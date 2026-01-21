『大河線香　秀吉と秀長　二種の香り』発売！毎年恒例大河線香

カメヤマ株式会社

ローソク・線香メーカーのカメヤマ株式会社（本社：大阪市、代表取締役社長 谷川花子）は、毎年恒例の大河線香シリーズ「大河線香 秀吉と秀長 二種の香り」（大河ドラマ「豊臣兄弟！」ロゴライセンス商品）を発売。”秀吉”と”秀長”-異なるふたりを、異なる香りで表現したお線香を2025年12月より発売しました。

『龍馬伝』からスタートして、今回で第1５弾となった大河線香。

2026年の大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、天下統一に突き進む兄・秀吉、その兄をいちずに支え続けた弟・秀長の物語。まったく性格の異なる兄弟を、異なる二つの香り＜白檀＞＜沈香＞で表現しました。

パッケージデザインは、兄をいちずに支え続けた弟・秀長を銀色の月で表現。また、「日輪の子」と言われた兄・秀吉を金色の太陽で表現しました。またその太陽と月には、秀吉の兜と秀長の居城「郡山城」を配置しました。

秀長をイメージした白檀

派手好みの兄とは真逆の静けさの中にある品格と信義を持つ秀長のイメージを、爽やかな清涼感を感じる＜白檀＞調合で表現しました。

秀吉をイメージした沈香

秀吉がこよなく愛したといわれる香り＜沈香＞をベースに、生薬でスパイシーさを加え、金の茶室でも知られる秀吉の派手さを香りで表現しました。

数量限定の香りをぜひお楽しみください！

商品名：大河線香 秀吉と秀長 二種の香り

内容量：約50ｇ×2

燃焼時間：約30分

希望小売価格：1,320円（税込）

発売日：2025年12月