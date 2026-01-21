【東京発・ホテルスイーツを博多で】ホテルニューオータニの名作チョコレートが博多阪急「バレンタインフェスタ2026」に登場

株式会社ニューオータニ九州

ホテルニューオータニ博多（福岡市中央区渡辺通1-1-2、総支配人 山崎 真幸）は、2026年2月8日（日）から14日（土）までの期間限定で、博多阪急８階 催事場にて開催される「HAKATA HANKYU VALENTINE FESTA 2026」にてホテルニューオータニ（東京）の「パティスリーSATSUKI」が誇る人気スイーツやバレンタイン限定商品を特別販売いたします。

選ぶ時間も楽しみたい。 心を満たすバレンタインスイーツコレクション

今回新たに登場するチョコレートをはじめ、ホテルの総力を結集して作り上げる「スーパーシリーズ」など、多彩なラインアップをご用意。大切な方への贈り物はもちろん、自分へのご褒美にもふさわしい逸品が揃います。

待望の初登場。ホテルニューオータニ博多が届けるキャレショコラ

ニューオータニ キャレショコラ 8枚入り（各2枚ずつ） \3,240

ダーク、ミルク、ホワイト、キャラメル、4種のチョコレートの味わいをお愉しみいただけるギフトスイーツ。感謝の気持ちを伝える贈り物にもふさわしい、上質な逸品です。

美しさと味わいを兼ね備えた、SATSUKIのギフトスイーツ

左から『SATSUKI CHOCOLATE』、『SATSUKI チョコレート＆クッキー缶』

『SATSUKI CHOCOLATE』 \3,672

パティスリーSATSUKIとピエール・エルメ・パリが手がける、バレンタイン限定のボンボンショコラ。

鮮やかなブルーのBOXに、5種のオリジナルチョコレートを詰め合わせました。

香ばしいカラメル、華やかなあまおう、奥行きのある抹茶、芳醇なバニラが香る「アンフィニマン ヴァニーユ」、繊細な余韻が印象的な「エルザ」と、それぞれの個性を手軽に楽しめる一箱です。

『SATSUKI チョコレート＆クッキー缶』 \3,456

香ばしく焼き上げたクッキーと、口どけの良いチョコレートを組み合わせたアソート缶。素材の良さが際立つ、上品な味わいが魅力です。

究極の味わいを追求した、漆黒のチョコレートケーキ

『スーパーオペラレジェール』 \1,728

14層にも重なる濃厚な味わいが特徴のチョコレートケーキ。２種のガナッシュ、２種のクリーム、味の決め手となるカラメルバタークリームを、エスプレッソを染みこませた７層のビスキュイで丁寧に重ねました。アクセントにはカラメリゼしたアーモンドを忍ばせ、チョコレート好きにはたまらない、大人の味わいに仕上げています。

あまおうカステラショートケーキ

チョコレートアイテムだけではなく、“いちごの王様”「博多あまおう」を贅沢に使用した“究極のショートケーキ”『新エクストラスーパーあまおうショートケーキ』や、今回新たに登場する『あまおうカステラショートケーキ』など、各種メディアでも取り上げられてきた、ホテルニューオータニならではの人気ケーキもご用意しています。

◆ 期間限定・店舗情報

【店舗名称】 ホテルニューオータニ博多 博多阪急催事

【出店期間】 2026年2月8日(日)～2月14日(土)

【住 所】 福岡市博多区博多駅中央街1番1号

博多阪急8階催事場 HAKATA HANKYU VALENTINE FESTA 2026

【営業時間】 10:00～20:00

※館の営業時間に準じます。