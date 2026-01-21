スタートアップと地域企業がネットワーキングできるイベント「X-Tech Match up(クロステックマッチアップ)交流会 in長崎」を開催いたしました！

X-Tech Match up(クロステックマッチアップ) 交流会について

株式会社FFGベンチャービジネスパートナーズ株式会社ふくおかフィナンシャルグループ（取締役社長 五島 久、以下「ふくおかフィナンシャルグループ」） 傘下の株式会社FFGベンチャービジネスパートナーズ（代表取締役社長 吉田 泰彦、以下「FVP」）は、スタートアップと地域企業のネットワーキングイベント『 X-Tech Match up(クロステックマッチアップ) 交流会 in長崎』を開催いたしました。

X-Tech Match up 交流会は、FVPが2022年より開催を行っているスタートアップと地域企業のネットワーキングイベントです。地域企業参加者に意思決定者が多いことが最大の特徴で、スタートアップからは意思決定者に直接コンタクトを取れる場として、好評頂いております。

※意思決定者：部長以上

『 X-Tech Match up(クロステックマッチアップ) 交流会 in長崎』について

FVPの投資先中心に合計10社のスタートアップと、ふくおかフィナンシャルグループのお取引先合計53社に参加いただきました。

今回も、参加スタートアップ・地域企業を限定し、より深く両者間の交流を図る目的として開催いたしました。そのため『 X-Tech Match up (クロステックマッチアップ)交流会』を出会いの場として活用いただき、数多くの商談につながるなど出会いも多く生まれ、盛況のうちに終了いたしました。

- 参加地域企業ふくおかフィナンシャルグループのお取引先である地域企業53社に参加いただき、多くの方に出会いの場として活用いただきました。- 参加スタートアップFVPの投資先を中心に日本全国から10社のスタートアップに参加いただきました。

＜参加スタートアップ一覧（順不同）＞

・クラフトバンク株式会社：https://craft-bank.com/

・X Mile株式会社：https://www.xmile.co.jp/

・シタテル株式会社：https://sitateru.co.jp/

・株式会社Shippio：https://www.shippio.io

・株式会社Srush：https://srush.biz/

・株式会社NINAITE：https://ninaite.ne.jp/

・株式会社V：https://v-inc.jp/

・株式会社Univearth：https://www.univearth.co.jp/

・株式会社LAplust：https://laplust.com/

・株式会社レボーン：https://www.revorn.co.jp/

参加スタートアップコメント

■株式会社V 企画・プランニングチームリーダー 渡邊祥気様

素晴らしい機会をいただき大変感謝しております。

長崎の企業皆様の前向きな姿勢と、密度の濃い交流に大変感銘を受けました。

弊社のVRChat・メタバース事業は、地方から世界へ挑戦するための強力な選択肢になると確信しています。

地場企業様が持つ強固なアセットと弊社の領域を掛け合わせ、具体的な連携・事業創出に繋げられるよう全力で取り組んでまいります。またぜひこのような機会に参加させていただけますと幸いです。

■株式会社Univearth アカウントマネージャー 山本泰地様

長崎の企業様との繋がりが今までない状態でしたが、今回の交流会で様々な繋がりができました。

他の地域と同じような悩みもあれば、長崎特有の悩みもあったりと、学びの多い時間にもなりました。

この会をきっかけに長崎の企業様とも物流DXに対して、様々な意見交換ならびに取組ができればと思っております。

この度はこのような貴重な機会をいただきまして、ありがとうございました。

FVPについて

ふくおかフィナンシャルグループ傘下のベンチャーキャピタルとして、地域経済の活性化や新産業の創出に資するスタートアップをご支援しています。投資対象は九州に留まらず、国内外の最先端スタートアップへの投資を行うとともに、スタートアップを九州経済に橋渡しすることにより、地域企業の事業成長へ寄与していくことを目的とした取組を行っております。