『散歩の達人』と「にじさんじ」所属VTuber町田ちま＆黒井しばがコラボ！ 東京・多摩の伝統と新たな文化をめぐる企画「たまにじ本音旅」

株式会社交通新聞社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：伊藤嘉道）が発行する大人のための首都圏散策マガジン『散歩の達人』は、にじさんじ所属のVTuber町田ちまさん、黒井しばさんとコラボし、東京・多摩の魅力を発信する企画「たまにじ本音旅」を2026年2月1日(日)～28日(土)に開催します。

本企画では、江戸から続く伝統的な文化と最先端の文化が交差する東京・多摩の魅力を、デジタル上のスタンプラリーの他、町田ちまさんと黒井しばさんによるPR生配信や散歩の達人MOOK「東京多摩散歩地図」など様々なメディアを通してお届けします。

本企画「家でも、街でも、SNSでも。VTuberと一緒に推す、伝統と新しい文化が交差する東京・多摩。（たまにじ本音旅）」は令和7年度「東京の魅力発信プロジェクト」に採択されています。

１．たまにじ本音旅 デジタルラリー

東京・多摩の8つのスポットをめぐるデジタル上のスタンプラリーを開催します。

スマートフォンから、たまにじ本音旅 デジタルラリー特設サイト（2026年2月1日公開予定）にアクセスし、参加登録を行うと、町田ちまさん・黒井しばさんと、あなたの名前（登録するユーザー名）が記された、旅のしおり風画像が入手できます。

さらに、参加登録後、たまにじ本音旅のキャンペーンロゴフレームで多摩エリアの写真が撮影できる、たまにじ本音旅 デジタルフォトフレームも利用可能となります（2026年3月15日まで）。

たまにじ本音旅 デジタルフォトフレーム(撮影時のイメージ)旅のしおり風画像

参加登録後、8つそれぞれのチェックインスポットにて、スマートフォンでGPSチェックインすると、デジタルスタンプが取得できます。

8つのスポットの内7か所（高尾山を除く）では、スタンプ取得後に、町田ちまさん、黒井しばさんがチェックインスポットの紹介＆本音トークを行う、音声コンテンツが視聴可能となります（2026年3月15日まで視聴可）。音声コンテンツの内容は、スポットごとに異なります。

また、8つのスポットの内の1つの高尾山では、スタンプ取得後に、町田ちまさん、黒井しばさんと一緒に多摩地区の風景が撮影できる、ARカメラが利用可能となります。ARカメラは期間中（2026年3月15日まで利用可）であれば、高尾山周辺以外でも利用可能です。

さらに8つのチェックインスポットすべてのスタンプを取得すると、たまにじ本音旅コンプリート画像が入手できます。

＜イベント概要＞

●開催期間

2026年2月1日(日)～28日(土)

※音声コンテンツの視聴、デジタルフォトフレーム・ARカメラの使用は2026年3月15日（日）まで

●チェックインスポット

１.三鷹市立アニメーション美術館(三鷹市)

２.深大寺(調布市)

３.江戸東京たてもの園(小金井市)

４.南町田グランベリーパーク(町田市)

５.GREEN SPRINGS(立川市)

６.福生ベースサイドストリート(福生市)

７.桑都日本遺産センター 八王子博物館(八王子市)

８.高尾山(八王子市)

●参加費

無料（交通費、施設の入場料等はお客様負担となります）

２．たまにじ本音旅 プレゼントキャンペーン

2026年2月1日(日)～20日(金)まで、「たまにじ本音旅 プレゼントキャンペーン」を実施いたします。デジタルラリーの参加登録をすると利用可能になるたまにじ本音旅 デジタルフォトフレームを使って撮影した多摩エリアの写真を、ハッシュタグ「#たまにじ本音旅」と「#TokyoTokyo」をつけてXに投稿すると、抽選で20名様に、たまにじ本音旅 アクリルフォトスタンド（複製手書きメッセージ入り）をプレゼントいたします。

