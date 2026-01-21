¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚµþÅÔ¿åÂ²´Û¡Û¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó3·î¤ËÅ¸¼¨¥¨¥ê¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ø¡Ö¤Á¤Î¤ï¡×¤ÎÀ®Ä¹¸«¼é¤ë¡È¿ä¤·³è¡É¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼³«ºÅ
¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤Æ¡Ö¤Á¤Î¤ï¡×¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎºÇÁ°ÀÊ¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤è¤¦!
µþÅÔ¿åÂ²´Û¡Ê½êºßÃÏ¡§µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¡¢»ÙÇÛ¿Í¡§ºäÌî °ìµÁ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¡Ö¤Á¤Î¤ï¡×¤ò¿ä¤·¤Æ±þ±ç¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡Ö¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¡Ø¤Á¤Î¤ï¡Ù¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥·¡¼¥È¤Ç¸«ÆÏ¤±¤è¤¦!¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
µþÅÔ¿åÂ²´Û¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯6·î30Æü¤Ë¥ß¥Ê¥ß¥¢¥á¥ê¥«¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡Ö¤Á¤Î¤ï¡×¤¬ÃÂÀ¸¢¨¤·¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯À¸¸å7¥«·î¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£À¸¸å2ÆüÌÜ¤ÏÌó4.5kg¤À¤Ã¤¿ÂÎ½Å¤¬¡¢2026Ç¯1·î15Æü»þÅÀ¤Ç¤ÏÌó15kg¤Þ¤ÇÁý¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏµþÅÔ¿åÂ²´Û¸ø¼°SNS¤Ë¤ÆÀ®Ä¹¤Î¤è¤¦¤¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£3·î¤Ë¤Ï¡¢Å¸¼¨¥¨¥ê¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤Ï¡¢Â¾¤Î¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¡¢¥×¡¼¥ë¤Ç±Ë¤°¤è¤¦¤¹¤ä´ä¾ì¤ÇµÙ¤à¤è¤¦¤¹¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Î»Ñ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë3¤Ä¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¤¹¤Ù¤Æ½¸¤á¤ë¤È¡¢3·î¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö¤Á¤Î¤ï¡×Å¸¼¨¥¨¥ê¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡¢ºÇÁ°ÀÊ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥·¡¼¥È¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤ÎÁ´¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½¸¤á¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢»²²ÃÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö¤Á¤Î¤ï¡×±þ±ç¤¦¤Á¤ï¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Åö´Û¸ø¼°X¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿¡Ö#µþ¿å¥ª¥Ã¥È¥»¥¤°é»ùÆüµ¡×¤ÎÃæ¤Ç¡Ö³¨¤¬¤¦¤Þ¤¹¤®!¡×¡Ö°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê!¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Îºäº¬¤¬ÉÁ¤¯¡Ö¤Á¤Î¤ï¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ä¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¤Á¤Î¤ï¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Û¥Ã¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤â¿·ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
3·î¤ÎÅ¸¼¨¥¨¥ê¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤Î¤ï¡×¤¬´ÛÆâ¤ò¤ª¤µ¤ó¤Ý¤¹¤ë¤è¤¦¤¹¤òInstagramÀ¸ÇÛ¿®¤Ç¤ªÆÏ¤±Í½Äê¤Ç¤¹¡£
ÃÂÀ¸¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¯7¥«·î¡£»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤È¤â¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¤Á¤Î¤ï¡×¤ò¿ä¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤¼¤Ò°ì½ï¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ 2025Ç¯8·î5ÆüÉÕ¥ê¥ê¡¼¥¹¡§¥ß¥Ê¥ß¥¢¥á¥ê¥«¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬6·î30Æü¤ËÃÂÀ¸
¡Êhttps://www.kyoto-aquarium.com/news/details/7278.html¡Ë
1. ¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¡Ö¤Á¤Î¤ï¡×Å¸¼¨¥¨¥ê¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼³µÍ×
