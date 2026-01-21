エシカル文具ぺノン、現地でしか買えないご当地限定のおみやげ『旅するマグネット』中国地方（鳥取・島根・岡山・広島・山口）をコンプリート

株式会社ペノン

地球や社会の課題解決につながるものづくりを行う株式会社ペノン（本社：東京都千代田区）が展開する『旅するマグネット』は、日本の全国各地で活躍する“ご当地クリエイター”とタッグを組み、各地域の観光名所や歴史・文化をテーマにしたイラストをサステナブル素材のマグネットに落とし込んだ、地域共創型の新しい仕組みのおみやげです。このたび、中国5県（鳥取・島根・岡山・広島・山口）の絵柄が出揃い、中国エリアのコンプリートを達成しました。

『旅するマグネット』公式サイト：https://travelmagnet.jp/(https://travelmagnet.jp/)

『旅するマグネット』中国エリア ラインナップ（2026年1月時点）

■鳥取県

雄大な自然と、暮らしの文化が息づく鳥取県には、圧倒的なスケールの砂の景色や、夏に鈴の音とともに広がるにぎわい、身近な素材を生かした素朴な食文化があります。四季の移ろいの中で、風景と文化が静かに寄り添う、飾らない表情が心に残る場所です。

鳥取県 鳥取砂丘鳥取県 しゃんしゃん祭鳥取県 とうふちくわ

鳥取県 ご当地クリエイター

伊吹春香

鳥取に漂う、のんびりとしていて、どこか透き通ったような空気感が伝わるように描きました。大きな出来事があるわけではないけれど、ゆっくりと時間が流れ、心がほどけていくような風景がこの土地にはあります。地味かもしれませんが、どれも私が日々の暮らしの中で見つめ、愛してきた鳥取の風景です。

＜プロフィール＞

1990年生まれ、鳥取県出身・在住。東京の短大卒業後、鳥取に戻り広告代理店でデザイナーとして勤務。2019年4月からイラストレーターとして独立。広告やショップカード、パッケージデザイン等を多く手掛ける。女性を主なモチーフに、どこかレトロで優しいタッチのイラストを描く。

伊吹春香 公式インスタグラム：https://www.instagram.com/illustrator_ibukiharuka/

■島根県

海と湖、山に囲まれた穏やかな風景の中で、祈りや暮らしの文化が今も静かに息づく島根県。城下町に残る歴史の面影、日本海を照らす灯り、力強く舞い継がれてきた伝統芸能があり、四季の移ろいとともに、風景と信仰、暮らしがやさしく重なり合う、静謐な魅力に満ちた場所です。

島根県 松江城島根県 出雲日御碕灯台島根県 石見神楽

島根県 ご当地クリエイター

みたにらん

子どもたちが石見神楽を観るとき、その目はまるでヒーローショーに夢中になるときのように輝きます。舞台の上で躍動する古代の神や鬼たちは、物語の登場人物として生き生きと映っているのだと思います。そんな子どもたちの視点を想像しながら、ポップでかっこいい石見神楽を描きました。

＜プロフィール＞

愛知県立芸術大学卒業。島根県在住、子育て中の母親でもあるイラストレーターです。地域の風土や文化、自然などを題材に描く仕事に多く携わっています。親しみやすく温もりのあるタッチを大切に、子どもから大人まで日々の暮らしに寄り添うあたたかなイラスト制作を心がけています。

みたにらん 公式インスタグラム：https://www.instagram.com/mitanirandayo/

■岡山県

岡山県は、穏やかな気候に恵まれ、歴史と物語が暮らしの中に息づいています。城下町に残る凛とした景色や、手入れの行き届いた庭園の美しさ、そして語り継がれてきた昔話が、この土地の独自の文化として根づいており、訪れる人の心にやさしく語りかけてくれる場所です。

岡山県 倉敷美観地区岡山県 岡山城・後楽園岡山県 桃太郎

岡山県 ご当地クリエイター

nanako

岡山県のイメージに関わるお仕事をいただき、大変光栄に感じています。担当の方と打ち合わせを重ねる中で、「桃ボート」という可愛らしいモチーフに偶然出会い、とてもテンションが上がりました。自然が豊かでありながら、程よく都会的な一面もあり、自分をしっかり持った個性的な人が多い、そんな岡山県ならではの魅力を表現できたイラストになったと思います。

