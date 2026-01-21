【クロスマ】佐川急便のAPI送り状発行に対応開始！

株式会社GoQSystem

今回の対応により、これまで必要だった e飛伝 へのCSVアップロードやデータ加工といった手作業が

不要となり、クロスマ上の操作のみで送り状発行まで完結できるようになります。

日々の出荷業務にかかっていた工数を大幅に削減し、より安定した発送体制の構築をサポートします。

今回のアップデート内容

クロスマ上で受注を選択して「送り状発行」を行うと、以下の処理が自動で実行されます。

- 送り状データの自動生成- 発行された送り状番号の取得- 追跡番号を受注へ自動反映

印刷してすぐに梱包・出荷が可能となり、

これまで必要だったCSV作業やe飛伝への手動アップロードは一切不要になります。

メリット

- CSV作業がゼロに- 追跡番号の入力ミスを防止- 誰でも同じ品質で作業できるシンプルなフロー- 自社での出荷件数が増えてもスムーズに運用が可能

機能のポイント

■Point 1｜e飛伝を開かずに送り状発行が完結

ファイル管理やアップロード作業の手間を大幅に削減。

■Point 2｜送り状番号を自動取得・自動反映

追跡情報の反映漏れ・入力ミスを防止。

■Point 3｜出荷作業の時間短縮

発行～印刷までの流れが大幅にスピードアップ。

ご利用料金

本機能は、クロスマご契約者様であれば追加費用なしでご利用いただけます。

※ご利用には、佐川急便でのAPI利用申請が必要です（無料）。

今後の展望

クロスマは今後も、各配送サービスとの連携強化や、

EC事業者の業務負担を削減する機能改善を継続してまいります。

発送作業の省力化をご検討中の店舗様は、ぜひこの機会に本機能をご活用ください。

お申し込みはこちら :https://crossma.jp/application-form/

株式会社IZUMI

「クロスマ」はAmazonを起点とした複数モールへの同時出品、自動での価格・在庫変更、各モールの受注のマルチチャネル自動連携を強みとする、定額制WEBサービスです。

お問い合わせ先： info@crossma.jp

WEBサイト : https://crossma.jp

所在地：東京都中央区京橋1丁目6-12 NS京橋ビル5F

代表者：代表取締役 藤本 卓治