2025Ç¯6·î30Æü¤ËµþÅÔÅÔ¿åÂ²´Û¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¥ß¥Ê¥ß¥¢¥á¥ê¥«¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¤Î¡Ö¤Á¤Î¤ï¡×¤¬Å¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤¹¡£ÃÂÀ¸¸å¤Ï¡¢»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¿ÆÂå¤ï¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ°é¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡¢Å¸¼¨¥¨¥ê¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢Â¾¤Î¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤¹¥¨¥ê¥¢¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤è¤¦¤¹¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢Åö´Û¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ2·î²¼½Üº¢È¯É½Í½Äê¤Ç¤¹¡£
Å¸¼¨³«»Ï¡§2026Ç¯3·î¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢¨ ¤¤¤¤â¤Î¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÃæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2. ¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡Ö¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¡Ø¤Á¤Î¤ï¡Ù¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥·¡¼¥È¤Ç¸«ÆÏ¤±¤è¤¦!¡×³µÍ×
¡Ö¤Á¤Î¤ï¡×¤ÎÀ®Ä¹¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡Ö¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¡Ø¤Á¤Î¤ï¡Ù¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥·¡¼¥È¤Ç¸«ÆÏ¤±¤è¤¦!¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Á¤Î¤ï¤¬ºÇ¿ä¤·!¿ä¤·³è¥¹¥¿¥ó¥×¥«¡¼¥É¡×¤ò»È¤¤¡¢¡Ö¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¤Î¤´¤Ï¤ó¤Î»þ´Ö¤ò´ÑÍ÷¤¹¤ë¡×¡Ö¥«¥Õ¥§¤Ç¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¥á¥Ë¥å¡¼¤òËþµÊ¡×¡Ö¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¥°¥Ã¥º¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë3¤Ä¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤¿Êý¤Ï¡¢2026Ç¯3·î¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¡Ö¤Á¤Î¤ï¡×¤ÎÅ¸¼¨¥¨¥ê¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡¢ºÇÁ°ÀÊ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥·¡¼¥È¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¤ò3¤Ä½¸¤á¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢»²²ÃÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö¤Á¤Î¤ï¡×±þ±ç¤¦¤Á¤ï¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
À®Ä¹¤È¤È¤â¤Ë°¦¤é¤·¤¤¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¡Ö¤Á¤Î¤ï¡×¤ò¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±þÊç´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
»²²ÃÊýË¡¡§¡ ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó»²²Ã»þ¤Ë¥¹¥¿¥ó¥×¥«¡¼¥É¤ò¥²¥Ã¥È¤·¡¢3¤Ä¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë¡£
¢ 3¤Ä¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥ó¥×¥«¡¼¥É¤ò¡ÖÁí¹ç°ÆÆâ¡×¤Ë¤ÆÄó¼¨¡£
±þÊç·ô¤ò¼õ¤±¼è¤ë¡£
£ ±þÊç·ô¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿2¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤ÇÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤ë
±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÉ¬Í×»ö¹à¡Ê»áÌ¾¡¦Ï¢ÍíÀè¤Ê¤É¡Ë¤òÆþÎÏ¤Î¤¦¤¨¡¢±þÊç´ü´ÖÆâ¤ËÁ÷¿®¡£
È¯É½Æü¡§2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡ËÃæ¤Ë¡¢ÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Ë¥á¡¼¥ë¤Ç¤´Ï¢Íí¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ ÍîÁª¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤ÏÏ¢Íí¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ÎÂ¾¡§¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Î±þÊçÍ×¹à¤ÏÅö´Û¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Êhttps://www.kyoto-aquarium.com/news/details/7629.html¡Ë
¤ª°ì¿Í¤µ¤Þ²¿²ó¤Ç¤â»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
±þ±ç¤¦¤Á¤ï¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÇÛÉÛ¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤Á¤Î¤ï¡×¤Î¤ª¤µ¤ó¤ÝInstagramÀ¸ÇÛ¿®!
¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¡¢1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÅö´Û¸ø¼°Instagram¤Ë¤ÆÀ¸ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Á¤Î¤ï¡×¤¬¡¢¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ë´·¤ì¤ë¤¿¤á¤ÎÎý½¬¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª¤µ¤ó¤Ý¤Î¤è¤¦¤¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£À¸ÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢ÃÂÀ¸¤«¤é7¥«·î´Ö¤ÎÀ®Ä¹¤Î¤è¤¦¤¹¤ä¡Ö¤Á¤Î¤ï¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬²òÀâ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤â¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢À¸ÇÛ¿®¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¤Á¤Î¤ï¡×¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë14¡§45¡Á15¡§05¡ÊÍ½Äê¡Ë
ÇÛ¿®ÇÞÂÎ¡§Åö´Û¸ø¼°Instagram¡Êhttps://www.instagram.com/kyoto_aquarium/¡Ë
¢¨ ÇÛ¿®»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢Åö´Û¸ø¼° SNS¡ÊX¡¦Instagram¡Ë¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ ÄÌ¿®´Ä¶¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤äÃæ·Ñ¤¬ÃæÃÇ¡¦Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ ¤¤¤¤â¤Î¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯Ãæ»ß¤äÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
3. ¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¥°¥Ã¥º&°û¿©¥á¥Ë¥å¡¼³µÍ×
¢£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥»¥Ã¥È
Åö´Û¸ø¼°X¤Ë¤Æ¡Ö#µþ¿å¥ª¥Ã¥È¥»¥¤°é»ùÆüµ¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤Æ»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ö¤Á¤Î¤ï¡×¤ÎÀ®Ä¹Æüµ¤ò¼ê½ñ¤¤Ç¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Æüµ¤ÎÃæ¤Ç¡Ö³¨¤¬¤¦¤Þ¤¹¤®!¡×¡Ö°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê!¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦ºäº¬¤¬ÉÁ¤¯¡Ö¤Á¤Î¤ï¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Á¤Î¤ï¡×¤Î°¦¤é¤·¤¤É½¾ð¤òÉÁ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤È¼Ì¿¿¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÈÎÇä³«»Ï¡§2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§1³¬¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×¡×
ÈÎÇä²Á³Ê¡§600±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¢¨ ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£
¢£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
ÃÂÀ¸°Ê¹ß¤Î¡Ö¤Á¤Î¤ï¡×¤ÎÀ®Ä¹¼Ì¿¿¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Á¤Î¤ï¡×¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤¦1Ëç¤ä¿²¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Á¤Î¤ï¡×¡¢¥×¡¼¥ëÎý½¬¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤¹¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤òµÍ¤á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÉ½¾ð¤Î¡Ö¤Á¤Î¤ï¡×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÈÎÇä³«»Ï¡§2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§1³¬¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×¡×
ÈÎÇä²Á³Ê¡§330±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¢¨ ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£
¢£¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¡Ö¤Á¤Î¤ï¡×¤Î¥Û¥Ã¥ÈËõÃã¥é¥Æ
¤¹¤¯¤¹¤¯À®Ä¹¤¹¤ë¡Ö¤Á¤Î¤ï¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Û¥Ã¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤¬¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£µþÅÔ¤é¤·¤¤ËõÃã¥é¥Æ¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Û¥¤¥Ã¥×¤È¡¢¡Ö¤Á¤Î¤ï¡×¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤ò¤Î¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤Á¤Î¤ï¡×¤ÎÃÂÀ¸Æü6·î30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö³ý¤ÎÎØ¤¯¤°¤ê¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¯¥Ã¥¡¼¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥Û¥Ã¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¿´¤âÂÎ¤â²¹¤Þ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÈÎÇä³«»Ï¡§2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§¤«¤¤¤¸¤å¤¦¥«¥Õ¥§
