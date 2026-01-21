【新発売】Spark AIで超絶進化！音声翻訳も文字認識もこなす次世代ワイヤレスマウス「ThinKlick」ビックカメラで取扱開始

株式会社Gloture

株式会社Gloture (本社：東京都港区、代表取締役：希咲 君一) は、この度、株式会社ビックカメラのインターネット総合通販サイト「ビックカメラ・ドットコム」、およびビックカメラ有楽町店にて、2026年1月21日より音声翻訳も文字認識もこなす次世代ワイヤレスAIマウス「ThinKlick」の一般販売を開始しましたことをお知らせいたします。

■音声翻訳も文字認識もこなす次世代ワイヤレスマウス「ThinKlick」

音声翻訳や文字認識までこなす、AI搭載の次世代トイマウス！

「ThinKlick（シンクリック」は、ただのワイヤレスマウスじゃない。

手のひらサイズに、音声マイク・AI翻訳・OCR機能などを詰め込んだ、“遊べるマウス”です。

AI「Spark」により、130言語の音声翻訳が可能。しかもUSB-C充電で持ち運びラクラク。

クラシック感のあるカラーと、手に馴染む人間工学デザインも魅力的。

いつものパソコン作業が、まるでちょっとした未来体験に。

大人も子どももワクワクするような、ミニガジェット感覚のAIマウスです。

販売情報

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32456/table/2368_1_affb069d1d777a63ff697196f441d63e.jpg?v=202601211021 ]

ビックカメラのインターネット総合通販サイト「ビックカメラ・ドットコム」での購入はこちら(https://www.biccamera.com/bc/item/14725920/)

商品紹介

ワイヤレス マウスになんと最先端のAIが融合！

ThinKlick（シンクリック）は高性能AI「Spark」の機能をフル活用する、画期的な次世代ワイヤレスマウスです。

マウスとしては珍しく音声マイク機能を内蔵し、

AIによって音声翻訳、OCR機能のサポートを受けられますので作業がサクサクとこなせます！



話題のAIがぐっと身近になる画期的なワイヤレスマウス「ThinKlick」、ぜひお試しください。

・【先進のSpark AI】ライティングやプログラミングなど、業務効率をアップ！

・【AI言語モデル】98%の音声翻訳/検索精度を誇ります

・【便利な翻訳機能】130以上の外国語に対応

・【幅広い互換性】WindowsとmacOSの両システムに対応

・【接続先のデバイスを切り替え】最大3つまでのデバイスとペアリングし、ボタン操作で簡単に切り替え可能

・【人間工学に基づいたデザイン】長時間使用しても手が疲れにくい、使いやすい形状。

⚫︎AI機能をすぐに呼び出せるボタンデザイン

⚫︎疲れにくい優れたデザイン

ThinKlickは人間工学に沿ったデザインが特徴。



マウスのサイズと重量、グリップ感を最適化することで、理想的な形状を実現しました。

⚫︎音声翻訳

ThinKlickがあれば、言葉の壁があっても自由にコミュニケーションが取れます！

⚫︎充電が簡単で長持ち

ThinKlickはUSB Type-C充電に対応し、1回のフル充電で長時間使用可能です。

⚫︎最大3つのデバイスとの接続を切り替え可能

ThinKlickは最大3つまでのデバイスとペアリングが可能。



例えば2.4G ワイヤレスレシーバーでPCとペアリングし、さらにBluetoothでスマートフォンとタブレットでペアリングしておきながらボタン操作でマウスの接続先を簡単に切り替えることができます。

⚫︎カラーバリエーション

商品仕様

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32456/table/2368_2_92d9f15be8e6e4f3ebcfcbc67d66a4e3.jpg?v=202601211021 ]

※ソフトウェアのバージョンは継続的に更新されており、特定の機能やインターフェースはソフトウェアの仕様に応じて変更されます。※製造元都合により仕様・付属品は予告なく変更となる場合がございます。

ご注意

1. ThinKlickは充電式バッテリーを搭載していますが、日光にさらしたり、高温の車内に保管したりしないでください。また、マウスのシェルを取り外したり、部品を勝手に分解したりしないでください。

2. 充電式バッテリーが衝撃や局所的な力を受けると、爆発や火災が発生する可能性がありますので取り扱いにご注意ください。

3. マウスの接触部分の周囲温度は 60℃ を超えないようにしてください。そうしないと、充電式バッテリーの劣化が早まります。

4. ThinKlickの充電温度環境は 0℃～45℃ の範囲が望ましいです。

■通常販売価格（全て税込み表記）

12,800円

■取扱店舗

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/32456/table/2368_3_11dc3f0ca9d1056930afafbedf2e7777.jpg?v=202601211021 ]

■販売ECサイト

ビックカメラ・ドットコム

https://www.biccamera.com/bc/main/

■ 株式会社Glotureについて

「ガジェットのZARA」となることを目標に、2015 年に設立されました。

「Smarter by Design」という経営哲学のもと、最新のトレンドと考え抜かれたデザイン、そして厳格な品質管理を重視し、革新的な製品を世の中に広めていきます。

コーポレートサイト: https://gloture.co.jp