＜キャンペーン概要＞

●応募方法

１.Xアカウント『散歩の達人／さんたつ』編集部(@kotsu_sanpo(https://x.com/kotsu_sanpo))をフォローする

２.デジタルラリーの参加登録をすると利用可能になる、たまにじ本音旅 デジタルフォトフレームを使用して、多摩エリアで写真を撮影する

３.ハッシュタグ「#たまにじ本音旅」と「#TokyoTokyo」をつけて、２.で撮影した写真をXで投稿する

●応募期間

2026年2月1日(日)～20日(金)

※当選者へのご連絡は、運営事務局により2026年2月21日以降に当選者のXアカウントにダイレクトメッセージでご連絡します。

※当選者がダイレクトメッセージを受け取ることができない場合や、運営事務局からのメッセージ送信後、ダイレクトメッセージに記載の期日までにご返信がない場合、当選の権利は失効となります。

●プレゼント

【抽選で20名様】たまにじ本音旅 アクリルフォトスタンド（複製手書きメッセージ入り）

アクリルフォトスタンド（写真無しイメージ）アクリルフォトスタンド（L判写真を入れたイメージ）＜応募規約＞

こちら(https://www.kotsu.co.jp/service/business/files/pdf/tamaniji_kiyaku.pdf)をご確認ください

３．町田ちまさんと黒井しばさんによるPR生配信

「たまにじ本音旅 デジタルラリー」の開始に先立ち、2026年1月31日（土）20：00～、町田ちまさんの(https://www.youtube.com/channel/UCo7TRj3cS-f_1D9ZDmuTsjw)YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCo7TRj3cS-f_1D9ZDmuTsjw)にて、町田ちまさんと黒井しばさんによるPR生配信を行います。

町田ちまさんと黒井しばさんが、東京都や多摩地区の魅力について、本音で語ります。

＜ライバー紹介＞

●町田ちま

17歳の高校二年生。歌手になることが夢で日々歌の練習に励んでいる。夢の実現に少しでも繋がればと思い配信を始めた。

一人暮らしは寂しいので、ゴンザレスという名前のハムスターと一緒に暮らしている。

●黒井しば

世にも珍しい喋れる犬。

公園に建てたマイハウス（犬小屋）でいろんな動物さんたちと暮らしている。

やたら人間くさい仕草をするのは、しばの中に飼い主の魂がいたからだった。

今は霊体である飼い主と一緒に生活している。

４．その他、メディアでの情報発信

散歩の達人MOOK『東京多摩散歩地図』（2026年1月29日発行予定）

本誌は多摩地区の全30市町村の散歩コースを収録している他、特別企画として、たまにじ本音旅 デジタルラリーで多摩地区をめぐる際に、デジタルラリーのチェックインスポットと併せてめぐりたい周辺エリアのスポットを全18ページにわたって紹介しています。たまにじ本音旅 デジタルラリーがより楽しくなる1冊です。

Webメディア『さんたつ by 散歩の達人』（2026年2月1日公開予定）

月刊『散歩の達人』から派生したWebメディア『さんたつ by 散歩の達人(https://san-tatsu.jp/)』でも、東京・多摩の魅力をPRします。散歩の達人MOOK『東京多摩散歩地図』と同様に、デジタルラリーのチェックインスポットと併せてめぐりたい周辺エリアのスポットを紹介する他、町田ちまさんと黒井しばさんへのインタビュー記事を公開予定です。

５．東京の魅力発信プロジェクトについて

東京都は、国内外へ東京の都市としての魅力を発信し、「東京ブランド」の確立に向けた取り組みを推進しています。その一環である「東京の魅力発信プロジェクト」※に、「家でも、街でも、SNSでも。VTuberと一緒に推す、伝統と新しい文化が交差する東京・多摩。（たまにじ本音旅）」が採択されました。本企画では、高尾山や深大寺など、江戸から続く文化とGREEN SPRINGSや南町田グランベリーパークなど、近年新たに生まれた最先端の文化が交差する東京・多摩の新旧スポットの魅力を発信することにより、東京ブランドをPRします。



※「東京の魅力発信プロジェクト」は、江戸時代から続く伝統と最先端の文化が共存する、東京の魅力を表現した東京ブランドアイコン「Tokyo Tokyo Old meets New」を効果的に活用しながら、東京都と民間事業者が連携し、東京の魅力の発信等を行う事業です。

https://tokyotokyo.jp/ja/home/