ÈÎÇä²Á³Ê¡§980±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¢¨ ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£
¢¨ ÈÎÇä¾ì½ê¡¢ÈÎÇä»þ´Ö¤Ê¤É¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨µþÅÔ¿åÂ²´Û¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
µþÅÔ¿åÂ²´Û ´ë²è¹Êó¥Á¡¼¥à ¿ù»³¡¦µÈ±Ê
TEL¡§075-354-3116 MAIL¡§press-kyoto@orix-aqua.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
µþÅÔ¿åÂ²´Û
https://www.kyoto-aquarium.com/index.html
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÉÔÆ°»º ¿åÂ²´Û±¿±Ä»ö¶È
https://www.orix-realestate.co.jp/business/facility_operation/aquarium.html
µþÅÔ¿åÂ²´Û¡Ê½êºßÃÏ¡§µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¡¢»ÙÇÛ¿Í¡§ºäÌî °ìµÁ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¡Ö¤Á¤Î¤ï¡×¤ò¿ä¤·¤Æ±þ±ç¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡Ö¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¡Ø¤Á¤Î¤ï¡Ù¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥·¡¼¥È¤Ç¸«ÆÏ¤±¤è¤¦!¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
µþÅÔ¿åÂ²´Û¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯6·î30Æü¤Ë¥ß¥Ê¥ß¥¢¥á¥ê¥«¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡Ö¤Á¤Î¤ï¡×¤¬ÃÂÀ¸¢¨¤·¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯À¸¸å7¥«·î¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£À¸¸å2ÆüÌÜ¤ÏÌó4.5kg¤À¤Ã¤¿ÂÎ½Å¤¬¡¢2026Ç¯1·î15Æü»þÅÀ¤Ç¤ÏÌó15kg¤Þ¤ÇÁý¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏµþÅÔ¿åÂ²´Û¸ø¼°SNS¤Ë¤ÆÀ®Ä¹¤Î¤è¤¦¤¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£3·î¤Ë¤Ï¡¢Å¸¼¨¥¨¥ê¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤Ï¡¢Â¾¤Î¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¡¢¥×¡¼¥ë¤Ç±Ë¤°¤è¤¦¤¹¤ä´ä¾ì¤ÇµÙ¤à¤è¤¦¤¹¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Î»Ñ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë3¤Ä¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¤¹¤Ù¤Æ½¸¤á¤ë¤È¡¢3·î¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö¤Á¤Î¤ï¡×Å¸¼¨¥¨¥ê¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡¢ºÇÁ°ÀÊ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥·¡¼¥È¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤ÎÁ´¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½¸¤á¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢»²²ÃÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö¤Á¤Î¤ï¡×±þ±ç¤¦¤Á¤ï¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Åö´Û¸ø¼°X¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿¡Ö#µþ¿å¥ª¥Ã¥È¥»¥¤°é»ùÆüµ¡×¤ÎÃæ¤Ç¡Ö³¨¤¬¤¦¤Þ¤¹¤®!¡×¡Ö°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê!¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Îºäº¬¤¬ÉÁ¤¯¡Ö¤Á¤Î¤ï¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ä¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¤Á¤Î¤ï¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Û¥Ã¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤â¿·ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
3·î¤ÎÅ¸¼¨¥¨¥ê¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤Î¤ï¡×¤¬´ÛÆâ¤ò¤ª¤µ¤ó¤Ý¤¹¤ë¤è¤¦¤¹¤òInstagramÀ¸ÇÛ¿®¤Ç¤ªÆÏ¤±Í½Äê¤Ç¤¹¡£
ÃÂÀ¸¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¯7¥«·î¡£»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤È¤â¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¤Á¤Î¤ï¡×¤ò¿ä¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤¼¤Ò°ì½ï¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ 2025Ç¯8·î5ÆüÉÕ¥ê¥ê¡¼¥¹¡§¥ß¥Ê¥ß¥¢¥á¥ê¥«¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬6·î30Æü¤ËÃÂÀ¸
¡Êhttps://www.kyoto-aquarium.com/news/details/7278.html¡Ë
1. ¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¡Ö¤Á¤Î¤ï¡×Å¸¼¨¥¨¥ê¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼³µÍ×
