美味しい状態で食べられるのは生産地だからこそです。本イベントでは、そんなピーチパインをカットし、ロビーにて提供します。イベント期間中、みずみずしい食べごろのピーチパインを毎日楽しめます。

特徴２ 農家さんが語る「ピーチパインSHOW」でピーチパインの秘密を知る

ピーチパインSHOWピーチパイン

特設ステージでは、パイン農家さんがその場で鎌を使ってピーチパインの皮を剥ぎ、カットします。家に帰ってから実践できる、簡単でお洒落なカットの仕方も紹介します。また、西表島のピーチパインがなぜ美味しいのか、どんな歴史があるのか、スタッフと農家さんが掛け合いながら説明。産地農家さんだからこそ知るピーチパインの秘密に触れられます。

特徴３ 島内散策でもピーチパインを楽しめるスポットをめぐる

ピーチパインMAPを見る島内の飲食店でピーチパインパフェを食べる

イベント期間中、島内の飲食店では、パフェやスムージーなど、ピーチパインを使用したメニューを提供します。島内散策でもピーチパインをとことん楽しめるよう、地域店舗と協力して収穫シーズンを盛り上げます。さらに、地域でピーチパインを楽しむことができる場所をまとめた「西表島ピーチパインMAP」が今年もホテル館内に登場。パイン畑が見える絶景スポットやピーチパイングルメを堪能できる飲食店など、おすすめスポットが盛りだくさんのMAPです。このMAPをもとに島内を散策することで、よりイベントを楽しむことができます。

特徴４ ピーチパイン愛が試されるミッションに挑戦してピーチパインオーナーになる【NEW】

西表島のピーチパイン農家さんピーチパイン畑

今年は、滞在全体を通してピーチパインをとことん楽しめるスタンプラリーも開催。ピーチパインを味わったり、農家さんと話したり、クイズに挑戦したりすることでスタンプを集められます。さらに、それらのミッションをすべて達成し、農家さんからピーチパイン愛を認められると、ピーチパインの苗のオーナー権を獲得。定期的に成長レポートが届き、2年後には成長したパインを堪能できます。西表島のピーチパインについてより深く知り、関わることができる体験です。

【期間限定アクティビティ】ピーチパイン収穫体験

ピーチパインは畑でどのように育ち、葉の形がどうなっているのか、収穫するまでにどれくらいの時間がかかるのかなど、農家さんが分かりやすく紹介します。実際に鎌を使ってパインの収穫も行い、その場で味わいます。大人はもちろん、お子様連れのご家族も楽しめる体験です。

■時間 ：6:00～7:00

■料金 ：1名3,300円（税込）

■定員 ：5名

■集合場所：ホテルロビー

■予約 ：西表島ホテル公式ホームページにて前日18:00まで受付

ピーチパイン収穫体験

「春のピーチパイン祭り」概要

期間：2026年4月20日～6月15日

時間：16:30～18:00

場所：ホテルロビー

料金：無料

対象：宿泊者

予約：不要

西表島トロピカルフルーツ生産組合

西表島の西部地区にあるトロピカルフルーツ生産農家が集まって結成された組合。新たな発想を積極的に取り入れながら、地域の課題を農業を通じて解決するための活動に取り組んでいます。島内にあるものを利用して堆肥を作り、有機質肥料を使用した美味しい果物の生産ができる体制構築のための活動など、島内での持続可能な農業の循環構築を目指しています。

西表島トロピカルフルーツ生産組合

SDGsへの貢献について

西表島ホテルを経営する星野リゾートでは、経済価値と社会価値を両立するCSV経営（＊2）が重要だと考えています。SDGs（＊3）をCSV経営を促進するためのフレームワークとして捉え、各施設でさまざまな取り組みを推進しています。当ホテルでの本取り組みは、SDGsの目標8「働きがいも経済成長も」に寄与することを目指しています。

＊2 CSV:共通価値の創造

＊3 SDGs:持続可能な開発目標

【参考】環パイン プロジェクト

西表島ホテルは、パイン農家さんと協業し、島内における循環型農業構築の取り組みの一環として、ホテルのレストランで出た生ごみを堆肥化する「環パイン プロジェクト」を実施しています。このプロジェクトでは、ホテルスタッフが堆肥を定期的に管理し、資源としてパイン農家へ還元、その堆肥で栽培されたピーチパインを「春のピーチパイン祭り」にて宿泊者に振る舞い、循環型農業のサイクルを確立することが目標です。またピーチパイン祭りでは、認知率の低さが課題の1つとなっているピーチパインの魅力を発信し、その価値を高めていくことを通して、西表島のパイン農家さんを応援しています。

【西表島ホテル】ホテルのレストランで出た生ごみを堆肥として再資源化する循環型農業「環パインプロジェクト」を開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000747.000033064.html)

【西表島ホテル】西表島のピーチパインで資源循環を目指す「環パインプロジェクト」の堆肥が完成しました！(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001281.000033064.html)

環パイン プロジェクトのサイクル図

西表島ホテル by 星野リゾート

西表島ホテルは日本初の「エコツーリズムリゾート」を目指し、マイボトルの貸し出しやロードキル防止活動など環境に配慮しながら、世界遺産に選ばれた島の魅力と価値を感じるネイチャーツアーを、一年を通して提案します。

西表島ホテル外観

所在地 ：〒907-1541 沖縄県八重山郡竹富町上原2-2

電話 ：050-3134-8094（星野リゾート予約センター）

客室数 ：139室・チェックイン：15:00／チェックアウト：11:00

料金 ：2泊 24,000円～（2名1室利用時1名あたり、税・サービス料込、食事別）

アクセス：石垣港離島ターミナルより西表島上原港行きフェリーにて約 45 分、上原港から車で1０分

ＵＲＬ ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/iriomote/