FOOD STYLE JAPAN 2026 ＜関西＞／ラーメン産業展 in Kansai オープニングセレモニー開催のお知らせ

FOOD STYLE Kansai 実行委員会（所在地：東京都港区、運営：株式会社イノベント）は、2026年1月28日（水）・29日（木）の2日間、インテックス大阪 1・2号館にて「FOOD STYLE JAPAN 2026 ＜関西＞／ラーメン産業展 in Kansai」を開催いたします。

開催初日の1月28日（水）には、オープニングセレモニーを実施いたします。業界を代表するご来賓の皆様をお迎えし、挨拶・テープカットを行います。

2025年1月開催 FOOD STYLE Kansai 2025／ラーメン産業展 in Kansai オープニングセレモニーの様子

オープニングセレモニー 概要

日時：2026年1月28日（水）9：30～10：00（予定）

会場：インテックス大阪 2号館 セミナーA会場

大阪市住之江区南港北1-5-102

内容：ご来賓の挨拶、テープカット

【ご参列予定のご来賓（1月13日 現在）】

・農林水産省 近畿農政局 局長 志知 雄一 様

・経済産業省 近畿経済産業局 産業部 サービス・コンテンツ産業室長 遠藤 浩規 様

・一般社団法人大阪外食産業協会 代表理事 会長 中井 貫二 様

・大阪府 環境農林水産部 流通対策室長 乾 眞誠 様

・大阪市経済戦略局 立地交流推進部長 太田 守二 様

・独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）大阪本部 海外ビジネス推進課 課員 小池 裕之 様

・奈良県商工会連合会 専務理事 今仲 進 様

・一般社団法人全日本司厨士協会 関西地方本部 会長 濱田 勉 様

・公益社団法人大阪食品衛生協会 会長 津田 孝治 様

・公益社団法人日本調理師連合会 理事 西森 義光 様

・全国製麺協同組合連合会／大阪府製麺商工業協同組合 副理事長 恩地 宏昌 様

・大阪府麺類食堂業生活衛生同業組合 理事長 田中 治 様

・一般社団法人日本ラーメン協会 理事長 天野 洋平 様

・一般社団法人日本３ＰＬ協会 専務補佐 西日本支部長 小谷 淳 様

・NPO法人 繁盛店への道 理事 菅野 壮紀 様

・NPO法人 居酒屋甲子園 専務理事 田村 辰彦 様

・一般社団法人全日本・食学会 理事 松原 龍司 様

・一般社団法人日本飲食団体連合会 理事 前川 剛 様

・一般社団法人大阪府調理師会 理事長 尾崎 滋 様

・一般社団法人東京都中小企業診断士協会 フランチャイズ研究会 会長／大阪国際大学 経営経済学部 経営学科 教授 山岡 雄己 様

・一般社団法人夢洲新産業・都市創造機構 代表理事 井垣 貴子 様

・一般社団法人Miyabi Partners 代表理事 奈良 雅夫 様

・株式会社カクヤス 支社長 川口 雅博 様

・一般財団法人大阪国際経済振興センター 理事長 長沢 伸幸 様

・FOOD STYLE Kansai 実行委員会 委員長 堀 正人

展示会概要

名称：FOOD STYLE JAPAN 2026 ＜関西＞／ラーメン産業展 in Kansai

会期：2026年1月28日（水）・29日（木）

10：00～17：00（最終日は16：00まで）

会場：インテックス大阪 1・2号館

大阪市住之江区南港北1-5-102

◆アクセス：https://www.intex-osaka.com/jp/access/

主催：FOOD STYLE Kansai 実行委員会

入場方法

