表紙に「初音ミク×スモールエスコンテスト」イラスト部門1等のえくぼかよが登場！　イラストメイキング&投稿マガジン「SS（スモールエス）」84号1/21発売＆特別企画・表紙イラストコンテスト開催決定！

表紙を手掛けるのは「初音ミク×スモールエス」ピアプロ公式コラボ【イラスト】・【オンガク】コンテストの「イラスト部門」で、1等を受賞したえくぼかよさん。コンテスト受賞者コメントも掲載。ゑいたさんのキャラクターデザイン講座、コピックやカラーペンなどのイラストメイキング、アクリル絵具やCLIP STUDIO PAINTの講座もある幅広いラインナップでお届けします！

【特別付録】「初音ミク×スモールエス」ピアプロ公式コラボ【イラスト】・【オンガク】コンテストBOOK

掲載コンテンツ

●表紙

えくぼかよ

「初音ミク×スモールエス」ピアプロ公式コラボコンテスト【イラスト】受賞作品

●特別付録

「初音ミク×スモールエス」ピアプロ公式コラボ【イラスト】・【オンガク】コンテストBOOK

●いろんな画材でイラストを描いてみよう！

「ゑいた」キャラクターデザイン講座

「杜ラヴェ子」CLIP STUDIO PAINT

「なつき」ステッドラー ピグメントブラッシュペン

「夏目レモン」呉竹 ZIG マスキングライター＆リアルブラッシュ

「凜もも」コピックチャオ スペシャルギフトBOX ‐Twinkle‐

「真田しろ・ヨニマル・オチヤカイ」CLIP STUDIO PAINT初心者講座

「壱太助丸」アムステルダム 立体物による３D表現

●作家競演企画「SS学園」描き下ろしイラスト＆投稿コーナー

りーりん

●豪華描き下ろしイラストに注目！

友風子、七神マナ、菊介、シト、きさ、Noa、和桜恋、もふる、種桜、かほちま、眠夜トーカ。、ひろくまひろみ、水谷ゆたか

●Kunstkammer SS（クンストカマーSS）

テーマ・食べ物の擬人化

注目コンテンツ

＜その1＞

「初音ミク×スモールエス」ピアプロ公式コラボ【イラスト】・【オンガク】コンテスト結果発表！！

「初音ミク×スモールエス」ピアプロ公式コラボ【イラスト】・【オンガク】コンテストの「イラスト部門」で、1等を受賞したえくぼかよさんが表紙に登場いたします！

また、えくぼかよさん、2等の48円さん、3等のKodue Sakiyamaさんの受賞作品の紹介および受賞コメントを誌面に掲載いたします。

▼結果発表ページ

https://www.s-ss-s.com/c/miku-SS-winners

＜その2＞

特別付録「初音ミク×スモールエス」ピアプロ公式コラボ【イラスト】・【オンガク】コンテストBOOK

イラスト部門、オンガク部門の受賞・入賞作品と選評を掲載いたします。

＜表紙＞

・えくぼかよ（ピアプロ・スモールエス応募作品）

・Shuno（POPPRO応募作品）

＜ページ数＞

・16ページ

概要

書名：「SS（スモールエス）」 Vol.84 2026年3月号

仕様：A4変形（天地257mm×左右225mm）／164ページ（128 Page in Color）

定価：特別定価1500円（税込）

雑誌コード：15193-03

発売日：2026年1月21日

表紙：えくぼかよ

著者名：SS編集部

発行元：パイ インターナショナル

https://www.s-ss-s.com/ss/84

あなたの作品が「SS（スモールエス）」の表紙になる！ 特別企画「SS（スモールエス）」表紙イラストコンテスト開催決定！

次号の「SS（スモールエス）」よりしばらくの間、表紙イラストを投稿者の皆さんから募集する特別企画を実施いたします！

表紙イラストコンテストを募集する絵のテーマは自由。投稿者の中からグランプリを受賞した方のオリジナルイラストが雑誌の表紙に採用されます。

なお本企画では、採用者への事前連絡は行わず、結果は雑誌の発売をもって発表いたします。

投稿雑誌ならではのドキドキ感を大切にした形式となります。

ぜひ、皆さんで「SS（スモールエス）表紙イラストコンテスト」を一緒に盛り上げていきましょう！

●応募概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/12505/table/1175_1_63a02598b992efa5524bb6ea62dc5447.jpg?v=202601211021 ]

●注意事項

1. 以下に該当する場合は選考の対象外となりますので予めご了承ください。

・AIツールによって自動生成された画像およびテキストを全部もしくは一部に用いた作品。

・第三者の著作権、肖像権、その他の権利を侵害するものであることが判明した場合。

・第三者が制作した作品をトレースした作品。またはその疑いがあると判明した場合。

2. 応募作品の著作権は応募者に帰属いたします。

▼その他、応募方法の詳細や注意事項は下記HPをご覧ください。

https://www.s-ss-s.com/c/ss-cover-toukou

当コンテストに関するお問い合わせ先

▼お問い合わせフォーム

https://www.s-ss-s.com/contact/

※当コンテストは予告なく変更・中止になる場合がございます。予めご了承ください。

「SS（スモールエス）」について

イラストが大好き！ 描いてみたい！という人たちに送る、メイキング＆投稿マガジン

アナログ画材とデジタルイラストメイキング記事、イラスト投稿ページが満載。

・発売日：1・4・7・10月の各20日ごろ発売

https://www.s-ss-s.com/books/ss/

エス編集部

ホームページ：https://www.s-ss-s.com/

X： https://twitter.com/kikan_s_ss

インスタグラム：https://www.instagram.com/kikan_s_ss/

