平日ディナータイム限定で国産牛の赤身肉が半額に！焼肉【大東園】が「国産牛赤身肉 半額キャンペーン」を1月26日（月）より開催

「おいしさと楽しさの創造」を理念に掲げる株式会社甲羅（本社：愛知県豊橋市、代表取締役：沼澤 裕）が愛知県内で運営する焼肉「大東園」では、2026年1月26日（月）～2月6日（金）の期間中、平日ディナータイム限定で「国産牛 赤身肉」を半額にて提供いたします。伝統を守りながら進化を続ける大東園ならではの特別企画を、この機会にぜひご堪能ください。

創業60年以上の歴史を誇る大東園が厳選した、上質な国産牛の赤身肉を半額で楽しめる特別企画を実施します。今回のキャンペーンで提供するのは、「シンタマ」と呼ばれる牛のモモ肉の中でも特に柔らかい部位。きめ細かな肉質に、ほどよく入った霜降りが特長で、噛むほどに広がるコクと旨みをダイレクトに味わえます。

本キャンペーンでは、注文皿数に制限はなく「何皿食べても半額」で提供。平日の夜限定の特別企画として、お仕事帰りやご家族・ご友人とのお集まりに最適です。ヘルシー志向の方にも支持される、今注目の赤身肉を存分にご堪能いただけるこの機会をお見逃しなく。

国産牛 赤身肉 ： 544円（税込）

※イメージ

通常価格：1,089円（税込）

大東園「国産牛赤身肉 半額キャンペーン」について

■販売期間：2026年1月26日（月）～2月6日（金）※平日ディナータイム限定

■販売店舗：大東園豊橋小向店、大東園豊橋平川店、大東園岡崎店



※写真はすべてイメージです。

※メニュー内容は予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

焼肉「大東園」について

大東園公式ホームページはこちら :https://daitouen.jp/

愛知県豊橋市の地で創業以来60年以上、地元のお客様に親しまれてきた老舗焼肉店。厳選の黒毛和牛などを秘伝のフルーツタレで味わう新感覚の焼肉が特長です。その絶妙なバランスの味わいは他では体験できない唯一無二の焼肉として多くのお客様を魅了し続けています。店内は広々とした落ち着いた空間でご家族やご友人とリラックスしてお食事をお楽しみいただけます。

【株式会社甲羅 概要】

商号 ：株式会社 甲羅 https://www.kora.co.jp/

代表者：代表取締役社長 沼澤 裕

所在地：愛知県豊橋市東脇三丁目1-7

設立 ：1974年4月(創業／1969年12月)

主な事業の内容：かに料理・和風料理・鍋料理・焼肉料理等の店舗経営及び、フランチャイズ店舗への経営指導