＜プロフィール＞

岡山県在住のイラストレーター。2012年頃からフリーランスとして活動を開始。「動物とひと オトナかわいい海外絵本のような世界観」をテーマに、水彩絵の具で絵を描いています。おとなや子ども、女性や男性の方が見ても「かわいい」と思えるようなイラストを描くのが目標です。

nanako 公式インスタグラム：https://www.instagram.com/nanako_hiyo_rimi

■広島県

川と海、山に囲まれた豊かな環境の中で、人の想いと暮らしの文化が育まれてきた広島県。ここには、水辺に広がる祈りの風景や、坂の町で猫と出会う穏やかな日常、舞い継がれる伝統の芸能が色濃く残っており、この土地ならではの光景や文化が、今も受け継がれています。

広島県 平和記念公園広島県 尾道と猫広島県 芸北神楽

広島県 ご当地クリエイター

イロハアヤ

広島の魅力を再発見する、良い機会となりました。古き良きものと新しいものが共存する広島の独特な魅力を、色彩やデザインで表現しています。 特に神楽の衣裳を描く際は苦労もありましたが、その分、楽しみながら制作することができました。

＜プロフィール＞

広島県広島市出身。制作会社や企業内デザイナーとしての経験を経て、イラストレーターとして独立。昭和レトロな表現を軸に、風景や人物、伝統文化をモチーフとした制作を行う。土地に根づく文化や人の営みを汲み取り、風習を未来につなげる視点でのビジュアル表現を得意とする。観光・地域PR・商業分野を中心に活動中。

イロハアヤ 公式インスタグラム：https://www.instagram.com/a_irohazuan/

■山口県

海と山に恵まれた環境の中で、多彩な風景と食の文化が育まれてきた山口県。ここには、港町に広がる活気ある市場、悠久の時を感じさせる洞窟の景観、大切に受け継がれてきた、この土地ならではの食の工夫があります。もう一度訪れたくなる理由を、すぐに見つけられる場所です。

山口県 唐戸市場山口県 秋芳洞山口県 瓦そば山口県 萩の夏みかん

山口県 ご当地クリエイター

セキサトコ

制作前に実際の商品見本をお送りいただき、味わい深いタイルの質感に感動しました。写真とはまた異なる、イラストならではの表現を通して、山口の魅力を伝えるお手伝いができていたらうれしいです。

＜プロフィール＞

山口県生まれ／在住。大阪芸術大学デザイン学科卒業。大阪と山口にて計7年の印刷会社勤務を経て、2017年よりフリーに。さまざまな要素を巧みに組み合わせ、にぎやかにまとめあげるビジュアル表現が得意。お仕事では広告・雑誌・書籍など媒体を問わず幅広く活動中。丁寧であたたかいやりとりを心がけています。

セキサトコ 公式インスタグラム：https://www.instagram.com/satokom_gallery/

地域共創型の新しい仕組みのおみやげ『旅するマグネット』

１. 日本の全国各地で活躍する「ご当地クリエイター」を起用

観光ガイドに紹介されている定番の観光コンテンツだけでなく「ご当地クリエイター」だからこそ知っている、その地域ならではのローカル文化を伝えるイラストを積極的に取り入れています。新たな発見や驚きがあり、自然と会話が生まれるようなシーンを意識してデザインしています。

2. イラストをスペインタイルに焼き起こし、PENON独自技術でマグネットへ加工

ご当地クリエイターが描いたイラストをもとに、宮城県女川町の「みなとまちセラミカ工房」が15cm角のスペインタイルを制作、そのタイルをスキャンしてPENON独自のプリント技術で立体化するという3段階の工程を経て、スペインタイルの特徴を活かした『旅するマグネット』を仕上げています。

3. 美濃焼の廃材を使ったサステナブル素材

『旅するマグネット』は、日本三大陶磁器として名高い美濃焼の廃材をアップサイクルしたタイルを使用しており、限られた資源を無駄なく使うための工夫から生まれたサステナブルな素材でできています。商品のパッケージは再生紙でできており、プラスチックの包装材は一切使用しておりません。また、店頭の什器にもリサイクルした木材を使用し、環境に配慮した取り組みを徹底しています。

【商品に関するお問い合わせ】

https://penon.co.jp/contact/

旅するマグネット 公式サイト：https://travelmagnet.jp/

旅するマグネット 公式インスタグラム：@travel_magnet_japan