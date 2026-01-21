【シンポ株式会社】ガリレイ株式会社と業務提携に関するお知らせ
シンポ株式会社
[表: https://prtimes.jp/data/corp/116317/table/7_1_0e3dadef61c879ec99eaea0c078a8f5c.jpg?v=202601211021 ]
シンポ株式会社（本社：愛知県名古屋市名東区、代表取締役社長 安藤 紀彦）は、業務用冷蔵冷凍庫や食品関連機器を手掛けるガリレイ株式会社 (本社：大阪市西淀川区、代表取締役社長 福島 豪)と業務提携契約を締結いたしました。
１．業務提携の背景
近年、東南アジア地域でのYAKINIKU文化が拡大しており、素材をおいしく焼き上げ、店内の空気環境を快適に保つ無煙ロースターの需要が各地で高まっております。
この市場の成長に対応し、無煙ロースターの設置からメンテナンスまでのトータルサポート体制を実現するため東南アジアを中心に販売、メンテナンスネットワークを擁するガリレイ株式会社と業務提携をする事となりました。
シンポ株式会社は、1980年の無煙ロースター発売以来、海外1,700店舗以上に納品してまいりました。2029年度に向け、海外売上高を2025年度比で約60%伸長させる計画です。
ガリレイ株式会社は、ジャパンクオリティへの信頼を武器にASEAN地域に業務用冷凍冷蔵庫の販売およびメンテナンスネットワークを拡充し、日系企業の海外進出サポートや現地顧客へ製品販売を展開しています。
今後は両社の強みを生かし、無煙ロースター技術との連携を図りながら、新たな価値創造に取り組んでまいります。
２．業務提携の内容
１. ガリレイ株式会社海外子会社による東南アジア地域を中心とした無煙ロースターの営業・販売・施工
２. 無煙ロースターのアフターサービス
【対象地域】シンガポール、マレーシア、インドネシア、ミャンマー、タイランド、フィリピン、カンボジア、ベトナム、香港、台湾、上海
3．業務提携会社会社概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/116317/table/7_1_0e3dadef61c879ec99eaea0c078a8f5c.jpg?v=202601211021 ]
４．業務提携の開始日
2026年 1月 21日