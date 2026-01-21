ツクイが「介護関連サービス事業協会」の「100サポ認証」事業者へ

株式会社ツクイ

株式会社ツクイ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長 高畠 毅、以下「当社」）はこのたび、「介護関連サービス事業協会（CSBA）」が実施する「100年人生サポート認証（100サポ認証）」制度において、当社の介護保険外自費サービス「PRIME ONE ケア」がその基準を満たし、認証登録事業者として正式に登録されましたのでお知らせします。

❚ 「介護関連サービス事業協会」の「100年人生サポート認証」について

「介護関連サービス事業協会」が実施する「100年人生サポート認証（100サポ認証）」は、介護が必要な方とそのご家族が、安心して介護保険外サービスを選択・利用できるよう、質の高い介護保険外サービスを提供している事業者を可視化するための制度です。

同協会が策定したガイドラインに基づき、さまざまな基準をクリアした事業者にのみ、認証が付与されます。

▶「100年人生サポート認証（100サポ認証）」の概要

https://csba.work/certification/

▶介護関連サービス事業協会 認証登録事業者一覧

https://csba.work/business-operator/

❚ 認証取得の背景

100年人生サポート認証ロゴマーク

当社はこれまで、在宅介護サービス・居住系介護サービス・在宅看護サービスを中心に、介護が必要な方とそのご家族を支える事業を展開してきましたが、近年、介護が必要な方の生活を取り巻くニーズは多様化しており、介護保険だけではカバーしきれない領域も増えています。さらに、社会全体では高齢化の進行に伴い、介護保険外サービスに対するニーズが今後ますます拡大していくことが見込まれています。当社はこうした状況を踏まえ、介護保険外サービスの強化を進めています。

また、これまでケアマネジャーのシャドーワークとなりがちだった「対価が支払われていない高齢者支援」について、信頼できる事業者が適正な対価を受け取って提供できる仕組みづくりにも取り組んでいます。

今回の認証取得は、これらの取り組みを推進するための重要なステップと位置づけています。

❚ 介護保険外自費サービス「PRIME ONE ケア」とは

当社は、介護を必要とするお一人おひとりの暮らしに寄り添い、その方の暮らしに本当に必要なサポートを適切なタイミングでお届けするために、必要な方には「介護保険サービス」と「介護保険外サービス」を適切に組み合わせることで、「介護にとどまらない一貫した生活支援サービスの提供」を目指しています。公的介護保険制度の枠にとらわれず、安心して生活を続けていただくために、当社の介護保険外自費サービス「PRIME ONE ケア」では、下記のようなサービスを提供しています。

●暮らしのサポート

暮らしに必要なことを30分単位でサポートするサービスです。「ライフサポート」と「ケアサポート」の中からご希望のサービスを自由に組み合わせ、どなたでもご利用いただけます。

・ライフサポート（掃除/洗濯/買い物/調理）

・ケアサポート（外出同行/入退院サポート/通院サポート/ケアサービス）

●ワンケアプラス

当社の介護サービスを利用されているお客様に、公的介護保険サービスの前後にご利用いただける15分間のサービスです。たとえば「電球の交換」など、介護保険サービスではできないことをお手伝いします。

▶介護保険外自費サービス「PRIME ONE ケア」

https://www.tsukui.net/advantage/06/primeone/

❚ 今後の展望

当社は、「超高齢社会の課題に向き合い 人生100年幸福に生きる時代を創る」というミッションのもと、「介護保険では支えきれない領域まで寄り添えるサービス」を目指しています。今後も、介護保険外サービスのラインナップを拡充し、質の高いきめ細やかなサービスを提供することで、介護が必要な方とそのご家族が安全で安心できる暮らしのサポートに取り組んでまいります。

❚ 株式会社ツクイについて

株式会社ツクイは、1983年に介護事業を開始し、現在全国で560か所を超えるデイサービスを主軸に、在宅介護サービス（訪問介護、訪問入浴、居宅介護支援 ほか）、居住系介護サービス（介護付有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、グループホーム、その他の住まい）、在宅看護サービス（訪問看護、ホスピス）を展開しています。

ツクイグループは、介護事業を中核としながら業容を拡大し、現在では人材事業、リース事業、IT事業などを展開する企業へと成長しました。

「超高齢社会の課題に向き合い人生100年幸福に生きる時代を創る」をミッションに、誰もが住み慣れた地域で自分らしく最期まで暮らすことができる豊かな社会の実現に貢献してまいります。

▶株式会社ツクイ コーポレートサイト https://corp.tsukui.net/

▶株式会社ツクイ サービスサイト https://www.tsukui.net/