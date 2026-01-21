ラウンジを併設したビジネスパーソン向け美容室「The Hair Lounge」が日本橋に2月1日オープン

株式会社Bizsmith

株式会社Bizsmith（本社：東京都中央区、代表取締役：森 亮太）は、2026年2月1日（日）に美容室「The Hair Lounge」日本橋店をオープンいたします。

若者向けのトレンドサロンではなく、クラシックな理髪店でもない。おしゃれを楽しみ、施術時間そのものも楽しむ、大人のための美容室です。

半個室の施術スペース（3Dイメージ）

オープンに先駆け、先行予約を開始。また、メディア向けの体験会も実施いたします。

▼「The Hair Lounge」Webサイト

https://hairlounges.com/

▼公式Instagram

https://www.instagram.com/hair_lounges/

「The Hair Lounge」の特徴

ラウンジスペースの併設

施設内にはラウンジスペースを併設しており、施術前後に無料で利用可能。ホテルラウンジをイメージした落ち着いた空間となっており、ゆったりとリラックスしていただいたり、ワーキングスペースとして利用したりすることができます。

ラウンジスペース（3Dイメージ）個室スペース（3Dイメージ）プライベート空間でのマンツーマン施術

メンズカットに強みを持つ、業界でもトップクラスのスタイリストのみが在籍。周囲を気にせずリラックスできる半個室設計となっており、担当のスタイリストが最初から最後までマンツーマンで丁寧に施術いたします。

美容室 施術スペース（3Dイメージ）

「The Hair Lounge」立ち上げの背景

美容室スペース（3Dイメージ）

株式会社Bizsmithでは、創業からこれまで、マーケティング支援の事業を行ってきました。新規事業や商品開発に向けたマーケットリサーチ・サービス設計・マーケティング戦略策定といった上流工程から、データ分析を起点としたグロースハックやCRM領域の実動支援まで、幅広くクライアントのマーケティング活動を支援しています。

今回立ち上げる美容室の事業は、そうした既存事業とのつながりがないように思えるかもしれません。しかし、そもそもBizsmithは創業当初から、支援事業だけで成長する会社にするつもりはありませんでした。

Bizsmithのカンパニーテーマは、「職人×ビジネスで、業界の変を変える」です。

専門知識や経験を持つプロフェッショナル（職人）は世の中にたくさんいます。しかし、そうした職人たちが、業界構造や商習慣などによって存在し続けている「業界の変（おかしさ）」によって、その能力を100%発揮できない環境があまりにも多いのです。

理美容業界も例に漏れず、「業界の変」が残り続けています。長時間労働や営業時間外の無給労働にはじまり、仕事道具の自腹負担や歩合に依存した給与設計など、具体例を挙げるときりがありません。当然の結果として、同業界ではいま人手不足が加速しており、スタイリストを採用できるかどうかが事業の大きな成長ドライバーになっている状況です。

こうした「業界の変」は、外部からの支援やコンサルティングでは変えることができないとBizsmithでは考えています。自らがその業界に参入し、モデルケースをつくり、業界を変える影響力を持つ必要があるのです。

こうした経緯でBizsmithは、これまでの支援業によって得られた経験を活かし、美容室の自社事業を行うことにいたしました。美容師が100%の能力を発揮できる環境を整えることで、結果としてお客さまへサービスとして還元していく。「The Hair Lounge」のビジネステーマは「お客さまだけでなく、スタイリストも笑顔になれる美容業界をつくる」です。

▼背景詳細はこちら

https://note.com/bizsmith/n/n39fadb7862c1

メディア向け体験会の開催

グランドオープンに伴い、「The Hair Lounge」のサービスを理解してもらい、実感してもらうためのメディア向け体験会を開催いたします。

同イベントは、開催期間内で事前申込制として個別に実施させていただきますので、ご希望の方は「contact@biz-smith.com」のメールアドレス宛に下記の項目を記入してご連絡いただけますでしょうか。ご連絡いただく際には、件名を「メディア向け体験会」として送信いただけますと幸いです。

・会社名およびメディア名

・お名前

・希望日時（複数いただけますと幸いです）

・施術希望有無（無し / 有り）

当日は、代表より店舗についての説明をさせていただき、ご希望の方には施術をご体験いただきます。また、店舗外観および内観の撮影等も可能です。

体験会 詳細

期間：2026年2月7日（土）～2026年2月28日（土）

時間：9:00～21:00（個別調整）

応募用メールアドレス：contact@biz-smith.com

「The Hair Lounge」店舗情報

住所：東京都中央区日本橋小舟町11-3 パークハイツ日本橋1F

オープン：2026年2月1日（日）

営業時間：7:00～23:00（事前予約制）

定休日：なし

HP：https://hairlounges.com/

Instagram：https://www.instagram.com/hair_lounges/

LINE：https://lin.ee/bQX2171

株式会社Bizsmithについて

【Bizsmith 会社概要】

社名：株式会社Bizsmith

本社所在地：東京都中央区

代表取締役：森 亮太

事業内容： マーケティング支援事業、美容室事業

設立： 2023年9月

コーポレートサイト：https://biz-smith.com/