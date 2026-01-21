【阪神梅田本店】東京発“バタースイーツ専門店”がバレンタインシーズン初登場！ショコラ&バターのとろけるスイーツ続々

株式会社グレープストーン

株式会社グレープストーン(本社：東京都中央区銀座)のバタースイーツ専門店「バターステイツ by銀のぶどう」は、2026年1月21日(水)～2月14日(土)までの期間中「阪神梅田本店 地下1階 和洋酒売場特設」にてポップアップストアをOPENいたします。https://www.butterstates.jp/(https://www.butterstates.jp/)

2021年グランドオープン以来、累計1,000万個販売を突破した東京発のバタースイーツ専門店「バターステイツ by銀のぶどう」。この度、「阪神梅田本店」にポップアップストアをオープンいたします！バレンタインシーズンに登場するのは今回が初めて。最新作『ショコラ&ショコラ』や、毎年この時期しか出会えない定番人気の『バターホイップショコラサンド』、更に「銀のぶどう」の伝説のロングセラー『炎のチョコレート』まで！バレンタインを存分に楽しめるラインナップでお届けいたします。

商品情報

《最新作》自慢のバターステイツクッキーが、大満足のダブルショコラ仕立てに！

ジュワっと溢れるバターの美味しさが自慢のバターステイツクッキー。バレンタインシーズン限定は、芳醇なココア香る「ショコラバタークッキー」に、さらにショコラをとろりと流しかけた“ダブルショコラ仕立て”です。濃厚なコクが口溶ける、ショコラ好きにはたまらない満足感。ご褒美おやつにもどうぞ。

バターステイツクッキー ショコラ&ショコラ 8個入

【商品名】

バターステイツクッキー ショコラ&ショコラ

【価 格】

4個入 810円(本体価格750円)

8個入 1,458円(本体価格1,350円)

《大人気》厚切りショコラ×バターホイップショコラ。魅惑のサンドが今年も

ふっくらしぼったバターホイップショコラに、アーモンドペーストを練り込んだ厚切りプラリネショコラ。バレンタインシーズンにふさわしく、サクサクのバターサブレでボリュームいっぱいにサンドしました。バタースイーツ専門店ならではの発想で生まれた、とろけあうバターとショコラを楽しむ魅惑のサンドです。

バターホイップショコラサンド 8個入

【商品名】

バターホイップショコラサンド

【価 格】

5個入 1,350円(本体価格1,250円)

8個入 1,998円(本体価格1,850円)

◆バレンタインシーズン限定ポーチ。お菓子とのセットも登場

『バターホイップショコラサンド』のパッケージとお揃いの、総柄ポーチが今年も登場します！ダブルジップファスナーでガバッと開きやすく、内側にはポケット付き。細かく小物を分けて入れられるのが嬉しいポイントです。ギフトはもちろん、自分用にもおすすめ。

【商品名】

バターステイツ ポーチセット

【内 容】バターホイップショコラサンド 5個入、オリジナルポーチ

【価 格】2,255円(本体価格2,050円)

バターステイツセレクトのバレンタインギフト。多彩な美味しさを楽しんで

バターステイツのスイーツをバラエティ豊かに詰め合わせた『スウィートステイツ』も見逃せません。バレンタインシーズン限定ダブルショコラ仕立ての『バターステイツクッキー ショコラ&ショコラ』と、厚切りショコラの『バターホイップショコラサンド』2品を主役に、代表作『バターステイツクッキー』も豊富な4味でお楽しみ頂けます。大切なあの人へ、バターステイツセレクトのバレンタインギフトを贈ってみてはいかがでしょうか。

【商品名】

スウィートステイツ

【価 格】

2,700円(本体価格2,500円)

【内 容】

バターステイツクッキー ショコラ&ショコラ 4個

バターホイップショコラサンド 5個

バターステイツクッキー(THEバターリッチ、ショコラバター、キャラメルナッツバター、ピスタチオバター) 各1個

愛され続けて四半世紀。銀のぶどうの“伝説のバレンタインショコラ”

炎でとろとろ焼き蒸すことによって、一瞬で“ふわっ”ととろける口どけが生まれる『炎のチョコレート』。独自の炭火焙煎クーベルチュール＜炭火ショコラ＞にビターショコラとガナッシュをあわせた、濃厚なコクがたまらない逸品です。最大限に引き出したチョコレートの美味しさと、極上のくちどけを体験してみて！

※本製品に使用したチョコレートのうち、炭火ショコラは35％です。

【商品名】

炎のチョコレート ショコラ・ア・ラ・フラム

【価 格】

3個入 1,070円(本体価格 990円)

代表作が4味楽しめる“定番”ギフト

バターの香りあふれる代表作『バターステイツクッキー』の秋冬限定ギフトもどうぞ。バター含有率34％を誇る代表作『THEバターリッチ』に、コク深い『キャラメルナッツバター』、芳醇なココアの香りがたまらない『ショコラバター』、風味豊かな『ピスタチオバター』の4味。

【商品名】

バターステイツクッキー 4種

【価 格】

10個入 1,620円(本体価格 1,500円)、15個入 2,268円(本体価格 2,100円)、24個入 3,456円(本体価格 3,200円)

ご自宅用には7個入パックがおすすめ

バターステイツクッキー THEバターリッチ 7個入パックバターステイツクッキー キャラメルナッツバター 7個入パック

バターステイツの代表作を気軽に楽しめる『7個入パック』がおすすめです。窯の熱でバターが溢れとろける独自の“バターなだれとろけ製法”で香ばしく焼き上げた定番『THEバターリッチ』に、焙煎アーモンドとコク深いキャラメルの秋冬限定『キャラメルナッツバター』。

〈画像左〉

【商品名】バターステイツクッキー THEバターリッチ

【価 格】7個入パック 843円(本体価格 780円)

〈画像右〉

【商品名】バターステイツクッキー キャラメルナッツバター

【価 格】7個入パック 951円(本体価格 880円)

バター含有率：THEバターリッチ 34%・キャラメルナッツバター 28%・ショコラバター 33%・ピスタチオバター 29%

催事情報

【期 間】2026年1月21日(水)～2月14日(土)

【場 所】阪神梅田本店 地下1階 和洋酒売場特設

※表示の価格は参考小売価格です。

※人気商品のため早期完売の可能性がございます。予めご了承ください。

BUTTER STATE's by銀のぶどうとは

公式HP

https://www.butterstates.jp/(https://www.butterstates.jp/)

公式Instagram

https://www.instagram.com/butterstates/(https://www.instagram.com/butterstates/)

バター合衆国「BUTTER STATE's」は、パティシエ達自慢の一品が集うバタースイーツブランドです。溢れるバターの美味しさをまるごと味わっていただきたくて独自の「バターなだれとろけ製法」も開拓し、ひたすら腕を振るいました。紋章に冠したバター色の王冠は、磨き上げた美味しさの証。食べごろのバタースイーツが豊富にできあがりました。どうぞたっぷりお楽しみください。