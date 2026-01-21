繋がっていたいけれど、踏み込まれたくない？

千葉商科大学（所在地：市川市国府台 学長：宮崎緑）サービス創造学部（学部長：石井泰幸）藤本耕平ゼミナール（若者マーケティング）は、「若者の本音で社会を動かす」というビジョンのもと、企業が若者に対し、効果的にアプローチするためのマーケティング研究に取り組んでいます。今回、その研究成果として『若者白書』第1弾、テーマ「若者とSNS」を公開しました。

SNSは、現代の生活に欠かせないコミュニケーションツールの一つとなっていますが、若者の利用傾向は多様化しています。今回の研究では、ゼミナール生を独自に作成した設問シートの回答結果をもとに、6つのタイプに分類。学生たちは、自分の性格や価値観と向き合い、SNSの利用頻度や利用傾向の分析、アプリケーションごとの使い分けなどを整理し、タイプ別の特徴と企業に向けたコミュニケーション戦略のヒントをまとめました。

本白書は、同ゼミナール生のリアルな視点で同年代を深堀りし、若者ならではの思考・実態をマーケティングやコミュニケーション戦略に生かすことを目的に定期的に発行する予定です。



※タイプ名称やイラストは学生が考案



『若者白書』 第1弾 概要

・公開範囲 「若者とSNS」（一部抜粋）

・公開場所 千葉商科大学サービス創造学部 藤本ゼミナール公式Webサイト

URL： https://fujimoto-seminar.studio.site/

※藤本ゼミナール公式Webサイトでは、若者白書の概要のみ公開しています。詳細な内容にご興味のある方は、同Webサイトのお問い合わせフォームよりご連絡ください。

今後の展望

第1弾「若者とSNS」では、学生自身のSNSの投稿画面や「本垢・サブ垢」の大量のスクリーンショットを分析材料とし、徹底した議論を重ねました。「いいね」と「保存」の使い分け?! 承認欲求は「バレない」が正義?! 「他人の今」より「過去の自分」?! など、数値だけでは見えない若者のインサイトが凝縮されています。今後も若者のリアルと向き合い、発信を続けていきます。ご期待ください。また、『若者白書』の企業様向け講演も承っております。お問い合わせお待ちしています。

サービス創造学部専任講師 藤本耕平