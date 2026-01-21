¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
´¨¤¤µ¨Àá¤Ï¥«¥é¥ª¥±¤Ç³Ú¤·¤¯¥«¥í¥ê¡¼¾ÃÈñ¡ª¤¢¤¹¤±¤ó¡ß¥Ó¥Ã¥°¥¨¥³¡¼¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂè2ÃÆ2026Ç¯1·î21Æü¥¹¥¿¡¼¥È
³ô¼°²ñ¼ÒÂè°ì¶½¾¦¡Ê°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Òasken¤¬³«È¯¡¦±¿±Ä¤¹¤ëAI¿©»ö´ÉÍý¥¢¥×¥ê¡Ø¤¢¤¹¤±¤ó¡Ù¤È¡Ö´¨¤¤µ¨Àá¤â¢ö²Î¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¯¥«¥í¥ê¡¼¾ÃÈñ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò2026Ç¯1·î21Æü¤è¤ê¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯6·î¤ÎÇß±«»þ´ü¤ËÅ¸³«¤·¤¿Âè1ÃÆ¤ËÂ³¤¯Âè2ÃÆ¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤¢¤¹¤±¤ó¡Ù¤Ï¡¢¿©»ö²èÁü¤ä¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤À¤±¤Ç¥«¥í¥ê¡¼¤ä±ÉÍÜÁÇ¤ò¼«Æ°·×»»¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿©»ö´ÉÍý¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£µÏ¿¤µ¤ì¤¿¿©»ö¡¦±¿Æ°¤ÎÆâÍÆ¤Ë±þ¤¸¤Æ´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤¬´Æ½¤¤·¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬ÆÏ¤¡¢·ò¹¯Åª¤Ê¿©À¸³è¤Î¼Â¸½¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£Îß·×²ñ°÷¿ô¤Ï1,300Ëü¿Í°Ê¾å¡Ê2025Ç¯10·î»þÅÀ¡Ë¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö´¨¤¤µ¨Àá¤â¢ö²Î¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¯¥«¥í¥ê¡¼¾ÃÈñ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¿·Ç¯²ñ¤Ê¤É°û¿©¤Îµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤Î»þ´ü¤Ë¡Ø¤¢¤¹¤±¤ó¡Ù¤Ç¿©»ö¤ò°Õ¼±¤·¤Ä¤Ä¥«¥é¥ª¥±¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥«¥í¥ê¡¼¤ò¾ÃÈñ¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åß¤Î·ò¹¯Åª¤ÊÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢º£¸å¤â¥«¥é¥ª¥±¤Ë¤è¤ë·ò¹¯°Ý»ý¡¦Â¥¿Ê¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£´¨¤¤µ¨Àá¤â¢ö²Î¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¯¥«¥í¥ê¡¼¾ÃÈñ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó ³µÍ×
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î21Æü(¿å)¡Á2·î25Æü(¿å)
¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡§¥Ó¥Ã¥°¥¨¥³¡¼Á´Å¹ÊÞ
Æâ¡¡¡¡ÍÆ¡§
¡ ¡Ø¤¢¤¹¤±¤ó¡Ù¥¢¥×¥êÆâ¤Î¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¥¿¥Ö¤Ç¥Ó¥Ã¥°¥¨¥³¡¼Áí³Û10¡óOFF¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢ ¡Ø¤¢¤¹¤±¤ó¡Ù¥¢¥×¥êÆâ¤Î¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Ë»²²Ã¤·¥Ó¥Ã¥°¥¨¥³¡¼¤Ç²Î¾§¸å¡¢±¿Æ°¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é¡Ö¥«¥é¥ª¥±¡Ê²Î¤ò²Î¤¦¡Ë¡×¤òÅÐÏ¿¤·¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤òÃ£À®¤·¤¿Êý¤Ë¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¨¥³¡¼Áí³Û20¡óOFF¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
»²²ÃÊýË¡
1.¡Ø¤¢¤¹¤±¤ó¡Ù¥¢¥×¥ê¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë
2.¡Ø¤¢¤¹¤±¤ó¡Ù¥¢¥×¥êÆâ¤Î¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Ë»²²Ã
3.»²²Ã¼Ô¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥Ó¥Ã¥°¥¨¥³¡¼¤Ç²Î¤¦
4.¡Ø¤¢¤¹¤±¤ó¡Ù¥¢¥×¥ê¤Ç±¿Æ°¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é¡Ö¥«¥é¥ª¥±¡Ê²Î¤ò²Î¤¦¡Ë¡×¤òÅÐÏ¿
5.¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÃ£À®¤·¤¿Êý¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥¨¥³¡¼Áí³Û20¡óOFF¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢¨¥Ó¥Ã¥°¥¨¥³¡¼Áí³Û10¡óOFF¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ²¿ÅÙ¤Ç¤âÍøÍÑ²Ä
¥Ó¥Ã¥°¥¨¥³¡¼Áí³Û20¡óOFF¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ï2026Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤Ç¤âÍøÍÑ²Ä
¥Ó¥Ã¥°¥¨¥³¡¼Áí³Û10¡óOFF¥¯¡¼¥Ý¥ó¤È¥Ó¥Ã¥°¥¨¥³¡¼Áí³Û20¡óOFF¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ÏÊ»ÍÑÉÔ²Ä
¢£´ØÏ¢¥µ¥¤¥È
¡¦DAM¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥ÈÆâ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¡§
https://www.clubdam.com/campaign/collaboration/cp202601_asken_dam.html
¡¦¡Ø¤¢¤¹¤±¤ó¡Ù¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§
https://www.asken.jp/
