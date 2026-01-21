NOMADIS exclusive for URBAN RESEARCH

株式会社アーバンリサーチ

“チープシックにそして心はリッチに”という想いからスタートしたBAGブランド「NOMADIS」。こだわりのディテールと、どんなシーンにも寄り添うシンプルなデザインが特徴です。

ブランドアイコンになるモデル「NOMADIS SAC」からは、URBAN RESEARCHの別注カラー“BEIGE”が登場。

ナイロンの丈夫な素材でマーケットバッグとしてはもちろん、旅やアウトドア、日常使いにも、 用途に合わせて活躍するマルチなモデルです。

リバーシブル仕様で、それぞれ異なるカラーの配色に。

両サイドにはボトルがすっぽりと入る深めのポケットを配置。

ハンドル部分は重たい荷物でもしっかりと持つことができるロープハンドルで、シンプルなデザインのアクセントになっています。

たっぷりと荷物が収納できるサイズが、どんなシーンにも寄り添ってくれる優秀なアイテムです。

NOMADIS SAC2 W/16(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCU26110-2220072/?_ga=2.191038057.2103826251.1768874098-604587.1723687207)

PRICE：\17,600 (tax incl.)

COLOR：別注BAIGE / BLACK

SIZE：FREE

軽さとアスレチックをキーワードに誕生したナップサックタイプの新作「LATT」からも別注カラーを発売。ベーシックカラーの BLACKとBROWNに加えて、スタイリングの差し色にもなるREDを別注。

リュックサックよりも軽く、気軽に持てるデザインで、ショルダーのように片側掛けしてもバランスよく決まります。

素材はソフトで上品な艶のあるポリエステル素材を採用。

フロントにはファスナー付きアウトポケットを配置し、両サイドには携帯用ストラップやチャームなどを取り付けられるDカンも装備。

一般的なナップサックにはない、細めのマチを設けることで、荷物を入れてもすっきりとしたシルエットをキープします。

NOMADIS LATT(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCU26110-2220073/?_ga=2.191038057.2103826251.1768874098-604587.1723687207)

PRICE：\16,500 (tax incl.)

COLOR：別注RED / BLACK / BROWN

SIZE：FREE

【発売日】

2026年2月中旬予定

【取り扱い店舗】

URBAN RESEARCH 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store1/)

URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/label/urban-research?_ga=2.19540987.2103826251.1768874098-604587.1723687207)

※ 詳しくは、販売店までお問い合わせください。

※ 取り扱い店舗は、予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。

NOMADIS

旬なエッセンスを軽やかに自由に

旬なエッセンスをポジティブに

日常にプレイフルなスパイスを

キャッチーな遊び心を日常に

自由なマインドで軽やかに。自分らしいライフタイルを謳歌するすべての人に寄り添う〈NOMADIS〉のバッグ。

心弾むカラーパレットに、ひねりを効かせたプリント、遊び心ある素材使いやディテール。

永遠の定番スタイルをベースに、旬なエッセンスを絶妙なバランスで取り入れたデザインは、今すぐ手にしたくなるキャッチーな魅力が詰まっているバッグなどを展開。