敏感肌研究30年。“印象まで変える”攻めのアイクリーム「レドナ　サイエンスアイ」が、集英社「LEEベストコスメ大賞2025下半期」でアイケア大賞を受賞

株式会社ナチュラルサイエンス

低刺激スキンケアメーカーのナチュラルサイエンス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小松令以子）では、2025年10月にエイジングケアブランド「REDNA(レドナ)」から登場した、目元の複合悩みに対応する全方位アイクリーム「レドナ サイエンスアイ」が、集英社・LEEの「LEEベストコスメ大賞 2025下半期」にてアイケア大賞を受賞いたしました。

「レドナ サイエンスアイ」 20ｇ 5,500円（税込） ※LEEベストコスメ大賞2025下半期 アイケア大賞

LEEベストコスメ大賞2025下半期とは

集英社が発行する女性誌「LEE」の人気企画。2025年下半期に発売された新製品の中から、美容賢者が絶賛する優秀コスメを選出し、「LEEベストコスメ2025下半期」として2026年1・２月合併号（12月５日発売）にて発表。

LEEベストコスメ大賞2025下半期 アイケア大賞 受賞アイテム

※LEEベストコスメ大賞2025下半期 アイケア大賞

目もとの複合的エイジングサインに全方位ケア。笑顔に自信がもてる、攻めながらも守ってくれるアイクリーム。

レドナ サイエンスアイ

20ｇ 5,500円（税込）

シワ・たるみ・クマ・くすみ悩みにアプローチし、顔印象まで変える「レドナサイエンスアイ」。

敏感肌の方ほど悩みが深刻であることから、低刺激処方にこだわりました。明るくいきいきとした目もとへと導きます。

▶「レドナ サイエンスアイ」の詳細はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000138.000024770.html)をご覧ください

「REDNA(レドナ)」とは

レドナ (REDNA)は、複雑化したエイジング悩みに全方位から切り込むスキンケアラインです。

細胞にはたらきかける独自のエイジングケア成分が、肌本来の力を高め、ふっくら弾む美しさを育てます。

会社概要

低刺激スキンケアメーカーのナチュラルサイエンスは、30年にわたり世界一デリケートな赤ちゃんの肌を研究し続けてまいりました。そんなデリケートな赤ちゃんから敏感肌の大人まで一緒に使える低刺激のスキンケアを中心に、肌本来の力を引き出すスキンケアやサプリメントなどの研究開発・販売を行っています。特に敏感肌向けブランド「ママ＆キッズ」は⽪膚科医・小児科医・産婦人科医・アレルギー専門医の協力のもと開発を行い、低刺激性を実現。またその効果を確かめるため、大学病院や⽪膚科での臨床テストを実施するなど、徹底的に品質をチェックしています。

会社名：株式会社ナチュラルサイエンス

所在地 ：東京都江東区北砂3-4-27 （本社所在地：東京都中央区新川1丁目22-11）

代表者：代表取締役社長 小松令以子

事業内容：化粧品・医薬部外品・歯みがき粉の企画・研究・開発・製造・販売、健康食品・食品の企画・開発・製造・販売、エコロジー・子ども商品の企画・開発・販売

公式サイト(https://www.natural-s.jp/) Instagram(https://www.instagram.com/naturalscience.official/) Ｘ(https://twitter.com/natural_s_jp)

YouTube【公式】ママアンドキッズチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UC5lmkQ7sBHoKXlg7-w9EJgQ)

【一般のお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ナチュラルサイエンス

TEL： 0120-122-783(フリーダイヤル)

URL： https://www.natural-s.jp/