2025Ç¯6·î30Æü¤ËµþÅÔÅÔ¿åÂ²´Û¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¥ß¥Ê¥ß¥¢¥á¥ê¥«¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¤Î¡Ö¤Á¤Î¤ï¡×¤¬Å¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤¹¡£ÃÂÀ¸¸å¤Ï¡¢»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¿ÆÂå¤ï¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ°é¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡¢Å¸¼¨¥¨¥ê¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢Â¾¤Î¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤¹¥¨¥ê¥¢¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤è¤¦¤¹¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢Åö´Û¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ2·î²¼½Üº¢È¯É½Í½Äê¤Ç¤¹¡£
Å¸¼¨³«»Ï¡§2026Ç¯3·î¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢¨ ¤¤¤¤â¤Î¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÃæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2. ¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡Ö¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¡Ø¤Á¤Î¤ï¡Ù¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥·¡¼¥È¤Ç¸«ÆÏ¤±¤è¤¦!¡×³µÍ×
¡Ö¤Á¤Î¤ï¡×¤ÎÀ®Ä¹¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡Ö¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¡Ø¤Á¤Î¤ï¡Ù¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥·¡¼¥È¤Ç¸«ÆÏ¤±¤è¤¦!¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Á¤Î¤ï¤¬ºÇ¿ä¤·!¿ä¤·³è¥¹¥¿¥ó¥×¥«¡¼¥É¡×¤ò»È¤¤¡¢¡Ö¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¤Î¤´¤Ï¤ó¤Î»þ´Ö¤ò´ÑÍ÷¤¹¤ë¡×¡Ö¥«¥Õ¥§¤Ç¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¥á¥Ë¥å¡¼¤òËþµÊ¡×¡Ö¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¥°¥Ã¥º¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë3¤Ä¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤¿Êý¤Ï¡¢2026Ç¯3·î¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¡Ö¤Á¤Î¤ï¡×¤ÎÅ¸¼¨¥¨¥ê¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡¢ºÇÁ°ÀÊ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥·¡¼¥È¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¤ò3¤Ä½¸¤á¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢»²²ÃÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö¤Á¤Î¤ï¡×±þ±ç¤¦¤Á¤ï¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
À®Ä¹¤È¤È¤â¤Ë°¦¤é¤·¤¤¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¡Ö¤Á¤Î¤ï¡×¤ò¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±þÊç´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
»²²ÃÊýË¡¡§¡ ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó»²²Ã»þ¤Ë¥¹¥¿¥ó¥×¥«¡¼¥É¤ò¥²¥Ã¥È¤·¡¢3¤Ä¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë¡£
¢ 3¤Ä¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥ó¥×¥«¡¼¥É¤ò¡ÖÁí¹ç°ÆÆâ¡×¤Ë¤ÆÄó¼¨¡£
±þÊç·ô¤ò¼õ¤±¼è¤ë¡£
£ ±þÊç·ô¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿2¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤ÇÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤ë
±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÉ¬Í×»ö¹à¡Ê»áÌ¾¡¦Ï¢ÍíÀè¤Ê¤É¡Ë¤òÆþÎÏ¤Î¤¦¤¨¡¢±þÊç´ü´ÖÆâ¤ËÁ÷¿®¡£
È¯É½Æü¡§2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡ËÃæ¤Ë¡¢ÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Ë¥á¡¼¥ë¤Ç¤´Ï¢Íí¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ ÍîÁª¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤ÏÏ¢Íí¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ÎÂ¾¡§¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Î±þÊçÍ×¹à¤ÏÅö´Û¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Êhttps://www.kyoto-aquarium.com/news/details/7629.html¡Ë
¤ª°ì¿Í¤µ¤Þ²¿²ó¤Ç¤â»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
±þ±ç¤¦¤Á¤ï¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÇÛÉÛ¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤Á¤Î¤ï¡×¤Î¤ª¤µ¤ó¤ÝInstagramÀ¸ÇÛ¿®!
¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¡¢1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÅö´Û¸ø¼°Instagram¤Ë¤ÆÀ¸ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Á¤Î¤ï¡×¤¬¡¢¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ë´·¤ì¤ë¤¿¤á¤ÎÎý½¬¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª¤µ¤ó¤Ý¤Î¤è¤¦¤¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£À¸ÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢ÃÂÀ¸¤«¤é7¥«·î´Ö¤ÎÀ®Ä¹¤Î¤è¤¦¤¹¤ä¡Ö¤Á¤Î¤ï¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬²òÀâ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤â¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢À¸ÇÛ¿®¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¤Á¤Î¤ï¡×¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë14¡§45¡Á15¡§05¡ÊÍ½Äê¡Ë
ÇÛ¿®ÇÞÂÎ¡§Åö´Û¸ø¼°Instagram¡Êhttps://www.instagram.com/kyoto_aquarium/¡Ë
¢¨ ÇÛ¿®»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢Åö´Û¸ø¼° SNS¡ÊX¡¦Instagram¡Ë¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ ÄÌ¿®´Ä¶¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤äÃæ·Ñ¤¬ÃæÃÇ¡¦Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ ¤¤¤¤â¤Î¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯Ãæ»ß¤äÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
3. ¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¥°¥Ã¥º&°û¿©¥á¥Ë¥å¡¼³µÍ×
¢£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥»¥Ã¥È
Åö´Û¸ø¼°X¤Ë¤Æ¡Ö#µþ¿å¥ª¥Ã¥È¥»¥¤°é»ùÆüµ¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤Æ»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ö¤Á¤Î¤ï¡×¤ÎÀ®Ä¹Æüµ¤ò¼ê½ñ¤¤Ç¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Æüµ¤ÎÃæ¤Ç¡Ö³¨¤¬¤¦¤Þ¤¹¤®!¡×¡Ö°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê!¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦ºäº¬¤¬ÉÁ¤¯¡Ö¤Á¤Î¤ï¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Á¤Î¤ï¡×¤Î°¦¤é¤·¤¤É½¾ð¤òÉÁ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤È¼Ì¿¿¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÈÎÇä³«»Ï¡§2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§1³¬¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×¡×
ÈÎÇä²Á³Ê¡§600±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¢¨ ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£
¢£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
ÃÂÀ¸°Ê¹ß¤Î¡Ö¤Á¤Î¤ï¡×¤ÎÀ®Ä¹¼Ì¿¿¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Á¤Î¤ï¡×¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤¦1Ëç¤ä¿²¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Á¤Î¤ï¡×¡¢¥×¡¼¥ëÎý½¬¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤¹¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤òµÍ¤á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÉ½¾ð¤Î¡Ö¤Á¤Î¤ï¡×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÈÎÇä³«»Ï¡§2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§1³¬¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×¡×
ÈÎÇä²Á³Ê¡§330±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¢¨ ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£
¢£¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¡Ö¤Á¤Î¤ï¡×¤Î¥Û¥Ã¥ÈËõÃã¥é¥Æ
¤¹¤¯¤¹¤¯À®Ä¹¤¹¤ë¡Ö¤Á¤Î¤ï¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Û¥Ã¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤¬¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£µþÅÔ¤é¤·¤¤ËõÃã¥é¥Æ¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Û¥¤¥Ã¥×¤È¡¢¡Ö¤Á¤Î¤ï¡×¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤ò¤Î¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤Á¤Î¤ï¡×¤ÎÃÂÀ¸Æü6·î30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö³ý¤ÎÎØ¤¯¤°¤ê¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¯¥Ã¥¡¼¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥Û¥Ã¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¿´¤âÂÎ¤â²¹¤Þ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÈÎÇä³«»Ï¡§2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§¤«¤¤¤¸¤å¤¦¥«¥Õ¥§
ÈÎÇä²Á³Ê¡§980±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¢¨ ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£
¢¨ ÈÎÇä¾ì½ê¡¢ÈÎÇä»þ´Ö¤Ê¤É¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨µþÅÔ¿åÂ²´Û¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
µþÅÔ¿åÂ²´Û ´ë²è¹Êó¥Á¡¼¥à ¿ù»³¡¦µÈ±Ê
TEL¡§075-354-3116 MAIL¡§press-kyoto@orix-aqua.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
µþÅÔ¿åÂ²´Û
https://www.kyoto-aquarium.com/index.html
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÉÔÆ°»º ¿åÂ²´Û±¿±Ä»ö¶È
https://www.orix-realestate.co.jp/business/facility_operation/aquarium.html