ZenGroup、越境EC関連サービスをカテゴリー別に整理した「越境ECカオスマップ」を公開

ZenGroup株式会社

越境ECをトータルで支援するZenGroup株式会社（所在地：大阪府大阪市）は、越境ECに関連するサービスを14カテゴリーに整理した「越境ECカオスマップ」を作成し、公開しました。

■「越境ECカオスマップ」公開の背景

越境EC市場の世界的な拡大に伴い、越境ECモールやサイト構築支援、物流、決済、マーケティングなど、越境ECを支えるサービスは各領域で多様化が進んでいます。

事業者にとっては、選択肢が増える一方、越境EC業界の全体像が見えづらくなる場合があります。

そこでZenGroupは、越境EC関連サービスをカテゴリー別に分類した「越境ECカオスマップ」を制作しました。業界における多様なサービスを整理し、全体像を把握しやすい形でまとめています。

■「越境ECカオスマップ」について

越境ECに関連するサービスを14カテゴリーに整理して掲載しています。

【掲載カテゴリー】

越境ECモール（アジア）、越境ECモール（グローバル）、海外転送、海外向けデザイン制作、決済、購入代行、コンサル・運営代行、サブスクリプション、自社EC越境支援（サイト構築支援）、自社EC越境支援（バナー）、物流・配送、翻訳、マーケティング（アジア）、マーケティング（グローバル）

【カオスマップダウンロード】

高解像度カオスマップ（PDF）は、以下のリンクより無料でダウンロードが可能です。

https://zen.one/blog/168/chaosmap

【転載・引用に関して】

記事等でご紹介いただく際は、出典として「ZenGroup株式会社」を明記のうえご利用ください。

※本カオスマップは当社が独自に作成したものであり、内容の網羅性・正確性・最新性を完全に担保するものではありません。

※ロゴの大きさや配置、掲載数と業界シェアとの関連性はありません。

※商標およびロゴマーク等に関する権利は、各権利所有者に帰属します。

■ZenGroup株式会社について

ZenGroup株式会社は「世界の越境EC販売額20％を日本に」をビジョンに掲げ、19言語対応で日本の企業・ブランドの越境ECをワンストップで支援しています。

現在、購入代行サービス「ZenMarket」、海外向け文房具ECサービス「ZenPop」、越境ECモール「ZenPlus」、海外向けプロモーションサービス「ZenPromo」、集客支援型越境ECバナー「ZenLink」、クリエイティブエージェンシー「ZenStudio」、ラグジュアリーブランド専門越境ECモール「ZenLuxe」を運営。会員数は300万人を超え、950万点以上の商品を世界175の国・地域のユーザーへ発送しています。

今後も、日本の商品をシンプルに海外ユーザーへ届ける仕組みづくりに邁進してまいります。

■会社概要

会社名：ZenGroup株式会社

URL：https://zen.group/

代表者：ナウモヴ・アンドリイ、コーピル・オレクサンドル、スロヴェイ・ヴィヤチェスラヴ、ソン・マルガリータ

所在地：大阪府大阪市中央区瓦町1丁目7-7 大阪堺筋Lタワー8階、10階

設立：2014年4月

資本金：80,000,000円

古物商許可番号：621150153358号